Чистый четверг 2019: лучшие поздравления
Чистый четверг – светлый праздник, который празднуют за три дня до Воскресения Христова. В 2019 году Чистый четверг будем отмечать 25 апреля. Этот день считается весенним очищением. Людям рекомендовано убирать в этот день дом и поздравлять близких с днем, когда Иисус собрал всех апостолов на Тайную вечерю.
Перед тем, как начать трапезу, Иисус омыл ноги всем гостям, показав свою любовь и смирение. Именно с этого дня пошла традиция пить вино и есть хлеб во время богослужения, имея в виду тело и кровь Господа. К тому же в Чистый четверг люди начинают готовиться к Пасхе и печь куличи и красить яйца.
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LifeStyle 24 подготовил для вас поздравление с чистейшим днем в году, который знаменует быстрый приход Христова Воскресения.
Поздравления с Чистым четвергом в прозе
В Чистый четверг, поздравляю с праздником! Желаю очищения и обновления. Пусть уйдут с омовением все невзгоды, обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира вам, гармонии, умиротворения, спокойствия и веры в самое лучшее!
Поздравления с Чистым четвергом в прозе
Сегодня день святой, великий. Сегодня душой и телом очищаются люди. Простите врагов, отпустите все зло. Молитвой почтите Христа, уберите свои дома. Пусть в ваши души войдет свет святого, покоем пусть умоется сердце. Творите добро, и оно всегда вернется к вам много раз большей долей. Благополучия и сильнейших ангелов хранителей вам на защиту.
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Накануне главного праздника Пасхи спешите навести порядок в доме, чтобы ушли все болезни и неприятности. Очистите тело, душу и помыслы, покрасьте яйца, приготовьте кулич, чтобы быть готовыми к главному торжеству года и радостно и пышно отметить День Христова Воскресения!
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В Чистый четверг хочу пожелать, чтобы ваша жизнь обновилась и облачилась в новую одежду – счастье, радость и любовь. Пусть чистота будет в душе, в помыслах и в людях, которые встречаются на жизненном пути!
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Пусть в Чистый четверг из дома уйдут все обиды и тревоги, пусть покинут сердце все мрачные мысли и печали, пусть впереди появятся чистые и яркие горизонты счастья, пусть в жизни начнется светлая полоса благополучия и добрых чудес.
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Поздравления с Чистым четвергом в стихах
Вітаю з Чистим Четвергом!
Бажаю всім змести печалі,
Хай буде радісно кругом,
Хвороби й біди йдуть подалі.
Хай небо нас усіх простить
Й очистить душі променисто.
Молитва у серцях бринить
Прекрасним Божим благовістом.
Поздравления с Чистым четвергом в стихах
Водою джерельною, чистою,
Прозорою, наче сріблистою,
Змиваю все темне, нечистеє,
Щоб серце зігрілось розхристане.
У Чистий Четвер помолімося
І паскою благословімося,
Щоб радість приходила світлая,
Як гілка черешні розквітлая
***
В Чистий Четвер рано встану,
В небо блакитне погляну,
Серце і душу відкрию,
Личенько біле умию.
Богу за всіх помолюся,
Від зла і бід відхрещуся,
Щастя й добра загадаю,
Великдень світлий стрічаю.
***
Вітаємо зі святом чистим,
Четвер Чистий прийшов уже!
На порозі весна квітне,
Хай і в хаті зацвіте.
Хай засяє все навколо,
Хай свіжістю запахне все.
Бажаю радості, щастя й удачі!
Хай це свято тільки добро принесе!
***
Чистенько навколо, немов хтось прибрав!
Так, Чистий Четвер до нас завітав!
Бабусі все пруть, дитинча віник носять,
Матусі прасують весь день на проліт.
Весна всім натхнення дарує, підносить,
І це все повторюється із року в рік.
Хай буде чистенько не тільки у хаті,
Хай пилу не буде у вас на душі.
Будьте щасливі, будьте багаті,
Хай сяє сонечко, не буде дощів!
***
На Чистий четвер нам роботи багато:
Оселю і душу довести до ладу.
Нехай цього дня не бариться робота,
Хай будуть приємними ваші турботи,
Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,
Хай буде здоров'я і щастя багато!
***
Ісус з народом жив
І народу Він служив.
Він апостолів збирав,
Їх законам він повчав,
З ними їжу розділяв,
Ноги їм він омивав.
З Чистим четвергом вітаю
Й бути чистим нарікаю!