День ангела Натальи: поздравления в прозе и стихах
8 сентября православная церковь отмечает день памяти Натальи Никомидийской, Сегодня празднуют именины все женщины, которые носят имя Наталья.
Наталья – одно из самых популярных имен в Украине, поэтому у каждого точно есть знакомые, друзья или родственники с таким именем. Не забудьте в этот день поздравить! А чтобы ваши слова не были банальными и простыми – мы собрали искренние поздравления в прозе и стихах.
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Поздравления с Днем ангела Натальи в прозе
Поздравляю с Днем ангела. Пусть Ваш ангел просвещает Вас на всякий час, оберегает от всего злого и поощряет на добрые дела.
Поздравления в прозе
Сегодня твой День ангела – внимательного небесного покровителя. Его нельзя увидеть воочию, но можно понять из тех жизненных изменений, которые, как нам кажется, произошли совершенно случайно. Воля случая всегда в руках ангела и я тебе желаю искренне верить в его силу и твердо, уверенно идти по жизни, помня о его опеке.
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Примите искренние поздравления с Днем ангела. Пусть Ангел Хранитель никогда не отступает от вас и дарит открытость и красоту вашей души, мудрость и терпение – сердцу, искренность и чистоту вашей вере.
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С Днем ангела тебя, желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой Ангел Хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!
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Дорогой мой друг и верный товарищ, ты сегодня празднуешь свои именины, мне очень жаль, что я нахожусь так далеко от тебя и не смогу обнять тебя лично и поздравить с Днем ангела. Но я мысленно с тобой и желаю тебе светлой жизненной дороги и счастья без конца.
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Именины – это праздник души и тепла, которое сохраняется в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед. Если ты не жалеешь себя, пожалей его!
Поздравления с Днем ангела Натальи в стихах
Хай Наталку нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Поздравления в стихах
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Наталка вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Наталка вітає!
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Сьогодні настали іменини
У Наталії, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих
***
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай не кривдять.
І що б усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!