День защитника Украины-2019: поздравления в стихах и прозе

Уже четвертый год подряд украинцы празднуют День защитника Украины 14 октября вместо советского Дня защитника Отечества 23 февраля. Не забудьте поздравить всех своих знакомых военных – они заслуживают на самые теплые слова и искреннюю благодарность за нашу безопасность.

14 октября отмечают сразу три праздника, тесно связанные между собой: День защитника Украины, Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества. Этот праздник особенно важен, ведь сегодня украинские воины, рискуя своей жизнью, отстаивают независимость и суверенитет Украины в войне с российским агрессором, чтобы мы жили в мире и безопасности.

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В материале 24 канала вы найдете самые лучшие поздравления с Днем защитника Украины в стихах и прозе.

Поздравления с праздником 14 октября в стихах

Міцні засмальцьовані руки

І м’язи тверді — наче дуб.

На білій, як день, вишиванці

Блищить українский тризуб.

В очах – крижана недовіра,

Як глобус блищить голова.

Зі Святом тебе, Захисник України!

***

Гвардійці – люди мужні,

Берети набакир,

Прекрасні, мудрі, дужі,

Красивий в вас мундир.

Та шана вам найбільша

Від рідних й друзів нині

За вірну, беззавітну,

Службу Батьківщині.



С Днем защитника Украины!​

***

З Днем захисника тебе!

Небо завжди голубе

Буде хай над головою,

І красою степовою

Любувався щоб завжди.

Не стрічав, щоб ти біди.

Був веселим і відважним,

Сильним, мудрим і поважним!

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***

Ти – мій танк і броненосець!

Одним словом – молодець!

Ти найкращий в світі воїн

Ворогам усім – кінець!

І за це, мій захисник,

Я тебе вітаю!

І тобі в жовтневе свято

Миру я бажаю!

***

За тих, хто в цю мить припав

До холодної сталі автомата:

Я піднімаю свій келих

За людину, за солдата!



Мира и несокрушимой воли всем защитникам Украины!

***

Ми тобі сьогодні побажаємо

Здоров'я, бадьорості на довгі роки.

Будь таким, яким Тебе ми знаємо –

Добрим й чуйним назавжди.

***

Хоч і не носиш Ти мундира

Та знаю я, що в важкий час

Ти так, як всі солдати світу,

Врятуєш Батьківщину й нас!

***

Якщо ти стоїш у строю,

Пам'ятай сім’ю свою,

Пам'ятай, що син ти і солдат,

Адже в Україні має бути лад!

***

Чоловік сильний і душею і тілом,

Мою СМС-ку з посмішкою читає.

З Днем захисника я тебе вітаю.

Нехай здійсниться все, що ти собі бажаєш.

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Поздравления с Днем защитника Украины в прозе

Дорогие мужчины и женщины защитники нашей страны!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Украины– праздником, который вобрал в себя доблесть и героизм всех поколений нашего народа, защитников и освободителей родной земли.



Самые искренние поздравления нашим защитникам і захисницям!

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Искренне поздравляю вас с Днем защитника Украины!

Этот праздник символизирует любовь и уважение украинцев к защитникам и освободителям родной земли, к тем, кто сегодня стоит на страже независимости государства. Особые слова благодарности адресую ветеранам войны. Ваш подвиг всегда будет примером патриотизма, мужества и самопожертвования. Низкий вам поклон, сыновья благодарность и наилучшие пожелания здоровья, долголетия и согласия.

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Дорогие наши защитники, поздравляем Вас с Днем защитника Украины. Здоровья вам и силы, готовности в любой момент встать на защиту Украины. Всего Вам наилучшего!

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Уважаемые коллеги, друзья! Искренне поздравляю Вас с праздником настоящего мужества, Днем защитника Украины!

Будьте настоящими защитниками для своих любимых, мам, бабушек, для своих семей, друзей, для своей страны.

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В день защитника Украины, 14 октября, мы хотим отдать дань уважения всем мужчинам и женщинам, которые отстаивают независимость украинского народа и суверенитет украинского государства. Вы олицетворяете мужество, силу и героизм защитников родной земли в нелегкие для Украины времена. Пусть же Ваша сила будет всегда основана на любви. Пусть мир будет аксиомой, а не исключением. Пусть дома Вас всегда ждут. Вы наша гордость и честь!

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Поздравляю воинов с Днем защитника Украины и украинского казачества, пусть пули вас облетают, и вражеское железо огибает ваше тело, а дух будет крепче стали.



Поздравляем с 14 октября!

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Поздравляю Вас с Днем защитника Украины! Подвиги защитников – это та большая и величественная правда истории. Это образец реального, действенного патриотизма для каждого честного человека и сознательного гражданина. Желаю Вам несокрушимой воли, надежного семейного тыла, богатырского здоровья, свершения всех Ваших желаний и пожеланий, высоких достижений в нелегком труде.

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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы – наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

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Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей Родины, не теряя ни минуты. В праздничный день я желаю Вам мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.