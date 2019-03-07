С праздником 8 марта – трогательные поздравления любимой девушке
Международный женский день 8 марта – прекрасный повод, чтобы поздравить любимую девушку с нежным весенним праздником. В нашем материале вы найдете трогательные поздравления, с помощью которых можно выразить всю свою любовь к девушке в стихах.
Женщины приносят в жизнь любого мужчины радость, смех и чувство нужности. Порадуйте их замечательными поздравлениями на 8 марта. Если вам не хватает слов для того, чтобы выразить свои чувства, мы подобрали для вас поздравления, которые обязательно понравятся любимым.
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Поздравления с 8 марта для любимой девушки в стихах
В цей святковий день весняний,
Тобі найкращій, незрівнянній,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання.
Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання
Птахів щебіт передзвін.
***
В твоєму погляді я бачу,
зірки і сонце золоте,
Коли всміхаєшся неначе –
Усе трояндами цвіте.
Нехай любов, натхнення, мрії
Завжди в душі твоїй живуть.
Хай щастя серце твоє гріє,
бо ти і є весна...
Поздравления с 8 марта на украинском языке для девушки
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***
Тобі дарую ночі я і дні,
Думки свої, веселі і сумні,
Ти світиш, наче зірка в вишині, –
Мені...
Бачу тебе, як дивлюсь в небо земне,
Твоя усмішка лиш мені приємна,
Пишу вірші, шукаю вічні теми –
Для тебе.
Якщо розлучить доля нас на час,
Люби мене сильніше у сто раз,
Аби вогонь любові не погас
Між нас.
***
У тебе очі - сині волошки,
Маки червоні – у тебе уста,
І очі твої – усміхнені трошки,
В зіницях життя, мов весна розквіта.
Сміється кохана, то сонце радіє,
Що землю весняну теплом зігріва,
Моя ти єдина і жадана мріє,
У світі і в серці у мене одна.
Поздравления с 8 марта для девушки
***
Вітаю, кохана, з сонцем,
Ароматом весняних квітів.
В цей день звідусіль лине
Світло посмішок і запах парфумів.
Хай від щастя душа твоя тане,
Радість хай наповнює тебе!
З 8 Березня, моя дорога!
Як я радий, що ти є у мене!
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Підірву похвалою небеса,
Наповню славою всю Землю!
За твої руки і очі
Я весь Всесвіт обійму!
З Міжнародним жіночим днем
Тебе сьогодні я вітаю.
З тобою ми щасливі удвох,
І буде так завжди, я знаю!
Поздравления с 8 марта для девушки
***
Люблю тебе
І в лютому, і в вересні,
Люблю тебе веселу і сумну,
А щоб потішити,
То на початку березня
Несу прекрасну
Квітку весняну.
***
Весна – всі жінки прекрасні,
Все розквітає на землі.
8 Березня – жіноче свято,
Всі думки тільки про тебе.
Спасибі, що тебе я зустрів,
Що є на цій ти землі.
Зазвичай боги всі на небі,
А ти з небес прийшла до мене.
Поздравления с 8 марта для девушки
***
З Жіночим днем, кохана, з весною!
Ти, як сонце, випромінюєш світло,
Стала мені і близькою, і рідною,
Немов ми знайомі сотню років.
Я хочу, щоб ти була щасливою,
Щоб в серці множилася любов,
Життя було безхмарним, красивим І дарувала щастя знову і знову.
***
Хай сонце світить тобі ясно,
І всі збуваються мрії,
Адже ти, кохана, прекрасна,
Рідніше всіх на світі ти!
У чудовий цей день весняний
Тобі хочу я побажати,
Побільше радісних миттєвостей
Щоб все яскравіше розквітати!
***
З Жіночим днем тебе, мій ангел,
Мила, кохана.
Ти прекрасна і розумна,
Ти – неповторна.
Для тебе зверну я гори,
Зірочку дістану.
Повторювати, що обожнюю,
Точно не втомлюся.
Поздравления с 8 марта для девушки
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Запах троянд і аромат любові –
Все до твоїх ніг, моя рідна.
Я тебе сьогодні від душі
Зі святом весняним вітаю.
Зірок бажаю яскравих, співу птахів,
Щастя жіночого, у всіх справах удачі.
Я люблю, а значить – я живу
Твоє щастя – ось моє завдання.
***
До твоїх ніг покладу я всі квіти.
І стану сам бажаним я подарунком.
Люблю тебе і серцем, і душею
І вітаю скромно з 8 Березня.
Поздравления с 8 марта для девушки
***
Всі троянди я скупити готовий,
Тобі доріжку ними устеляючи,
З Міжнародним жіночим днем
Всім серцем вітаю!
Запалю свічку, накрию стіл,
Тобі я щастя напророкував,
І будемо свято відзначати
З ранку до пізньої ночі!
LifeStyle 24 поздравляет всех женщин с наступающим праздником 8 марта!