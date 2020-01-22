Поздравление с Днем Соборности Украины в прозе и стихах
22 января украинцы отмечают большой государственный праздник – День Соборности Украины. 22 января 1919 года на многолюдном собрании было торжественно провозглашено соединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
На государственном уровне впервые этот праздник отметили 22 января 1999 года. Отмечая День Соборности, мы должны беречь светлую память о бесчисленных жертвах, принесенных украинским народом на алтарь независимости.
Читайте также: Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Поздравление с Днем Соборности Украины в прозе
Учитывая то, что враги хотят порвать, разорвать нашу страну на несколько лоскутков, этот день очень знаменательная дата для нашей Родины. Украина большая, разная по вероисповеданию и ментальности, но украинская нация это единая большая семья и мы будем защищать наше государство пока нам хватит сил. И пока мы вместе, мы будем сильны и только вместе сможем преодолеть врага. Украина единая!
22 января мы празднуем День соборности Украины – день, символизирующий единство земель Украины. Всем жителям страны желаем сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и покой, любовь и взаимопонимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем способствовать развитию и процветанию любимой страны.
***
Встретим праздник Соборности с верой в счастливое и мирное будущее нашего государства. Пусть любовь к родному краю сплачивает нас во имя процветания демократической и могущественной Украины.
***
22 января украинский народ ежегодно отмечает День Соборности Украины. Пусть ум, воля и любовь к родному краю сплачивают нас для осуществления высокой цели – процветания соборной независимой демократической могущественной Украины, надежного залога благосостояния и счастливой жизни ее народа.
***
Поздравляем всех украинцев с Днем Соборности. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирует то, что мы все – один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать.
Поздравление с Днем Соборности Украины в стихах
Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!
З'єднали країну ми навіки.
Не зможе ніщо наш союз розірвати.
Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!
Одна Україна! Єдиная мати!
І краще країни нам не знайти!
Велична і свята, моя ти Україно,
Лише тобі карать нас і судить
Нам берегти тебе, Соборну і єдину
І нам твою історію творить!
***
Я співаю про тебе, прекрасна країна,
Де хлібами духмяними вкриті поля,
І про шлях твій до волі, моя Україно,
Незалежна та славна слов’янська земля.
***
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
***
День соборності відзначить
Український весь народ,
Кожен українець щастя
У це свято нехай знайде,
Згадаймо ми сьогодні разом
Про єдність всієї країни,
Світ панує нехай в Україні,
І не буде нехай війни!