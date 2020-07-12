День Святых апостолов Петра и Павла отмечают 12 июля – это один из самых значимых религиозных праздников. А еще в этот день заканчивается Петров пост. Также в этот день принято поздравлять с именинами тех, кого зовут Петр и Павел.

Празднуя Петра и Павла, православная церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевает в них образ обращения согрешивших и исправившихся: в апостоле Петре – образ человека, который отвернулся от Господа и покаялся, а в апостоле Павле – образ человека, оказывавшего сопротивление проповеди Господней, а потом поверившего.

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Редакция LifeStyle 24 собрала поздравления со светлым церковным праздником Петра и Павла и именинами для ваших близких и родных.

Поздравления с церковным праздником Петра и Павла в прозе

12 июля мы отмечаем праздник Петра и Павла. Апостолы Петр и Павел особо почитаются как ученики Иисуса Христа, которые после смерти и воскресения Сына Божьего начали проповедовать и распространять учение Евангелия по всему миру. Образы этих Святых золотой нитью вплетены в историю нашего родного края. От всего сердца поздравляем вас с этим великим праздником! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия каждой семье. Пусть праздник войдет в каждый дом миром, счастьем и радостью.

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Поздравляем с величественным и престольным праздником Петра и Павла. Искренне поздравляем Вас, желаем Божьей опеки и добра в ваших семьях, пусть Ваше слово серебряными колоколами будит в людях желание жить по Заповедям Божьим, быть милосердными и любить ближнего своего, как того требует сын Божий.

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Поздравляю с праздником первоверховных апостолов! Желаю по молитвам святых апостолов Петра и Павла укрепления веры и бодрости духа. Чтобы главной нашей мотивацией в жизни было служение Богу и ближнему!

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Поздравляю со светлым праздником Петра и Павла! Искренне желаю вам Божьей опеки, семейного согласия и благополучия. Пусть на вашем жизненном пути встречаются только хорошие люди, а добро сопровождает вас всегда!

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Примите наилучшие пожелания в светлый день Петра и Павла! Пусть радостная и счастливая жизнь будет щедрой на тепло и добро, пусть все случается вовремя и по благословению Божию и пусть рядом с тобой будут только самые близкие люди!

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В этот день желаю вам незыблемой надежды на лучшее и чистой духовности. Пусть пример Петра и Павла освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью. С праздником!

Поздравления с праздником Петра и Павла в прозе

Поздравления с церковным праздником Петра и Павла в стихах

Святі світлі апостоли,

Все життя йдуть за Господом,

На шлях нас істинний наставте

І сил душевних нам додайте.

Ми в свято з самого ранку

Прославим Павла і Петра.

***



С Днем Петра и Павла – поздравления в прозе и стихах

***

Сьогодні Павла і Петра

Вітаю я з ранку,

Багато радості бажаю,

Жити, ні сліз, ні бід не знаючи,

Щоб тілом і душею

У всьому було добре!

І Петра і Павла

Я сьогодні славлю.

***

Сьогодні свято із рання

Вітаймо Павла і Петра!

Усіх людей скоріш вітайте

Ні сліз, ні смутку ви не знайте.

Апостолів Петра і Павла

Зі щирим серцем я прославлю.

Бажаю горя вам не знать,

Щоб панувала благодать!

***

У День апостолів Петра і Павла

Вам хочу, друзі, побажать:

Нехай в душі великій вашій

Зростає Божа благодать.

Нехай апостоли святі

Своє заступництво дають,

І від усяких негараздів

Укриють вас і збережуть.

Поздравления с именинами на Петра и Павла

Вітаємо Петра сьогодні щиро!

Бажаємо добра, здоров’я, миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Достатку вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Петре, все, усе для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого -

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

В день ангела Павла ми з тобою радієм

І сердечно бажаєм, щоб збулись Твої мрії.

Щоб пливло тобі щастя з роси і води,

Щоб жить – не тужить і не знати біди!

А коли б сумувати на мить довелось,

Пам'ятай, що про Тебе турбується хтось.

***

Твоє ім'я Петро, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддастся!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Петра,

Прийми привітання!

***

Я помолюсь за Петра всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Петро – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!



Поздравления с именинами на Петра и Павла

***

Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!

Бажаєм добра і звичайно же миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Петра,

Прийми привітання!

***

Павло – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Петро, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого -

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.