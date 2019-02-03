Искренние поздравления с Днем ангела Максима в прозе и стихах

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Поздравления с Днем ангела Максима - поздравления Максиму в прозе и стихах
Поздравления с Днем ангела Максима в прозе и стихах / 24 канал

3 февраля именины отмечают мужчины, которые носят имя Максим. С латинского языка имя переводится, как самый значительный и самый большой. Основные черты характера – интеллектуальный, моральный мужчина с обостренной интуицией. Поздравления с именинами Максима – читайте далее.

Максим – популярное имя в Украине, поэтому у каждого точно есть друг или родственник с таким именем. Не забудьте в этот день его поздравить! А чтобы ваши слова не были банальными и простыми – мы собрали искренние поздравления в прозе и стихах.

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Поздравления с Днем ангела Максима в прозе

Максим!
Ты – добрый, позитивный и целеустремленный. Желаю тебе не растерять эти качества. Будь собой, и все обязательно получится! С Днем Ангела!

Привітання з Днем ангела
Поздравления с Днем ангела

Твоя целеустремленность восхищает. Ты вдохновляешь окружающих своим энтузиазмом. Имеешь свойство не бояться строить смелые планы и воплощать их в жизнь. Мы восхищаемся тобой и желаем, чтобы ты всегда был таким же энергичным и деятельным. С именинами тебя, Максим!

***

Поздравляем тебя с Днем Ангела! Пусть с сегодняшнего дня в твоей жизни происходит только хорошее! Пусть начнется сплошная белая полоса. Пусть на работе все удается, рядом будет любимый человек, а здоровье не подводит даже по мелочам!

***

Солнышко, поздравляю тебя с именинами! Крепкого тебе здоровья, безграничного счастья, ярких эмоций, страстной любви и верных друзей рядом. Целую!

Поздравления с Днем агела Максима в стихах

Максим – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

Привітання з іменинами Максима
Поздравления с именинами Максима

У Максима нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла

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Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Максима іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!!!

***

Я помолюсь за Максима всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

Теги: Новости культуры LifeStyle Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
Источник: 24 канал
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