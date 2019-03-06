Поздравления с 8 марта учительнице в прозе и стихах

8 марта – прекрасное весеннее время для поздравлений и охапок цветов. Учителя, которые являются нашими вторыми родителями во время учебы в школе, которые учат нас и прокладывают тропинку в будущее – однозначно заслуживают добрых и искренних слов в Международный женский день 8 марта. Поздравления в прозе и стихах для учителей – читайте дальше.

В светлый и весенний день 8 марта каждый ученик может выразить благодарность своей любимой учительнице, собрав слова в красивые стихи или поздравление. 8 марта в школе – особый праздник, ведь большинство учителей – женщины. Международный женский день – хороший повод поздравить свою любимую учительницу, выразив благодарность за учебные годы.

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Поздравления с 8 марта учительнице в прозе

Дорогая наша учительница! Мы всем классом хотим вас поздравить с 8 марта! Вы дарите нам столько любви, вкладываете в нас новые знания, каждый день мы с нетерпением идем на ваши уроки, чтобы вновь и вновь видеть ваши лучистые, бесконечно добрые глаза, слышать ласковый голос, узнавать что-то новое на ваших уроках! Примите от нас в день 8 марта самые наилучшие пожелания любви, здоровья, счастья! Мы любим вас!



Поздравления с 8 марта учительнице в прозе

Вы дарите нашим детям знания, делаете их взрослыми и самостоятельными людьми. Так разрешите вам сегодня, в этот прекрасный мартовский день, пожелать, чтобы цветы вам дарили не только на праздники, ученики были послушными, а их родители понятливыми. Пусть здоровье у вас не кончается, радость из жизни не пропадет, пусть и дома и в делах все получается, и в личной жизни все будет на "отлично".

***

Дорогая учительница! Ваша профессия очень сложна, но вы продолжаете работать ради нас. Вы не только хороший педагог, но и красивая, добрая, понимающая женщина, которая относится к каждому ученику, как к своему ребенку. И за то что вы часто уделяете нам время больше, чем своей семье, мы благодарим от всего сердца. Примите наши поздравления с 8 марта. Пусть этот день станет новым витком в вашей жизни, где найдется место только для счастья. Именно этого вы заслуживаете!

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8 марта принесло с собой весну и радость. Мы спешим поздравить наших учителей с этим. Пусть радость и свет улыбок растворит проблемы, как весеннее солнце убирает с земли последние островки снега. И даже в пасмурные дни желаем вам оставаться в хорошем настроении, которому безразличны любые заботы. Будьте счастливы в каждый миг (дома, на работе, во время отдыха). Мы желаем вам самого лучистого счастья!http://pozdravlenye.com/ukrproza.php?cat=8

Поздравления с 8 марта учительнице в стихах

Пізно лягає, перевіривши зошити,

З думкою про школу вставати вранці,

Знаючи – ніхто не представить до нагороди,

Ось що таке вчительська праця.

Строгість без грубості, довготерпіння,

Дні, переповнені суєтою,

Все, що навіяно нудьгою і лінню,

Ви перемагаєте лише добротою.

В день цей сонячний, яскравий, весняний,

Невгамовний бажає вам клас:

Щастя, удачі, любові і веселощів –

Всі привітання тільки для Вас.



Поздравления с 8 марта учительнице в стихах

Нехай день цей – святковий і світлий

Наповниться весняним вітром,

Нехай вітру ті непомітно

Всі ваші біди зцілять.

Нехай буде цей день веселим.

І ті, хто навчаються сьогодні,

І хто вже залишив школу –

Нехай до вас прийдуть, вчителі.

Нехай ранок лащиться як кішка,

І діти нехай пустують трошки,

У вікно нехай сонце будує ріжки,

Вам нових радощів обіцяючи,

А ми бажаємо вам, звичайно,

Любові, здоров’я і удачі,

Ми вітаємо вас сердечно,

Улюблені вчителі.

***

Весна приходить до нас швидше,

Коли 8 березня

Квітами для вчителів

Заставлені всі парти.

Прийміть же квіти від нас.

Ми щастя Вам бажаємо.

І знайте, що ми любимо Вас

І дуже поважаємо!

***

Ми без шуму все сядемо за парти,

В клас ввійдете – подаруємо квіти,

І привітаємо ми вас з 8 березня!

З жіночим днем ​​краси і мрії!

Ви для нас найперший учитель,

Найдобріший, уважний друг!

Ми для вас з натхненням, любов’ю,

Почитаємо свої вірші вголос!