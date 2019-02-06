Лучшие поздравления с Днем ангела Оксаны в прозе и стихах

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С Днем ангела Оксаны - поздравления с Днем Оксаны в прозе и стихах
Поздравления в прозе и стихах / 24 канал

6 февраля 2019 года День ангела Оксаны отмечают все девушки и женщины, которые носят имя Оксана. Основные черты характера – она веселая и разговорчивая. Ей легко найти язык с кем угодно, у нее много знакомых, но лучшими друзьями считает немногих. Поздравления с Днем ангела Оксаны – читайте дальше.

Оксана – популярное имя в Украине, поэтому у каждого точно есть подруга или родственница с таким именем. Не забудьте в этот день ее поздравить! А чтобы ваши слова не были банальными и простыми - мы собрали искренние поздравления в прозе и стихах.

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Поздравления с Днем ангела Оксаны в прозе

Дорогая моя красивая и мудрая, добрая и отзывчивая, Оксанка! Сердечно поздравляю тебя с днем ​​рождения! Желаю тебе всегда оставаться такой же хорошей, какая ты есть! Пусть у тебя всегда будет отличное настроение. Любви тебе и теплых отношений в семье, уважения и обожания от коллег и друзей! Пусть работа спорится, жизнь бьет ключом, будни не будут серыми, а свободные дни - яркими и незабываемыми!

Привітання з Днем ангела Оксани
Поздравление с Днем ангела Оксаны

Хочется поздравить с Днем ангела хорошую, трудолюбивую, ответственную и бесспорно очаровательную женщину, с которой мне посчастливилось работать каждый день бок о бок! Желаю тебе добиваться всех поставленных целей и всегда улыбаться!

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Поздравляю с днем рождения, прекрасную Оксану! Хочется пожелать яркого света в жизни и радостных праздников души, успеха во всех делах и замыслах, волшебной красоты и невероятной доброты сердца, больших успехов и достижений, крепкого здоровья и отличного настроения.

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю успеха во всех жизненных сферах, гармоничных отношений в семье, женского счастья, личностного роста, осуществления самых заветных желаний и отсутствия препятствий на пути к цели.

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Поздравляю с именинами! Желаю красоты во всем: в одежде, в поступках, в людях, в мыслях, в пейзажах, интерьерах. Пусть работа будет любимой, радость - бесконечной, настроение - прекрасным. Вознаграждений, побед, путешествий, красок, чудес, крепких отношений, стабильных условий, жизненного баланса и творческих подходов.

***

Моя прекрасная Оксанка, в твои именины, хочу искренне пожелать настоящего женского счастья, понимания и теплоты сердец от близких людей, уважения и поддержки от коллег, удачи и везения от судьбы, большого счастья и веселых дней от жизни.

Поздравления с Днем ангела Оксаны в стихах

В житті хай лунають лиш теплі слова,
А серце ніколи від болю не плаче.
І крутиться весело Вам голова
Лише від любові, добра та удачі!

Привітання Оксани з іменинами
Поздравление Оксаны с именинами

Нехай життя щодень тебе втіша,
Розлук не буде, горя та невдачі.
Хай розквітає молода душа
Від щастя, від кохання, від удачі!

***

Хай весною з яблуневим цвітом,
Полум'ям з яскравих квітів - літом,
Восени з багряним листопадом,
А зимою з тихим снігопадом
В руки твої щастя прилетить!

***

Бажаю без джинів і риб золотих
Здійснити усе, що у мріях твоїх.
Без доброї феї чи злого троля
Знайти свого принца або короля.
Життя ж не легенда, і навіть не міф.
Це - казка, яку світ для тебе створив!

***

В цей день лише для тебе
Сміється сонце з неба,
І ніжно пахнуть квіти
Його теплом зігріті,
І дятел привітання
Відстукав на світанні,
І мишка-шкряботушка
Посмикала за вушко,
А котик походжає
Тобі добра бажає.

***

Удачі, натхнення й духовного росту,
Хай буде в житті усе легко та просто!

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Теги: LifeStyle Новости культуры Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
Источник: 24 канал
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