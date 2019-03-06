Поздравления с 8 марта учительнице в прозе и стихах
8 марта – прекрасное весеннее время для поздравлений и охапок цветов. Учителя, которые являются нашими вторыми родителями во время учебы в школе, которые учат нас и прокладывают тропинку в будущее – однозначно заслуживают добрых и искренних слов в Международный женский день 8 марта. Поздравления в прозе и стихах для учителей – читайте дальше.
В светлый и весенний день 8 марта каждый ученик может выразить благодарность своей любимой учительнице, собрав слова в красивые стихи или поздравление. 8 марта в школе – особый праздник, ведь большинство учителей – женщины. Международный женский день – хороший повод поздравить свою любимую учительницу, выразив благодарность за учебные годы.
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Поздравления с 8 марта учительнице в прозе
Дорогая наша учительница! Мы всем классом хотим вас поздравить с 8 марта! Вы дарите нам столько любви, вкладываете в нас новые знания, каждый день мы с нетерпением идем на ваши уроки, чтобы вновь и вновь видеть ваши лучистые, бесконечно добрые глаза, слышать ласковый голос, узнавать что-то новое на ваших уроках! Примите от нас в день 8 марта самые наилучшие пожелания любви, здоровья, счастья! Мы любим вас!
Поздравления с 8 марта учительнице в прозе
Вы дарите нашим детям знания, делаете их взрослыми и самостоятельными людьми. Так разрешите вам сегодня, в этот прекрасный мартовский день, пожелать, чтобы цветы вам дарили не только на праздники, ученики были послушными, а их родители понятливыми. Пусть здоровье у вас не кончается, радость из жизни не пропадет, пусть и дома и в делах все получается, и в личной жизни все будет на "отлично".
***
Дорогая учительница! Ваша профессия очень сложна, но вы продолжаете работать ради нас. Вы не только хороший педагог, но и красивая, добрая, понимающая женщина, которая относится к каждому ученику, как к своему ребенку. И за то что вы часто уделяете нам время больше, чем своей семье, мы благодарим от всего сердца. Примите наши поздравления с 8 марта. Пусть этот день станет новым витком в вашей жизни, где найдется место только для счастья. Именно этого вы заслуживаете!
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8 марта принесло с собой весну и радость. Мы спешим поздравить наших учителей с этим. Пусть радость и свет улыбок растворит проблемы, как весеннее солнце убирает с земли последние островки снега. И даже в пасмурные дни желаем вам оставаться в хорошем настроении, которому безразличны любые заботы. Будьте счастливы в каждый миг (дома, на работе, во время отдыха). Мы желаем вам самого лучистого счастья!
Поздравления с 8 марта учительнице в стихах
Пізно лягає, перевіривши зошити,
З думкою про школу вставати вранці,
Знаючи – ніхто не представить до нагороди,
Ось що таке вчительська праця.
Строгість без грубості, довготерпіння,
Дні, переповнені суєтою,
Все, що навіяно нудьгою і лінню,
Ви перемагаєте лише добротою.
В день цей сонячний, яскравий, весняний,
Невгамовний бажає вам клас:
Щастя, удачі, любові і веселощів –
Всі привітання тільки для Вас.
Поздравления с 8 марта учительнице в стихах
Нехай день цей – святковий і світлий
Наповниться весняним вітром,
Нехай вітру ті непомітно
Всі ваші біди зцілять.
Нехай буде цей день веселим.
І ті, хто навчаються сьогодні,
І хто вже залишив школу –
Нехай до вас прийдуть, вчителі.
Нехай ранок лащиться як кішка,
І діти нехай пустують трошки,
У вікно нехай сонце будує ріжки,
Вам нових радощів обіцяючи,
А ми бажаємо вам, звичайно,
Любові, здоров’я і удачі,
Ми вітаємо вас сердечно,
Улюблені вчителі.
***
Весна приходить до нас швидше,
Коли 8 березня
Квітами для вчителів
Заставлені всі парти.
Прийміть же квіти від нас.
Ми щастя Вам бажаємо.
І знайте, що ми любимо Вас
І дуже поважаємо!
***
Ми без шуму все сядемо за парти,
В клас ввійдете – подаруємо квіти,
І привітаємо ми вас з 8 березня!
З жіночим днем краси і мрії!
Ви для нас найперший учитель,
Найдобріший, уважний друг!
Ми для вас з натхненням, любов’ю,
Почитаємо свої вірші вголос!