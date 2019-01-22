Лучшие поздравления с днем Соборности в прозе и стихах

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Поздравления с Днем Соборности Украины 2019 - поздравления в прозе, стихах
Лучшие поздравления с днем Соборности в прозе и стихах / 24 Канал

Во вторник, 22 января, украинцы отмечают столетие Дня Соборности Украины – воссоединение ЗУНР и УНР. Это хорошая возможность поздравить своих близких. В нашей статье вы можете найти лучшие варианты поздравлений в прозе и стихах. Ведь Украина единая и об этом стоит знать всем.

Лучшие поздравления с днем Соборности в прозе 

22 января мы празднуем День соборности Украины – день, символизирующий единство земель Украины. Всем жителям страны шлём свои поздравления и пожелания каждому из нас сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и взаимопонимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем содействовать развитию и процветанию любимой страны.

***

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Поздравляю с Днем соборности Украины и от души желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.

***

Поздравляем всех украинцев с Днем Соборности. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все – это один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать.

Лучшие поздравления с днем Соборности в стихах

В светлый день Соборной Украины
Не беда январская метель,
Весь народ собрался воедино
В честь объединения земель.

Две республики, родных две половинки,
Вы сейчас едины навека.
Вспоминая о том дне великом,
Дружно тянется к руке рука.

***

Сегодня украинцев поздравляем
С днем соборности страны,
Патриотизма, мужества желаем,
Не знали чтобы никогда войны,

Удачи, радости, здоровья,
Успехов в жизни и в работе,
Чтоб было все пропитано любовью,
За близкими чтоб проходили дни в заботе!

***

День соборной Украины
Празднуем сегодня,
Мы все вместе и едины
Всем большим народом.

В этот праздник всем желаю
С близкими встречаться
Только радости без края,
Только море счастья!

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http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-sobornosti

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-sobornosti/proza.

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-sobornost

Теги: LifeStyle Новости культуры
Источник: 24 Канал
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