Именины Михаила: лучшие поздравления в прозе и стихах

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Поздравления в прозе и стихах / Фото из открытых источников

В четверг, 21 ноября, отмечают день святого Михаила. В этот день принимают поздравления все, кто носит это имя. Искренние поздравления в прозе и стихах – читайте дальше.

Имя Михаил с означает божественный и богоподобный. Святой Михаил – это ангел милосердия просящий за людей перед Богом, надзиратель небесного воинства в последней битве против сил зла.

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Поздравления с Михаилом в прозе

Именины – это праздник души и тепла, которые хранятся в сердце человека всю жизнь. Этот праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед!


21 ноября День святого Михаила

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовала удача, процветание и успех.

***

В этот радостный для нас день именно ты именинник. Мы хотим пожелать тебе, чтобы твой лучший друг приходил к тебе как можно реже, поскольку друзья, как известно, познаются в беде. Так вот, мы желаем тебе как можно меньше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя практически не было работы. А еще желаем тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит маленький помощник!

***

Сегодня у тебя День Ангела! Принимай мои поздравления. Я желаю тебе крепкого здоровья, много сил и энергии, море радости и океан финансового благополучия. Пусть твоя жизнь будет сказочной. Я желаю тебе не сидеть на месте, много путешествовать, знакомиться с новыми людьми и раскрывать новые грани нашей, на первый взгляд простой, но и такой сложной жизни. С праздником!

Поздравления с Михаилом в стихах

Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!
Михайло, ми тебе вітаєм,
З днем ангела твоїм,
І одне тобі бажаєм
Будь ти завжди золотим!

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Михайла,
Прийми привітання!

***

У Михайла нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла

***

Привітання я свої шлю тобі, Михайло,
Без проблем живи завжди,
Най біда минає
Щоб завжди була удача Супутницею у житті,
Щоб кожен день проходив У мирі і добрі.
Щоб цілей всіх досяг ти,
Всі вершини підкорив,
Більше радісних митей,
Більше сонячних мрій.

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Теги: LifeStyle Традиции Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки Религия
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