Лучшие поздравления с Днем ангела Оксаны в прозе и стихах

6 февраля 2019 года День ангела Оксаны отмечают все девушки и женщины, которые носят имя Оксана. Основные черты характера – она веселая и разговорчивая. Ей легко найти язык с кем угодно, у нее много знакомых, но лучшими друзьями считает немногих. Поздравления с Днем ангела Оксаны – читайте дальше.

Оксана – популярное имя в Украине, поэтому у каждого точно есть подруга или родственница с таким именем. Не забудьте в этот день ее поздравить! А чтобы ваши слова не были банальными и простыми - мы собрали искренние поздравления в прозе и стихах.

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Поздравления с Днем ангела Оксаны в прозе

Дорогая моя красивая и мудрая, добрая и отзывчивая, Оксанка! Сердечно поздравляю тебя с днем ​​рождения! Желаю тебе всегда оставаться такой же хорошей, какая ты есть! Пусть у тебя всегда будет отличное настроение. Любви тебе и теплых отношений в семье, уважения и обожания от коллег и друзей! Пусть работа спорится, жизнь бьет ключом, будни не будут серыми, а свободные дни - яркими и незабываемыми!



Поздравление с Днем ангела Оксаны

Хочется поздравить с Днем ангела хорошую, трудолюбивую, ответственную и бесспорно очаровательную женщину, с которой мне посчастливилось работать каждый день бок о бок! Желаю тебе добиваться всех поставленных целей и всегда улыбаться!

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Поздравляю с днем рождения, прекрасную Оксану! Хочется пожелать яркого света в жизни и радостных праздников души, успеха во всех делах и замыслах, волшебной красоты и невероятной доброты сердца, больших успехов и достижений, крепкого здоровья и отличного настроения.

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю успеха во всех жизненных сферах, гармоничных отношений в семье, женского счастья, личностного роста, осуществления самых заветных желаний и отсутствия препятствий на пути к цели.

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Поздравляю с именинами! Желаю красоты во всем: в одежде, в поступках, в людях, в мыслях, в пейзажах, интерьерах. Пусть работа будет любимой, радость - бесконечной, настроение - прекрасным. Вознаграждений, побед, путешествий, красок, чудес, крепких отношений, стабильных условий, жизненного баланса и творческих подходов.

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Моя прекрасная Оксанка, в твои именины, хочу искренне пожелать настоящего женского счастья, понимания и теплоты сердец от близких людей, уважения и поддержки от коллег, удачи и везения от судьбы, большого счастья и веселых дней от жизни.

Поздравления с Днем ангела Оксаны в стихах

В житті хай лунають лиш теплі слова,

А серце ніколи від болю не плаче.

І крутиться весело Вам голова

Лише від любові, добра та удачі!



Поздравление Оксаны с именинами

Нехай життя щодень тебе втіша,

Розлук не буде, горя та невдачі.

Хай розквітає молода душа

Від щастя, від кохання, від удачі!

***

Хай весною з яблуневим цвітом,

Полум'ям з яскравих квітів - літом,

Восени з багряним листопадом,

А зимою з тихим снігопадом

В руки твої щастя прилетить!

***

Бажаю без джинів і риб золотих

Здійснити усе, що у мріях твоїх.

Без доброї феї чи злого троля

Знайти свого принца або короля.

Життя ж не легенда, і навіть не міф.

Це - казка, яку світ для тебе створив!

***

В цей день лише для тебе

Сміється сонце з неба,

І ніжно пахнуть квіти

Його теплом зігріті,

І дятел привітання

Відстукав на світанні,

І мишка-шкряботушка

Посмикала за вушко,

А котик походжає

Тобі добра бажає.

***

Удачі, натхнення й духовного росту,

Хай буде в житті усе легко та просто!