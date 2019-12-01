День Ангела Романа: искренние поздравления в прозе и стихах

В воскресенье, 1 декабря, поздравления принимают все мужчины, которые носят имя Роман и женщины, которые носят имя Романа. Христиане в этот день чтят память святого Романа, который принял мученическую смерть.

Роман самоуверенный, объективный и не поддается чужому влиянию. Такой человек может стать замечательным политиком, судьей, руководителем. В работе он становится трудоголиком, если видит возможность самореализации, перспективу занять высокий пост или получить хороший заработок. Роман не равнодушен к искусству, постоянно самосовершенствуется и работает над собой.

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Поздравления с Днем Ангела Романа в прозе

Романчик, поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю тебе, чтобы ты всегда оставался безумно счастливым человеком! Пусть каждый день приносит тебе только радость, позитив и новые успехи! Желаю крепкого здоровья, преданных друзей и всевозможных благ!



Поздравления с Романом в прозе

Поздравляем, Ромочка! Пусть твоя жизнь будет наиболее увлекательным и долгим романом, в который многим захочется попасть вместе с тобой. Пусть все они станут тебе верными спутниками в жизни и настоящими друзьями. Смело иди по дороге, вписывая в книгу новые интересные страницы!

***

Очаровательный Роман, смелый и отважный, я тебя искренне поздравляю и желаю множество побед и достижений, нужных целей, силы и крепости здоровья, искренности любви, счастья и успеха.

***

С Днем Ангела тебя, Роман! Сегодня в твой адрес хочется сказать очень много теплых слов! Пусть жизнь преподносит тебе только хорошее: везение, исполнение желаний, высокие взлеты! Роман – значит крепкий. Желаем тебе крепкого здоровья, крепкой дружбы, крепкой любви и пусть у тебя будет один единственный роман, но на всю жизнь!

Поздравления с Днем Ангела Романа в стихах

В День Ангела, Роман, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!



Поздравления с Романом в стихах

Твоє ім’я Роман – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Хай Роману життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І Ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Посміхнися нам, Романе,

Ти й насправді Богом даний

Любий нам усім.

Твій характер,

Твоя вдача,

Промінь сонечка неначе,

Зігріває завжди наш дім!

Раді ми тебе любити,

Твоя теща, жінка, діти,

Твій поважний тесть,

Довгу оду оттакенну

Всі ми радісно й натхненно

Склали нині в твою честь.

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Роману помагає,

Ангел покровитель!

***

В День Ангела, Романе, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!