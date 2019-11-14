С днем студента 2019: поздравления в стихах и прозе

Молодые, энергичные и умные – студенты. 17 ноября и 25 января Украина отмечает Международный день студентов. 24 канал расскажет, как следует поздравлять с праздником молодости и жажды жизни в этом году.

Во все времена и во всех странах студенчество было и остается активной силой, которая двигает общество вперед. Отмечают День студента так же активно и безумно – ежегодно 17 ноября и в последнее время 25 января проходит множество вечеринок и квартирников.

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Сегодня почти у каждого украинца в семье или среди друзей найдется студент, и поздравить его хочется так, чтобы поднять ему настроение и настроить на следующий учебный год. А если вы слишком заняты, но хотите поздравить друга, мы собрали для вас самые яркие поздравления с днем студента!

Поздравления с днем студента: проза

Уважаемые студенты!

Есть в жизни особенно сумасшедшее и интересное время, пора студенчества, когда открываются блестящие перспективы, увлекают новые знакомства. Пусть каждый из вас вдосталь насладится и "халявным" экзаменом, и весельем студенческих вечеринок. С Днем студента, дорогие покорители вершин науки!

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Как часто мы смеемся над анекдотами о студентах: часто бедных и голодных, иногда пьяных, но всегда находчивых, умных и веселых. Желаю вам находчиво отвечать на каверзные вопросы преподавателей, с умом пропускать занятия и весело отметить сегодняшний праздник.

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Многоуважаемое студенчество!

Наверное, самые веселые и деятельные времена в жизни человека – это студенческие годы, годы свершений, влюбленностей, порывов и разочарований. Каждый день несет что-то новое, необычное, свежее в восприятии. И не беда, даже если уже и не студент вовсе, главное внутри не потерять ту нить, что связывает объединенных в студенческое братство. Поздравляю всех студентов: бывших, нынешних и будущих, и желаю провести этот день так, чтобы было о чем вспоминать целый год, а лучше — всю жизнь!

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Поздравления с днем студента в стихах

Хто не був студентом,

Тому не зрозуміти:

Як хочеться їсти,

Як хочеться пити.

***

З днем студента, кращий друг!

Май найкращих ти подруг!

Мерседес собі купити,

І по клубах потусити.

Цілий світ тобі відкритий —

Може станеш знаменитий!

Все залежить лише від тебе,

Головне — вчитися треба!

***

З днем студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

***

Сьогодні свято — День студента!

І я хочу сьогодні побажать:

Щоб сесії кінчались Хеппіендом,

Із посмішкою міг це все згадать!

***

Вітаю тих, хто здобуває "вищу" —

Від вас залежить майбуття.

Нехай міцним буде граніт науки

І в світлих головах примножаться знання.

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Картинки с Днем студента

Картинки – простой и приятный способ показать человеку, что вы о нем помните, и поднять настроение. В сети интернет есть множество креативных и веселых поздравлений-иллюстраций, которые понравятся вам и вашим близким. Более того, вы можете сделать подобную иллюстрацию самостоятельно. Напишите поздравление с Днем студента своими словами, а картинку создайте с помощью онлайн редакторов или социальных сетей, главное – не теряйте энтузиазм и делайте все с удовольствием!



Поздравление с Днем студента 2019



С Днем студента!



Поздравление с Днем студента в картинках



С международным Днем студента!