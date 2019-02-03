Искренние поздравления с Днем ангела Максима в прозе и стихах

3 февраля именины отмечают мужчины, которые носят имя Максим. С латинского языка имя переводится, как самый значительный и самый большой. Основные черты характера – интеллектуальный, моральный мужчина с обостренной интуицией. Поздравления с именинами Максима – читайте далее.

Максим – популярное имя в Украине, поэтому у каждого точно есть друг или родственник с таким именем. Не забудьте в этот день его поздравить! А чтобы ваши слова не были банальными и простыми – мы собрали искренние поздравления в прозе и стихах.

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Поздравления с Днем ангела Максима в прозе

Максим!

Ты – добрый, позитивный и целеустремленный. Желаю тебе не растерять эти качества. Будь собой, и все обязательно получится! С Днем Ангела!



Поздравления с Днем ангела

Твоя целеустремленность восхищает. Ты вдохновляешь окружающих своим энтузиазмом. Имеешь свойство не бояться строить смелые планы и воплощать их в жизнь. Мы восхищаемся тобой и желаем, чтобы ты всегда был таким же энергичным и деятельным. С именинами тебя, Максим!

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Поздравляем тебя с Днем Ангела! Пусть с сегодняшнего дня в твоей жизни происходит только хорошее! Пусть начнется сплошная белая полоса. Пусть на работе все удается, рядом будет любимый человек, а здоровье не подводит даже по мелочам!

***

Солнышко, поздравляю тебя с именинами! Крепкого тебе здоровья, безграничного счастья, ярких эмоций, страстной любви и верных друзей рядом. Целую!

Поздравления с Днем агела Максима в стихах

Максим – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!



Поздравления с именинами Максима

У Максима нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла

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Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Максима іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!!!

***

Я помолюсь за Максима всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.