Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах

День ангела – это празднование в честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют днем рождения. В нашей статье Вы можете найти лучшие варианты поздравлений в прозе или стихах, без всякой привязки к имени.

Предлагаем подборку поздравлений с днем рождения в День ангела. Если вам нужно поздравить родных, коллег, детей или просто хорошего человека с Днем ангела – выберите из нашей подборки красивое и точное поздравления с днем рождения.

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Поздравления с днем Ангела в прозе

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

***

Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!

http://pozdravlenye.com/proza.php?cat=21

***

В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником. Мы хотим пожелать тебе, чтобы твой самый лучший друг приходил к тебе как можно реже, поскольку друзья, как известно, познаются в беде. Так вот, мы желаем тебе как можно меньше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаем тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит маленький помощник!

Поздравления с днем Ангела в стихах

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

Пускай День Ангела удачу

Тебе сегодня принесет,

Жизнь станет радостней и ярче

И непременно повезет!

***

Светлый Ангел каждый час

Смотрит пристально на Вас,

Все предвидит наперед,

От ошибок бережет.

Целый год он хлопотал –

Беды к вам не подпускал

За него Вы благодарно

Поднимите свой бокал.

***

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У самой нежной и красивой

Сегодня праздник наступил:

Хочу, чтоб Ангел белокрылый

Тебе счастье подарил.



Хочу, чтоб ты всегда смеялась,

Мир без твоих улыбок пуст.

Чтоб никогда не огорчалась,

Забыла, что такое грусть!

***

Будь счастлив в День Ангела,

Весел вдвойне,

Ведь Ты не один

На огромной Земле.

Небесный заступник

Всегда за спиной

Неслышно шагает

Твоею судьбой.

Пусть он и на миг

Не покинет Тебя –

С любовью сегодня

Желают друзья.

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