Поздравление с праздником Петра и Павла в стихах и прозе
День Святых апостолов Петра и Павла отмечают 12 июля – это один из самых значимых религиозных праздников. А еще в этот день заканчивается Петров пост. Также в этот день принято поздравлять с именинами тех, кого зовут Петр и Павел.
Празднуя Петра и Павла, православная церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевает в них образ обращения согрешивших и исправившихся: в апостоле Петре – образ человека, который отвернулся от Господа и покаялся, а в апостоле Павле – образ человека, оказывавшего сопротивление проповеди Господней, а потом поверившего.
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Редакция LifeStyle 24 собрала поздравления со светлым церковным праздником Петра и Павла и именинами для ваших близких и родных.
Поздравления с церковным праздником Петра и Павла в прозе
12 июля мы отмечаем праздник Петра и Павла. Апостолы Петр и Павел особо почитаются как ученики Иисуса Христа, которые после смерти и воскресения Сына Божьего начали проповедовать и распространять учение Евангелия по всему миру. Образы этих Святых золотой нитью вплетены в историю нашего родного края. От всего сердца поздравляем вас с этим великим праздником! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия каждой семье. Пусть праздник войдет в каждый дом миром, счастьем и радостью.
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Поздравляем с величественным и престольным праздником Петра и Павла. Искренне поздравляем Вас, желаем Божьей опеки и добра в ваших семьях, пусть Ваше слово серебряными колоколами будит в людях желание жить по Заповедям Божьим, быть милосердными и любить ближнего своего, как того требует сын Божий.
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Поздравляю с праздником первоверховных апостолов! Желаю по молитвам святых апостолов Петра и Павла укрепления веры и бодрости духа. Чтобы главной нашей мотивацией в жизни было служение Богу и ближнему!
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Поздравляю со светлым праздником Петра и Павла! Искренне желаю вам Божьей опеки, семейного согласия и благополучия. Пусть на вашем жизненном пути встречаются только хорошие люди, а добро сопровождает вас всегда!
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Примите наилучшие пожелания в светлый день Петра и Павла! Пусть радостная и счастливая жизнь будет щедрой на тепло и добро, пусть все случается вовремя и по благословению Божию и пусть рядом с тобой будут только самые близкие люди!
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В этот день желаю вам незыблемой надежды на лучшее и чистой духовности. Пусть пример Петра и Павла освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью. С праздником!
Поздравления с праздником Петра и Павла в прозе
Поздравления с церковным праздником Петра и Павла в стихах
Святі світлі апостоли,
Все життя йдуть за Господом,
На шлях нас істинний наставте
І сил душевних нам додайте.
Ми в свято з самого ранку
Прославим Павла і Петра.
***
С Днем Петра и Павла – поздравления в прозе и стихах
***
Сьогодні Павла і Петра
Вітаю я з ранку,
Багато радості бажаю,
Жити, ні сліз, ні бід не знаючи,
Щоб тілом і душею
У всьому було добре!
І Петра і Павла
Я сьогодні славлю.
***
Сьогодні свято із рання
Вітаймо Павла і Петра!
Усіх людей скоріш вітайте
Ні сліз, ні смутку ви не знайте.
Апостолів Петра і Павла
Зі щирим серцем я прославлю.
Бажаю горя вам не знать,
Щоб панувала благодать!
***
У День апостолів Петра і Павла
Вам хочу, друзі, побажать:
Нехай в душі великій вашій
Зростає Божа благодать.
Нехай апостоли святі
Своє заступництво дають,
І від усяких негараздів
Укриють вас і збережуть.
Поздравления с именинами на Петра и Павла
Вітаємо Петра сьогодні щиро!
Бажаємо добра, здоров’я, миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Достатку вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Петре, все, усе для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого -
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
В день ангела Павла ми з тобою радієм
І сердечно бажаєм, щоб збулись Твої мрії.
Щоб пливло тобі щастя з роси і води,
Щоб жить – не тужить і не знати біди!
А коли б сумувати на мить довелось,
Пам'ятай, що про Тебе турбується хтось.
***
Твоє ім'я Петро, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддастся!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Петра,
Прийми привітання!
***
Я помолюсь за Петра всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
Петро – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Поздравления с именинами на Петра и Павла
***
Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!
Бажаєм добра і звичайно же миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Петра,
Прийми привітання!
***
Павло – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все Петро, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого -
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.