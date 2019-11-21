Именины Михаила: лучшие поздравления в прозе и стихах
В четверг, 21 ноября, отмечают день святого Михаила. В этот день принимают поздравления все, кто носит это имя. Искренние поздравления в прозе и стихах – читайте дальше.
Имя Михаил с означает божественный и богоподобный. Святой Михаил – это ангел милосердия просящий за людей перед Богом, надзиратель небесного воинства в последней битве против сил зла.
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Поздравления с Михаилом в прозе
Именины – это праздник души и тепла, которые хранятся в сердце человека всю жизнь. Этот праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед!
21 ноября – День святого Михаила
В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовала удача, процветание и успех.
***
В этот радостный для нас день именно ты именинник. Мы хотим пожелать тебе, чтобы твой лучший друг приходил к тебе как можно реже, поскольку друзья, как известно, познаются в беде. Так вот, мы желаем тебе как можно меньше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя практически не было работы. А еще желаем тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит маленький помощник!
***
Сегодня у тебя День Ангела! Принимай мои поздравления. Я желаю тебе крепкого здоровья, много сил и энергии, море радости и океан финансового благополучия. Пусть твоя жизнь будет сказочной. Я желаю тебе не сидеть на месте, много путешествовать, знакомиться с новыми людьми и раскрывать новые грани нашей, на первый взгляд простой, но и такой сложной жизни. С праздником!
Поздравления с Михаилом в стихах
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!
Михайло, ми тебе вітаєм,
З днем ангела твоїм,
І одне тобі бажаєм
Будь ти завжди золотим!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Михайла,
Прийми привітання!
***
У Михайла нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла
***
Привітання я свої шлю тобі, Михайло,
Без проблем живи завжди,
Най біда минає
Щоб завжди була удача Супутницею у житті,
Щоб кожен день проходив У мирі і добрі.
Щоб цілей всіх досяг ти,
Всі вершини підкорив,
Більше радісних митей,
Більше сонячних мрій.
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