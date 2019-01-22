Лучшие поздравления с днем Соборности в прозе и стихах

Во вторник, 22 января, украинцы отмечают столетие Дня Соборности Украины – воссоединение ЗУНР и УНР. Это хорошая возможность поздравить своих близких. В нашей статье вы можете найти лучшие варианты поздравлений в прозе и стихах. Ведь Украина единая и об этом стоит знать всем.

Лучшие поздравления с днем Соборности в прозе

22 января мы празднуем День соборности Украины – день, символизирующий единство земель Украины. Всем жителям страны шлём свои поздравления и пожелания каждому из нас сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и взаимопонимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем содействовать развитию и процветанию любимой страны.

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Поздравляю с Днем соборности Украины и от души желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.

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Поздравляем всех украинцев с Днем Соборности. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все – это один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать.

Лучшие поздравления с днем Соборности в стихах

В светлый день Соборной Украины

Не беда январская метель,

Весь народ собрался воедино

В честь объединения земель.



Две республики, родных две половинки,

Вы сейчас едины навека.

Вспоминая о том дне великом,

Дружно тянется к руке рука.

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Сегодня украинцев поздравляем

С днем соборности страны,

Патриотизма, мужества желаем,

Не знали чтобы никогда войны,



Удачи, радости, здоровья,

Успехов в жизни и в работе,

Чтоб было все пропитано любовью,

За близкими чтоб проходили дни в заботе!

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День соборной Украины

Празднуем сегодня,

Мы все вместе и едины

Всем большим народом.



В этот праздник всем желаю

С близкими встречаться

Только радости без края,

Только море счастья!

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http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-sobornosti

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-sobornosti/proza.

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-sobornost