Поздравления с 8 марта в прозе и стихах: лучшая подборка

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Поздравления с 8 марта 2019 - поздравления с 8 марта в прозе и стихах
Поздравления с 8 марта / unsplash.com

Международный женский день 8 марта — хороший повод, чтобы поздравить прекрасную половину человечества. В нашем материале вы найдете лучшие поздравления в прозе и стихах для всех женщин и девушек.

Женщины приносят в жизнь любого мужчины радость, смех и чувство нужности. Побалуйте прекрасных женщин прекрасными поздравлениями на 8 марта. Даже если вы устроите скромный праздник, но от души произнесете красноречивые поздравления и подарите букет, женщины будут в восторге!

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Поздравления с 8 марта в прозе

Пусть в праздник 8 марта ласковое весеннее солнце согреет своими нежными лучами. Непревзойденная красота и благоухающие цветы очаруют своим волшебным ароматом. Теплые улыбки и любящие глаза всех родных и близких людей радуют сердце. А счастье, успех и любовь пусть идут рядом долгую и светлую жизнь.

Привітання з 8 березня у прозі
Поздравления с 8 марта в прозе

Поздравляем прекрасную половину человечества с 8 марта! Пусть все ароматы цветов для вас пахнут, дарят вам свою нежность и красоту. Пусть этот весенний день радует вас теплом, а мужчины – вниманием. Пусть жизнь подарит вам только приятные мгновения, теплые нежные встречи и любящие сердца.

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Желаю тебе в этот прекрасный весенний праздник только искренних поздравлений и эмоций, долгожданных предложений и признаний, а также искренних улыбок и задорного настроения. Пусть каждый твой день будет словно праздник 8 марта: дарит приятные события и только хороших и честных людей на жизненном пути. Целую и обнимаю!

***

Спешу поздравить с 8 марта волшебную и поистине прекрасную женщину! Пусть праздник весны придет со своим лучшим подарком в виде хорошего настроения, счастья и душевного подъема. В этот день остается пожелать только чистой, настоящей любви, верности и, конечно же, отличного здоровья.

Поздравления с 8 марта в стихах

С 8 Марта поздравляю
Я мамулечку свою!
Крепко-крепко обнимаю,
И целую, и люблю!
Подарю тебе цветочки,
Ты посадишь их в горшок.
А на память от сыночка
Пусть останется стишок!

Привітання з 8 березня у віршах
Поздравления с 8 марта в стихах

В марте день волшебный есть
Радостью наполнен весь,
Это праздник наших мам,
Что любовь приносят нам.
И за ласку, и заботу,
Ежедневную работу,
Мамам добрым и родным
Мы спасибо говорим!

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***

Ах, весна спешит, идет,
Чудный праздник нам несет 
Праздник мам, сестер, подружек,
Теть и бабушек-старушек.
Всех поздравлю с Женским днем!
Пусть глаза горят огнем,
Пусть в душе цветы цветут,
Только радость дни несут!

***

С 8 Марта поздравляю
Мамочку прекрасную.
Светит пусть тебе всегда
Солнышко лишь ясное.
Я люблю тебя, родная,
Лучше в мире нету.
Лишь тебе я доверяю
Все свои секреты.

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Теги: Новости культуры LifeStyle 8 марта Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
Источник: LifeStyle 24
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