С Днем Независимости, Украина: поздравления в прозе и стихах

День Независимости Украины – важный праздник для каждого украинца. В 2019 году наша страна празднует уже 28 годовщину своей независимости. В этот день принято вспоминать всех, кто работал и работает на благо государства, а также благодарить тех, кто жертвует своей жизнью ради мирного неба.

По случаю празднования Дня Независимости Украины 24 августа в крупнейших городах проведут ряд интересных мероприятий – от военного марша, музыкальных фестивалей и концертов до ярких флешмобов.

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Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о живописных уголках каждого региона нашей страны. Куда поехать и что посмотреть в каждом регионе Украины – читайте в спецпроекте 24 канала.

Для многих украинцев День независимости – долгожданный праздник, который окрашен грустью. Ведь в этот день вспоминаются щемящие моменты нелегкой украинской истории, а также война на Донбассе, которая длится уже не один год, аннексированный Крым и мужественные украинские защитники. Поэтому поздравления с этим праздником – особые и овеяны печалью и надеждой на лучшее будущее.

Поздравления с Днем Независимости Украины

Поздравления с Днем Независимости Украины в прозе

Безусловно, эти годы независимости стали испытанием для всех нас – испытанием на зрелость, на терпение, на толерантность, наконец – на здравый смысл. И не может быть сомнения в том, что трудолюбивый народ Украины в состоянии улучшить жизнь в своем собственном государстве. Том государстве, которое выстрадано поколениями украинцев, за которое отдано сколько жизней и крови, крови наших предков. Уверен в безоблачном завтрашнем дне Украины. Этот день обязательно наступит и тем быстрее, чем более сознательно мы будем работать сегодня на благо Родины и проникнемся чувством патриотизма к своему городу и своей Украине. Поверьте, без этого очень трудно достичь поставленной цели. Верю – мы ее достигнем!



Поздравления с Днем Независимости Украины в прозе

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В сердцах народа Украины августовская голубизна неба и оранжевый зерновой клин сливаются красками украинской государственности в символ свободы и труда. Создание истории Отечества, его настоящего и будущего – обязанность каждого из нас, всего народа. Пусть мощный источник вашего таланта и вдохновения, несокрушимого оптимизма и творческая строительная энергия будут примером служения Украине, преумножают ее славу, наполняют ее колодец благосостояния процветанием и благополучием. Пусть праздник Независимости душистым августовским запахом украинского хлеба принесет в ваш дом счастье и добро, понимание и сплоченность, мир и любовь! Крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях.

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Уже 28-й год мы отмечаем День Независимости Украины! С каждым годом построения и развития нашего государства углубляется осознание этого события и даты – 24 августа – и значения ее для всей страны, для каждого из нас, ее граждан. И это закономерно: большие события постигаются на расстоянии, с течением времени.

Перед Украиной, ее гражданами сложные и крупные задачи. Но я верю, что вместе мы преодолеем любые препятствия на пути укрепления независимости нашего государства.

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Красивые поздравления с Днем Независимости Украины

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Все большие успехи нашего государства состоят из успехов каждого неравнодушного украинца – как множество рек и ручейков сливаются в могучий Днепр. Давайте по случаю важного праздника Украины искренне полагаться на успех наших совместных действий и продолжение активного сотрудничества, которое объединяет нас, укрепляет наше государство. Сердечно желаю Вам, дорогие друзья, счастья, радости и добра. С праздником Вас, дорогие соотечественники! С Днем Независимости!

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Пусть свет счастливой звезды ведет навстречу радостным и интересным событиям, радужным надеждам и мечтам, к успеху и процветанию! С днем Независимости Украины!

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Наша страна – это широкие просторы, золотые поля, калина, вишни в саду, тополя, березы в степи, плодородный чернозем, горы в облаках, красивые быстрые реки. Наша история – это скрежет казацких сабель, стоны несвободных людей на барских дворах, зарево Оранжевой революции, герои Небесной Сотни ...

По случаю такого важного праздника хочется пожелать сил в борьбе и достижения поставленной цели. Любви к родной земле! Пусть не угасает оптимизм в душах украинского народа! Сегодня важно одно: наша победа, наше будущее! Давайте изменим нашу Родину! Пусть она станет лучше, чище! И в наших душах горит неисчерпаемый Шевченковский огонь любви к родной земле! Слава Украине!



Поздравления с Днем Независимости Украины на русском языке

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Пусть по обе стороны окна

Будет замечательной погода,

Радует душевная весна,

Светит солнце внутренней свободы! С днем Независимости!

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Поздравления с Днем Независимости Украины в стихах

***

Свобода приходит нагая,

Бросая на сердце цветы,

И мы, с нею в ногу шагая,

Беседуем с небом на "ты".

Мы, воины, строго ударим

Рукой по суровым щитам:

Да будет народ государем

Всегда, навсегда, здесь и там!



Красивые поздравления с Днем Невисимости Украины в стихах

***

Украина, Украина, Украина ты моя.

Всюду нивы золотые и бескрайние поля.

Долгим, долгим будет путь,

Но нам с него не повернуть.

Много бед ты пережила

И наконец свободу обрела.

В День независимости хотим мы пожелать.

Тебе великою державой стать.



Стихотворные поздравления с Днем Независимости Украины

***

Поздравляем Украину,

"Незалежную країну",

В независимость всегда

Твердо верила страна,

За нее страдали люди,

И в нее мы верить будем,

Молодые украинцы,

Патриоты мы страны!

Голубой и желтый флаг,

И трезубец — вот наш знак,

Знаем, верим и гордимся —

В Украине кто родился!***

Удивительно сильна

Независима страна,

Гордо голову несет,

Счастье людям, кто живет

В Украине колосистой,

И землистой, голосистой,

Мирный и цветущий край,

Жизнь не жизнь, а просто рай,

Символ счастья — колосок,

Вам — поклон и поздравок!



Поздравления с Днем Независимости Украины в стихах

***

Молодая наша страна,

Но много невзгод знала она,

Сегодня празднуем ее День Рожденья,

Сегодня гуляем в каждом селении,

Желтая рожь под синим небом,

Бескрайние степи, у нас пахнет хлебом,

Славим тебя, Украина родная,

Песни тебе поем соловьями,

Чтоб процветала ты день ото дня,

Любим тебя, дорогая земля!

***

Знаете ли вы украинскую ночь?

Нет, вы не знаете украинской ночи!

Здесь небо от дыма становится черно,

И герб звездой пятиконечной вточен.

Где горилкой, удалью и кровью

Запорожская бурлила Сечь,

Проводов уздой смирив Днепровье,

Днепр заставят на турбины течь.

И Днипро по проволокам-усам

Электричеством течет по корпусам.

Небось, рафинада и Гоголю надо!

Мы знаем, курит ли, пьет ли Чаплин;

Мы знаем Италии безрукие руины;

Мы знаем, как Дугласа галстук краплен...

А что мы знаем о лице Украины?

Знаний груз у русского тощ -

Тем, кто рядом, почета мало.

Знают вот украинский борщ,

Знают вот украинское сало.

И с культуры поснимали пенку:

Кроме двух прославленных Тарасов –

Бульбы и известного Шевченка, –

Ничего не выжмешь, сколько ни старайся.

А если прижмут – зардеется розой

И выдвинет аргумент новый:

Возьмет и расскажет пару курьезов –

Анекдотов украинской мовы.

Говорю себе: товарищ москаль,

На Украину шуток не скаль.

Разучите эту мову на знаменах-лексиконах алых,

- Эта мова величава и проста:

"Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав..."

Разве может быть затрепанней да тише

Слова поистасканного "Слышишь"?!

Я немало слов придумал вам,

Взвешивая их, одно хочу лишь, -

Чтобы стали всех моих стихов слова

Полновесными, как слово "чуешь".

Трудно людей в одно истолочь,

Собой кичись не очень.

Знаем ли мы украинскую ночь?

Нет, мы не знаем украинской ночи.

Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям. Мира и благополучия!