День ангела Натальи: поздравления в прозе и стихах

8 сентября православная церковь отмечает день памяти Натальи Никомидийской, Сегодня празднуют именины все женщины, которые носят имя Наталья.

Наталья – одно из самых популярных имен в Украине, поэтому у каждого точно есть знакомые, друзья или родственники с таким именем. Не забудьте в этот день поздравить! А чтобы ваши слова не были банальными и простыми – мы собрали искренние поздравления в прозе и стихах.

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Поздравления с Днем ангела Натальи в прозе

Поздравляю с Днем ангела. Пусть Ваш ангел просвещает Вас на всякий час, оберегает от всего злого и поощряет на добрые дела.



Поздравления в прозе

Сегодня твой День ангела – внимательного небесного покровителя. Его нельзя увидеть воочию, но можно понять из тех жизненных изменений, которые, как нам кажется, произошли совершенно случайно. Воля случая всегда в руках ангела и я тебе желаю искренне верить в его силу и твердо, уверенно идти по жизни, помня о его опеке.

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Примите искренние поздравления с Днем ангела. Пусть Ангел Хранитель никогда не отступает от вас и дарит открытость и красоту вашей души, мудрость и терпение – сердцу, искренность и чистоту вашей вере.

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С Днем ангела тебя, желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой Ангел Хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!

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Дорогой мой друг и верный товарищ, ты сегодня празднуешь свои именины, мне очень жаль, что я нахожусь так далеко от тебя и не смогу обнять тебя лично и поздравить с Днем ангела. Но я мысленно с тобой и желаю тебе светлой жизненной дороги и счастья без конца.

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Именины – это праздник души и тепла, которое сохраняется в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед. Если ты не жалеешь себя, пожалей его!

Поздравления с Днем ангела Натальи в стихах

Хай Наталку нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Поздравления в стихах

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Наталка вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Наталка вітає!

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Сьогодні настали іменини

У Наталії, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих

***

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе біжить,

Друзі нехай не кривдять.

І що б усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!