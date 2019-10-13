День защитника Украины-2019: поздравления в стихах и прозе
Уже четвертый год подряд украинцы празднуют День защитника Украины 14 октября вместо советского Дня защитника Отечества 23 февраля. Не забудьте поздравить всех своих знакомых военных – они заслуживают на самые теплые слова и искреннюю благодарность за нашу безопасность.
14 октября отмечают сразу три праздника, тесно связанные между собой: День защитника Украины, Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества. Этот праздник особенно важен, ведь сегодня украинские воины, рискуя своей жизнью, отстаивают независимость и суверенитет Украины в войне с российским агрессором, чтобы мы жили в мире и безопасности.
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В материале 24 канала вы найдете самые лучшие поздравления с Днем защитника Украины в стихах и прозе.
Поздравления с праздником 14 октября в стихах
Міцні засмальцьовані руки
І м’язи тверді — наче дуб.
На білій, як день, вишиванці
Блищить українский тризуб.
В очах – крижана недовіра,
Як глобус блищить голова.
Зі Святом тебе, Захисник України!
***
Гвардійці – люди мужні,
Берети набакир,
Прекрасні, мудрі, дужі,
Красивий в вас мундир.
Та шана вам найбільша
Від рідних й друзів нині
За вірну, беззавітну,
Службу Батьківщині.
С Днем защитника Украины!
***
З Днем захисника тебе!
Небо завжди голубе
Буде хай над головою,
І красою степовою
Любувався щоб завжди.
Не стрічав, щоб ти біди.
Був веселим і відважним,
Сильним, мудрим і поважним!
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***
Ти – мій танк і броненосець!
Одним словом – молодець!
Ти найкращий в світі воїн
Ворогам усім – кінець!
І за це, мій захисник,
Я тебе вітаю!
І тобі в жовтневе свято
Миру я бажаю!
***
За тих, хто в цю мить припав
До холодної сталі автомата:
Я піднімаю свій келих
За людину, за солдата!
Мира и несокрушимой воли всем защитникам Украины!
***
Ми тобі сьогодні побажаємо
Здоров'я, бадьорості на довгі роки.
Будь таким, яким Тебе ми знаємо –
Добрим й чуйним назавжди.
***
Хоч і не носиш Ти мундира
Та знаю я, що в важкий час
Ти так, як всі солдати світу,
Врятуєш Батьківщину й нас!
***
Якщо ти стоїш у строю,
Пам'ятай сім’ю свою,
Пам'ятай, що син ти і солдат,
Адже в Україні має бути лад!
***
Чоловік сильний і душею і тілом,
Мою СМС-ку з посмішкою читає.
З Днем захисника я тебе вітаю.
Нехай здійсниться все, що ти собі бажаєш.
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Поздравления с Днем защитника Украины в прозе
Дорогие мужчины и женщины защитники нашей страны!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Украины– праздником, который вобрал в себя доблесть и героизм всех поколений нашего народа, защитников и освободителей родной земли.
Самые искренние поздравления нашим защитникам і захисницям!
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Искренне поздравляю вас с Днем защитника Украины!
Этот праздник символизирует любовь и уважение украинцев к защитникам и освободителям родной земли, к тем, кто сегодня стоит на страже независимости государства. Особые слова благодарности адресую ветеранам войны. Ваш подвиг всегда будет примером патриотизма, мужества и самопожертвования. Низкий вам поклон, сыновья благодарность и наилучшие пожелания здоровья, долголетия и согласия.
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Дорогие наши защитники, поздравляем Вас с Днем защитника Украины. Здоровья вам и силы, готовности в любой момент встать на защиту Украины. Всего Вам наилучшего!
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Уважаемые коллеги, друзья! Искренне поздравляю Вас с праздником настоящего мужества, Днем защитника Украины!
Будьте настоящими защитниками для своих любимых, мам, бабушек, для своих семей, друзей, для своей страны.
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В день защитника Украины, 14 октября, мы хотим отдать дань уважения всем мужчинам и женщинам, которые отстаивают независимость украинского народа и суверенитет украинского государства. Вы олицетворяете мужество, силу и героизм защитников родной земли в нелегкие для Украины времена. Пусть же Ваша сила будет всегда основана на любви. Пусть мир будет аксиомой, а не исключением. Пусть дома Вас всегда ждут. Вы наша гордость и честь!
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Поздравляю воинов с Днем защитника Украины и украинского казачества, пусть пули вас облетают, и вражеское железо огибает ваше тело, а дух будет крепче стали.
Поздравляем с 14 октября!
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Поздравляю Вас с Днем защитника Украины! Подвиги защитников – это та большая и величественная правда истории. Это образец реального, действенного патриотизма для каждого честного человека и сознательного гражданина. Желаю Вам несокрушимой воли, надежного семейного тыла, богатырского здоровья, свершения всех Ваших желаний и пожеланий, высоких достижений в нелегком труде.
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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы – наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
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Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей Родины, не теряя ни минуты. В праздничный день я желаю Вам мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.