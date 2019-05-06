Лучшие поздравления с днем Ангела Юрия в прозе и стихах

День ангела – это праздник святого покровителя, имя которого носит человек. Сегодня этот праздничный день для ребят, которые носят имя Юрий. В нашей статье вы можете найти лучшие поздравления для именинников в прозе и стихах.

День ангела или именини – это христианская традиция, день памяти святого, чье имя было дано человеку при крещении.

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Поздравления с днем Ангела Юрия в прозе Юрочка, я тебя искренне поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость. ***

Дорогой Юрий, поздравляю тебя от всей души. Желаю тебе яркого света на жизненном пути и поддержки родных людей, доброго здоровья и благополучия, целеустремленности к своим желаниям и победных итогов великих дел, отличного настроения и большого уважения.

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Храбрый, славный и красивый Юрий, в твой день желаю тебе силы, счастья, здоровья и побед. Пусть каждый день дарит возможность ощущать себя крутым, успешным и любимым. Всех благ тебе, Юрий, удачи и здоровья!

***

Юрий, у тебя сегодня праздник! От души поздравляю тебя и желаю много разнообразных благ и шикарных перспектив на будущее. Завоевывай свои высоты, развивайся и совершенствуйся. Ты можешь многое, я верю, что у тебя все получится!

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Поздравления с днем Ангела Юрия в стихах

От души желаю, Юрий,

Чтоб везло тебе во всем,

Ссоры, ветры, злые бури

Мимо обошли твой дом.

Чтобы в сердце лишь веселье,

И родные за столом,

Только в плюсе настроенье,

И успех в труде любом!

***

Юра – это добрый малый,

И поможет он всегда.

Тут друзей всегда навалом,

Тут открытая душа.

И такому человеку

Пожеланий – пруд пруди.

Счастья, радости, мгновений,

Что цветут потом в груди.

Самых ярких путешествий,

Самых преданных друзей.

И советов самых честных,

И открытых всех дверей.

Чтоб всегда была опора,

Чтоб опорой мог быть ты.

Дома тебе – полной чаши!

И любимейшей жены!

***

Те, кто с Юрием знаком,

Знают не по слухам,

Он отважен и силен,

Крепок телом, духом.

Пожелаем мы ему

Избегать печали,

Чтобы нотки волшебства

На душе звучали!

***

Ты красив, умен, удачлив,

Выше всяческих похвал,

Я желаю тебе, Юра,

Чтобы ты счастливым стал.

Чтоб тебя любили дамы,

Мужики, чтоб уважали,

Зеленела, чтоб капуста,

Куры денег не клевали.

И в работе, и в любви,

Чтобы все было в ажуре,

Быть хозяином судьбы

Я тебе желаю, Юра.

***

Юрий, верный наш товарищ!

Поздравляем все тебя.

Пусть работа будет в сладость,

В радость крепкая семья.

Мы от всей души желаем

Жить здоровым много лет,

Печали, горести не зная

На радость близким, врагам во вред.

Желаем быть во всем успешным.

Быть с удачей наравне.

Богатств и радостей несметных

Пусть принесет твой ум тебе.