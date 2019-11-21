Именины Михаила: лучшие поздравления в прозе и стихах

В четверг, 21 ноября, отмечают день святого Михаила. В этот день принимают поздравления все, кто носит это имя. Искренние поздравления в прозе и стихах – читайте дальше.

Имя Михаил с означает божественный и богоподобный. Святой Михаил – это ангел милосердия просящий за людей перед Богом, надзиратель небесного воинства в последней битве против сил зла.

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Поздравления с Михаилом в прозе

Именины – это праздник души и тепла, которые хранятся в сердце человека всю жизнь. Этот праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед!



21 ноября – День святого Михаила

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовала удача, процветание и успех.

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В этот радостный для нас день именно ты именинник. Мы хотим пожелать тебе, чтобы твой лучший друг приходил к тебе как можно реже, поскольку друзья, как известно, познаются в беде. Так вот, мы желаем тебе как можно меньше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя практически не было работы. А еще желаем тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит маленький помощник!

***

Сегодня у тебя День Ангела! Принимай мои поздравления. Я желаю тебе крепкого здоровья, много сил и энергии, море радости и океан финансового благополучия. Пусть твоя жизнь будет сказочной. Я желаю тебе не сидеть на месте, много путешествовать, знакомиться с новыми людьми и раскрывать новые грани нашей, на первый взгляд простой, но и такой сложной жизни. С праздником!

Поздравления с Михаилом в стихах

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Михайло, ми тебе вітаєм,

З днем ангела твоїм,

І одне тобі бажаєм

Будь ти завжди золотим!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Михайла,

Прийми привітання!

***

У Михайла нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла

***

Привітання я свої шлю тобі, Михайло,

Без проблем живи завжди,

Най біда минає

Щоб завжди була удача Супутницею у житті,

Щоб кожен день проходив У мирі і добрі.

Щоб цілей всіх досяг ти,

Всі вершини підкорив,

Більше радісних митей,

Більше сонячних мрій.