С Днем Независимости, Украина: поздравления в прозе и стихах
День Независимости Украины – важный праздник для каждого украинца. В 2019 году наша страна празднует уже 28 годовщину своей независимости. В этот день принято вспоминать всех, кто работал и работает на благо государства, а также благодарить тех, кто жертвует своей жизнью ради мирного неба.
По случаю празднования Дня Независимости Украины 24 августа в крупнейших городах проведут ряд интересных мероприятий – от военного марша, музыкальных фестивалей и концертов до ярких флешмобов.
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Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о живописных уголках каждого региона нашей страны. Куда поехать и что посмотреть в каждом регионе Украины – читайте в спецпроекте 24 канала.
Для многих украинцев День независимости – долгожданный праздник, который окрашен грустью. Ведь в этот день вспоминаются щемящие моменты нелегкой украинской истории, а также война на Донбассе, которая длится уже не один год, аннексированный Крым и мужественные украинские защитники. Поэтому поздравления с этим праздником – особые и овеяны печалью и надеждой на лучшее будущее.
Поздравления с Днем Независимости Украины
Поздравления с Днем Независимости Украины в прозе
Безусловно, эти годы независимости стали испытанием для всех нас – испытанием на зрелость, на терпение, на толерантность, наконец – на здравый смысл. И не может быть сомнения в том, что трудолюбивый народ Украины в состоянии улучшить жизнь в своем собственном государстве. Том государстве, которое выстрадано поколениями украинцев, за которое отдано сколько жизней и крови, крови наших предков. Уверен в безоблачном завтрашнем дне Украины. Этот день обязательно наступит и тем быстрее, чем более сознательно мы будем работать сегодня на благо Родины и проникнемся чувством патриотизма к своему городу и своей Украине. Поверьте, без этого очень трудно достичь поставленной цели. Верю – мы ее достигнем!
Поздравления с Днем Независимости Украины в прозе
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В сердцах народа Украины августовская голубизна неба и оранжевый зерновой клин сливаются красками украинской государственности в символ свободы и труда. Создание истории Отечества, его настоящего и будущего – обязанность каждого из нас, всего народа. Пусть мощный источник вашего таланта и вдохновения, несокрушимого оптимизма и творческая строительная энергия будут примером служения Украине, преумножают ее славу, наполняют ее колодец благосостояния процветанием и благополучием. Пусть праздник Независимости душистым августовским запахом украинского хлеба принесет в ваш дом счастье и добро, понимание и сплоченность, мир и любовь! Крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях.
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Уже 28-й год мы отмечаем День Независимости Украины! С каждым годом построения и развития нашего государства углубляется осознание этого события и даты – 24 августа – и значения ее для всей страны, для каждого из нас, ее граждан. И это закономерно: большие события постигаются на расстоянии, с течением времени.
Перед Украиной, ее гражданами сложные и крупные задачи. Но я верю, что вместе мы преодолеем любые препятствия на пути укрепления независимости нашего государства.
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Красивые поздравления с Днем Независимости Украины
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Все большие успехи нашего государства состоят из успехов каждого неравнодушного украинца – как множество рек и ручейков сливаются в могучий Днепр. Давайте по случаю важного праздника Украины искренне полагаться на успех наших совместных действий и продолжение активного сотрудничества, которое объединяет нас, укрепляет наше государство. Сердечно желаю Вам, дорогие друзья, счастья, радости и добра. С праздником Вас, дорогие соотечественники! С Днем Независимости!
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Пусть свет счастливой звезды ведет навстречу радостным и интересным событиям, радужным надеждам и мечтам, к успеху и процветанию! С днем Независимости Украины!
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Наша страна – это широкие просторы, золотые поля, калина, вишни в саду, тополя, березы в степи, плодородный чернозем, горы в облаках, красивые быстрые реки. Наша история – это скрежет казацких сабель, стоны несвободных людей на барских дворах, зарево Оранжевой революции, герои Небесной Сотни ...
По случаю такого важного праздника хочется пожелать сил в борьбе и достижения поставленной цели. Любви к родной земле! Пусть не угасает оптимизм в душах украинского народа! Сегодня важно одно: наша победа, наше будущее! Давайте изменим нашу Родину! Пусть она станет лучше, чище! И в наших душах горит неисчерпаемый Шевченковский огонь любви к родной земле! Слава Украине!
Поздравления с Днем Независимости Украины на русском языке
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Пусть по обе стороны окна
Будет замечательной погода,
Радует душевная весна,
Светит солнце внутренней свободы! С днем Независимости!
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Поздравления с Днем Независимости Украины в стихах
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Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на "ты".
Мы, воины, строго ударим
Рукой по суровым щитам:
Да будет народ государем
Всегда, навсегда, здесь и там!
Красивые поздравления с Днем Невисимости Украины в стихах
***
Украина, Украина, Украина ты моя.
Всюду нивы золотые и бескрайние поля.
Долгим, долгим будет путь,
Но нам с него не повернуть.
Много бед ты пережила
И наконец свободу обрела.
В День независимости хотим мы пожелать.
Тебе великою державой стать.
Стихотворные поздравления с Днем Независимости Украины
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Поздравляем Украину,
"Незалежную країну",
В независимость всегда
Твердо верила страна,
За нее страдали люди,
И в нее мы верить будем,
Молодые украинцы,
Патриоты мы страны!
Голубой и желтый флаг,
И трезубец — вот наш знак,
Знаем, верим и гордимся —
В Украине кто родился!***
Удивительно сильна
Независима страна,
Гордо голову несет,
Счастье людям, кто живет
В Украине колосистой,
И землистой, голосистой,
Мирный и цветущий край,
Жизнь не жизнь, а просто рай,
Символ счастья — колосок,
Вам — поклон и поздравок!
Поздравления с Днем Независимости Украины в стихах
***
Молодая наша страна,
Но много невзгод знала она,
Сегодня празднуем ее День Рожденья,
Сегодня гуляем в каждом селении,
Желтая рожь под синим небом,
Бескрайние степи, у нас пахнет хлебом,
Славим тебя, Украина родная,
Песни тебе поем соловьями,
Чтоб процветала ты день ото дня,
Любим тебя, дорогая земля!
***
Знаете ли вы украинскую ночь?
Нет, вы не знаете украинской ночи!
Здесь небо от дыма становится черно,
И герб звездой пятиконечной вточен.
Где горилкой, удалью и кровью
Запорожская бурлила Сечь,
Проводов уздой смирив Днепровье,
Днепр заставят на турбины течь.
И Днипро по проволокам-усам
Электричеством течет по корпусам.
Небось, рафинада и Гоголю надо!
Мы знаем, курит ли, пьет ли Чаплин;
Мы знаем Италии безрукие руины;
Мы знаем, как Дугласа галстук краплен...
А что мы знаем о лице Украины?
Знаний груз у русского тощ -
Тем, кто рядом, почета мало.
Знают вот украинский борщ,
Знают вот украинское сало.
И с культуры поснимали пенку:
Кроме двух прославленных Тарасов –
Бульбы и известного Шевченка, –
Ничего не выжмешь, сколько ни старайся.
А если прижмут – зардеется розой
И выдвинет аргумент новый:
Возьмет и расскажет пару курьезов –
Анекдотов украинской мовы.
Говорю себе: товарищ москаль,
На Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знаменах-лексиконах алых,
- Эта мова величава и проста:
"Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав..."
Разве может быть затрепанней да тише
Слова поистасканного "Слышишь"?!
Я немало слов придумал вам,
Взвешивая их, одно хочу лишь, -
Чтобы стали всех моих стихов слова
Полновесными, как слово "чуешь".
Трудно людей в одно истолочь,
Собой кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет, мы не знаем украинской ночи.
Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям. Мира и благополучия!