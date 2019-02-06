Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах

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Поздравления с Днем ангела - красивые поздравления с Днем ангела в прозе и стихах
Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах / Unsplash

День ангела – это празднование в честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют днем рождения. В нашей статье Вы можете найти лучшие варианты поздравлений в прозе или стихах, без всякой привязки к имени.

Предлагаем подборку поздравлений с днем рождения в День ангела. Если вам нужно поздравить родных, коллег, детей или просто хорошего человека с Днем ангела – выберите из нашей подборки красивое и точное поздравления с днем рождения.

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Поздравления с днем Ангела в прозе

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

***

Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!
http://pozdravlenye.com/proza.php?cat=21

***

В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником. Мы хотим пожелать тебе, чтобы твой самый лучший друг приходил к тебе как можно реже, поскольку друзья, как известно, познаются в беде. Так вот, мы желаем тебе как можно меньше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаем тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит маленький помощник!

Поздравления с днем Ангела в стихах

В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!

***

Пускай День Ангела удачу
Тебе сегодня принесет,
Жизнь станет радостней и ярче
И непременно повезет!

***

Светлый Ангел каждый час
Смотрит пристально на Вас,
Все предвидит наперед,
От ошибок бережет.
Целый год он хлопотал –
Беды к вам не подпускал
За него Вы благодарно
Поднимите свой бокал.

***

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У самой нежной и красивой
Сегодня праздник наступил:
Хочу, чтоб Ангел белокрылый
Тебе счастье подарил.

Хочу, чтоб ты всегда смеялась,
Мир без твоих улыбок пуст.
Чтоб никогда не огорчалась,
Забыла, что такое грусть!

***

Будь счастлив в День Ангела,
Весел вдвойне,
Ведь Ты не один
На огромной Земле.
Небесный заступник
Всегда за спиной
Неслышно шагает
Твоею судьбой.
Пусть он и на миг
Не покинет Тебя –
С любовью сегодня
Желают друзья.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
Источник: 24 канал
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