Лучшие поздравления с днем Ангела Юрия в прозе и стихах

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Поздравления с днем Ангела Юрия - поздравления Юре с Днем ангела
Поздравления с днем Ангела Юрия в прозе и стихах и своими словами / Колаж LifeStyle 24

День ангела – это праздник святого покровителя, имя которого носит человек. Сегодня этот праздничный день для ребят, которые носят имя Юрий. В нашей статье вы можете найти лучшие поздравления для именинников в прозе и стихах.

День ангела или именини – это христианская традиция, день памяти святого, чье имя было дано человеку при крещении.

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Поздравления с днем Ангела Юрия в прозе

Юрочка, я тебя искренне поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.

***

Дорогой Юрий, поздравляю тебя от всей души. Желаю тебе яркого света на жизненном пути и поддержки родных людей, доброго здоровья и благополучия, целеустремленности к своим желаниям и победных итогов великих дел, отличного настроения и большого уважения.

***

Храбрый, славный и красивый Юрий, в твой день желаю тебе силы, счастья, здоровья и побед. Пусть каждый день дарит возможность ощущать себя крутым, успешным и любимым. Всех благ тебе, Юрий, удачи и здоровья!

***

Юрий, у тебя сегодня праздник! От души поздравляю тебя и желаю много разнообразных благ и шикарных перспектив на будущее. Завоевывай свои высоты, развивайся и совершенствуйся. Ты можешь многое, я верю, что у тебя все получится!

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Поздравления с днем Ангела Юрия в стихах

От души желаю, Юрий,
Чтоб везло тебе во всем,
Ссоры, ветры, злые бури
Мимо обошли твой дом.

Чтобы в сердце лишь веселье,
И родные за столом,
Только в плюсе настроенье,
И успех в труде любом!

***

Юра – это добрый малый,
И поможет он всегда.
Тут друзей всегда навалом,
Тут открытая душа.

И такому человеку
Пожеланий – пруд пруди.
Счастья, радости, мгновений,
Что цветут потом в груди.

Самых ярких путешествий,
Самых преданных друзей.
И советов самых честных,
И открытых всех дверей.

Чтоб всегда была опора,
Чтоб опорой мог быть ты.
Дома тебе – полной чаши!
И любимейшей жены!

***

Те, кто с Юрием знаком,
Знают не по слухам,
Он отважен и силен,
Крепок телом, духом.

Пожелаем мы ему
Избегать печали,
Чтобы нотки волшебства
На душе звучали!

***

Ты красив, умен, удачлив,
Выше всяческих похвал,
Я желаю тебе, Юра,
Чтобы ты счастливым стал.

Чтоб тебя любили дамы,
Мужики, чтоб уважали,
Зеленела, чтоб капуста,
Куры денег не клевали.

И в работе, и в любви,
Чтобы все было в ажуре,
Быть хозяином судьбы
Я тебе желаю, Юра.

***

Юрий, верный наш товарищ!
Поздравляем все тебя.
Пусть работа будет в сладость,
В радость крепкая семья.

Мы от всей души желаем
Жить здоровым много лет,
Печали, горести не зная
На радость близким, врагам во вред.

Желаем быть во всем успешным.
Быть с удачей наравне.
Богатств и радостей несметных
Пусть принесет твой ум тебе.

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Теги: LifeStyle Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки Традиции
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