Лучшие поздравления с днем Соборности в прозе и стихах
Во вторник, 22 января, украинцы отмечают столетие Дня Соборности Украины – воссоединение ЗУНР и УНР. Это хорошая возможность поздравить своих близких. В нашей статье вы можете найти лучшие варианты поздравлений в прозе и стихах. Ведь Украина единая и об этом стоит знать всем.
Лучшие поздравления с днем Соборности в прозе
22 января мы празднуем День соборности Украины – день, символизирующий единство земель Украины. Всем жителям страны шлём свои поздравления и пожелания каждому из нас сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и взаимопонимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем содействовать развитию и процветанию любимой страны.
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Поздравляю с Днем соборности Украины и от души желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.
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Поздравляем всех украинцев с Днем Соборности. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все – это один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать.
Лучшие поздравления с днем Соборности в стихах
В светлый день Соборной Украины
Не беда январская метель,
Весь народ собрался воедино
В честь объединения земель.
Две республики, родных две половинки,
Вы сейчас едины навека.
Вспоминая о том дне великом,
Дружно тянется к руке рука.
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Сегодня украинцев поздравляем
С днем соборности страны,
Патриотизма, мужества желаем,
Не знали чтобы никогда войны,
Удачи, радости, здоровья,
Успехов в жизни и в работе,
Чтоб было все пропитано любовью,
За близкими чтоб проходили дни в заботе!
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День соборной Украины
Празднуем сегодня,
Мы все вместе и едины
Всем большим народом.
В этот праздник всем желаю
С близкими встречаться
Только радости без края,
Только море счастья!
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