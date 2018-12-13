Поздравления на Андрея: лучшие поздравления в День Ангела

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Поздравления с Днем ангела Андрея - поздравления на День Андрея Первозванного 2018
С Днем ангела Андрея – поздравления на День Андрея Первозванного / 24 канал

Праздник, 13 декабря – День святого Андрея Первозванного, поэтому все Андреи будут отмечать свои именины. Варианты поздравлений в прозе и стихах на Андрея ищите в нашей статье.

Имя Андрей — это имя появилось в Греции, и в переводе означает храбрый, мужественный. У этого имени множество производных в других языках: в англоязычных странах Эндрю, в Белоруссии Андрей, в Греции и Германии Андреас, в Италии Андреа, во Франции Андре, Андрес в Испании, Анджей в Польше. Как лучше при

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Поздравления на Андрея в прозе

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовала удача, процветание и успех.


***

Сегодня день твоего Ангела-Хранителя. Я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтоб твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтоб направлял тебя на верный путь, не давал тебе грустить и впадать в депрессию, чтоб отгонял от тебя глупые и не нужные мысли, которые очень портят тебе настроение. Я хочу тебе пожелать, чтобы ты чаще улыбался, ведь когда ты улыбаешься, твой Ангел светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть твой Ангел хранит тебя! Будь счастлив!

***

Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю, чтобы с помощью его молитв устроились все твои дела, и ты нашел бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!

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Поздравление на Андрея в стихах

Андрій, вітаємо зі Святом!
Бажаєм радості та сил,
Кохання ніжного й достатку,
І жити довго – до сивин!
Хай Ангел завжди поруч буде,
Та береже Тебе від зла!
Твій шлях, Андрію, хай світлим буде,
Здоров'я й сил! Щастя і добра!

***
Рано-вранці, до схід сонця
Ангел стукав у віконце
Таємницю вам розкрию:
Іменини у Андрія!
Андрію, тобі, як завжди побажаю,
Здоров'я міцного і сили без краю,
І щастя такого, як море безкрає,
Єдиного рідного в долі кохання!

* * *

Андрію, бажаю, щоб Ангел вночі
Тобі запалив три щасливі свічі.
Одну – за любов,
Що збуджує кров,
Другу – за доброту,
щирість і прямоту,
Остання свіча – оберіг
Щоб Ангел тебе зберіг.

***

І хай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрію!

Від дня народження до зрілих літ.
Твій Ангел є надійним охоронцем.
Він ласка, він любов, він світ.
Усе життя він поруч – наче сонце.
***

Андрію, вітаєм Вас зі Святом!
Добра та миру, щастя Вам!
А ще наснаги і здоров'я,
Й кохання від прекрасних дам!
Щоб і життя текло спокійно,
Серед тернистих берегів,
Однак, щоб також вистачало,
яскравих днів й гучних подій!

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***
І хай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.

***

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрій!

***

Я помолюсь за Андрія всім ангелам на світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров'я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

Теги: LifeStyle Путешествия
Источник: 24 Канал
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