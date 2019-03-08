Поздравления с 8 марта в прозе и стихах: лучшая подборка

Международный женский день 8 марта — хороший повод, чтобы поздравить прекрасную половину человечества. В нашем материале вы найдете лучшие поздравления в прозе и стихах для всех женщин и девушек.

Женщины приносят в жизнь любого мужчины радость, смех и чувство нужности. Побалуйте прекрасных женщин прекрасными поздравлениями на 8 марта. Даже если вы устроите скромный праздник, но от души произнесете красноречивые поздравления и подарите букет, женщины будут в восторге!

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Поздравления с 8 марта в прозе

Пусть в праздник 8 марта ласковое весеннее солнце согреет своими нежными лучами. Непревзойденная красота и благоухающие цветы очаруют своим волшебным ароматом. Теплые улыбки и любящие глаза всех родных и близких людей радуют сердце. А счастье, успех и любовь пусть идут рядом долгую и светлую жизнь.



Поздравления с 8 марта в прозе

Поздравляем прекрасную половину человечества с 8 марта! Пусть все ароматы цветов для вас пахнут, дарят вам свою нежность и красоту. Пусть этот весенний день радует вас теплом, а мужчины – вниманием. Пусть жизнь подарит вам только приятные мгновения, теплые нежные встречи и любящие сердца.

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Желаю тебе в этот прекрасный весенний праздник только искренних поздравлений и эмоций, долгожданных предложений и признаний, а также искренних улыбок и задорного настроения. Пусть каждый твой день будет словно праздник 8 марта: дарит приятные события и только хороших и честных людей на жизненном пути. Целую и обнимаю!

***

Спешу поздравить с 8 марта волшебную и поистине прекрасную женщину! Пусть праздник весны придет со своим лучшим подарком в виде хорошего настроения, счастья и душевного подъема. В этот день остается пожелать только чистой, настоящей любви, верности и, конечно же, отличного здоровья.

Поздравления с 8 марта в стихах

С 8 Марта поздравляю

Я мамулечку свою!

Крепко-крепко обнимаю,

И целую, и люблю!

Подарю тебе цветочки,

Ты посадишь их в горшок.

А на память от сыночка

Пусть останется стишок!



Поздравления с 8 марта в стихах

В марте день волшебный есть

Радостью наполнен весь,

Это праздник наших мам,

Что любовь приносят нам.

И за ласку, и заботу,

Ежедневную работу,

Мамам добрым и родным

Мы спасибо говорим!

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***

Ах, весна спешит, идет,

Чудный праздник нам несет

Праздник мам, сестер, подружек,

Теть и бабушек-старушек.

Всех поздравлю с Женским днем!

Пусть глаза горят огнем,

Пусть в душе цветы цветут,

Только радость дни несут!

***

С 8 Марта поздравляю

Мамочку прекрасную.

Светит пусть тебе всегда

Солнышко лишь ясное.

Я люблю тебя, родная,

Лучше в мире нету.

Лишь тебе я доверяю

Все свои секреты.