Чистый четверг 2019: лучшие поздравления

Чистый четверг – светлый праздник, который празднуют за три дня до Воскресения Христова. В 2019 году Чистый четверг будем отмечать 25 апреля. Этот день считается весенним очищением. Людям рекомендовано убирать в этот день дом и поздравлять близких с днем, когда Иисус собрал всех апостолов на Тайную вечерю.

Перед тем, как начать трапезу, Иисус омыл ноги всем гостям, показав свою любовь и смирение. Именно с этого дня пошла традиция пить вино и есть хлеб во время богослужения, имея в виду тело и кровь Господа. К тому же в Чистый четверг люди начинают готовиться к Пасхе и печь куличи и красить яйца.

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LifeStyle 24 подготовил для вас поздравление с чистейшим днем в году, который знаменует быстрый приход Христова Воскресения.

Поздравления с Чистым четвергом в прозе

В Чистый четверг, поздравляю с праздником! Желаю очищения и обновления. Пусть уйдут с омовением все невзгоды, обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира вам, гармонии, умиротворения, спокойствия и веры в самое лучшее!



Поздравления с Чистым четвергом в прозе

Сегодня день святой, великий. Сегодня душой и телом очищаются люди. Простите врагов, отпустите все зло. Молитвой почтите Христа, уберите свои дома. Пусть в ваши души войдет свет святого, покоем пусть умоется сердце. Творите добро, и оно всегда вернется к вам много раз большей долей. Благополучия и сильнейших ангелов хранителей вам на защиту.

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Накануне главного праздника Пасхи спешите навести порядок в доме, чтобы ушли все болезни и неприятности. Очистите тело, душу и помыслы, покрасьте яйца, приготовьте кулич, чтобы быть готовыми к главному торжеству года и радостно и пышно отметить День Христова Воскресения!

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В Чистый четверг хочу пожелать, чтобы ваша жизнь обновилась и облачилась в новую одежду – счастье, радость и любовь. Пусть чистота будет в душе, в помыслах и в людях, которые встречаются на жизненном пути!

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Пусть в Чистый четверг из дома уйдут все обиды и тревоги, пусть покинут сердце все мрачные мысли и печали, пусть впереди появятся чистые и яркие горизонты счастья, пусть в жизни начнется светлая полоса благополучия и добрых чудес.

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Поздравления с Чистым четвергом в стихах

Вітаю з Чистим Четвергом!

Бажаю всім змести печалі,

Хай буде радісно кругом,

Хвороби й біди йдуть подалі.

Хай небо нас усіх простить

Й очистить душі променисто.

Молитва у серцях бринить

Прекрасним Божим благовістом.



Поздравления с Чистым четвергом в стихах

Водою джерельною, чистою,

Прозорою, наче сріблистою,

Змиваю все темне, нечистеє,

Щоб серце зігрілось розхристане.



У Чистий Четвер помолімося

І паскою благословімося,

Щоб радість приходила світлая,

Як гілка черешні розквітлая

***

В Чистий Четвер рано встану,

В небо блакитне погляну,

Серце і душу відкрию,

Личенько біле умию.



Богу за всіх помолюся,

Від зла і бід відхрещуся,

Щастя й добра загадаю,

Великдень світлий стрічаю.

***

Вітаємо зі святом чистим,

Четвер Чистий прийшов уже!

На порозі весна квітне,

Хай і в хаті зацвіте.



Хай засяє все навколо,

Хай свіжістю запахне все.

Бажаю радості, щастя й удачі!

Хай це свято тільки добро принесе!

***

Чистенько навколо, немов хтось прибрав!

Так, Чистий Четвер до нас завітав!

Бабусі все пруть, дитинча віник носять,

Матусі прасують весь день на проліт.



Весна всім натхнення дарує, підносить,

І це все повторюється із року в рік.

Хай буде чистенько не тільки у хаті,

Хай пилу не буде у вас на душі.



Будьте щасливі, будьте багаті,

Хай сяє сонечко, не буде дощів!

***

На Чистий четвер нам роботи багато:

Оселю і душу довести до ладу.

Нехай цього дня не бариться робота,

Хай будуть приємними ваші турботи,

Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,

Хай буде здоров'я і щастя багато!

***

Ісус з народом жив

І народу Він служив.

Він апостолів збирав,

Їх законам він повчав,

З ними їжу розділяв,

Ноги їм він омивав.

З Чистим четвергом вітаю

Й бути чистим нарікаю!

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