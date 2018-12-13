Праздник, 13 декабря – День святого Андрея Первозванного, поэтому все Андреи будут отмечать свои именины. Варианты поздравлений в прозе и стихах на Андрея ищите в нашей статье.

Имя Андрей — это имя появилось в Греции, и в переводе означает храбрый, мужественный. У этого имени множество производных в других языках: в англоязычных странах Эндрю, в Белоруссии Андрей, в Греции и Германии Андреас, в Италии Андреа, во Франции Андре, Андрес в Испании, Анджей в Польше. Как лучше при

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Поздравления на Андрея в прозе

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовала удача, процветание и успех.



***

Сегодня день твоего Ангела-Хранителя. Я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтоб твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтоб направлял тебя на верный путь, не давал тебе грустить и впадать в депрессию, чтоб отгонял от тебя глупые и не нужные мысли, которые очень портят тебе настроение. Я хочу тебе пожелать, чтобы ты чаще улыбался, ведь когда ты улыбаешься, твой Ангел светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть твой Ангел хранит тебя! Будь счастлив!

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Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю, чтобы с помощью его молитв устроились все твои дела, и ты нашел бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!

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Поздравление на Андрея в стихах

Андрій, вітаємо зі Святом!

Бажаєм радості та сил,

Кохання ніжного й достатку,

І жити довго – до сивин!

Хай Ангел завжди поруч буде,

Та береже Тебе від зла!

Твій шлях, Андрію, хай світлим буде,

Здоров'я й сил! Щастя і добра!

***

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукав у віконце

Таємницю вам розкрию:

Іменини у Андрія!

Андрію, тобі, як завжди побажаю,

Здоров'я міцного і сили без краю,

І щастя такого, як море безкрає,

Єдиного рідного в долі кохання!

* * *

Андрію, бажаю, щоб Ангел вночі

Тобі запалив три щасливі свічі.

Одну – за любов,

Що збуджує кров,

Другу – за доброту,

щирість і прямоту,

Остання свіча – оберіг

Щоб Ангел тебе зберіг.

***

І хай навкруг світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.



Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрію!



Від дня народження до зрілих літ.

Твій Ангел є надійним охоронцем.

Він ласка, він любов, він світ.

Усе життя він поруч – наче сонце.

***

Андрію, вітаєм Вас зі Святом!

Добра та миру, щастя Вам!

А ще наснаги і здоров'я,

Й кохання від прекрасних дам!

Щоб і життя текло спокійно,

Серед тернистих берегів,

Однак, щоб також вистачало,

яскравих днів й гучних подій!

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***

І хай навкруг світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

***

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

***

Я помолюсь за Андрія всім ангелам на світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров'я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.