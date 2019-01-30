Лучшие поздравления с днем Ангела Антона в прозе и стихах

Церковный вариант имени Антон – Антоний, его носят многие святые и преподобные. В этот день принято поздравлять всех тех, кто носит это имя и сегодня. В нашей статье вы можете найти лучший вариант поздравления с днем Ангела Антона, как в прозе, так и в стихах.

Христианами особо почитаем преподобный Антоний Великий, который был одним из первых монахов, которые вели уединенную жизнь. Есть несколько версий происхождения имени. По одной из них, оно имеет латинские корни и в переводе означает "тот, кто противостоит". По другой версии, имя Антон пошло с греческого слова, которое переводится как "цветок".

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Поздравления с днем ​​Ангела Антона в прозе

Дорогой Антон. Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя всю жизнь. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и предохраняет от всего плохого.

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В этот праздничный день поздравляю Антона с Днем ангела. Желаю ему всегда чувствовать поддержку своего ангела-хранителя, а также друзей и близких. Пусть каждый день улыбается доброй вестью, а ночь снимает всю усталость и убирает проблемы.

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Дорогой Антон, поздравляю с Днем ангела! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!

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Антон! Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой охранник всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, уважение и забота всегда сопровождают тебя в жизни! Желаю искренности, много радости и сюрпризов!

Поздравление с Днем Ангела Антона в стихах

Я помолюсь за Антона всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

В Антона здоров'я щоб завжди було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Антону помагає,

Ангел покровитель!

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