Католическое Рождество 2018: поздравления для родных и близких

25 декабря 2018 года украинцы отмечают католическое Рождество. Рождество в Украине считается семейным праздником. Так поздравьте с Рождеством тех, кто находится далеко от вас или близко в эти праздничные дни, теплыми словами.

Рождество является одним из важнейших христианских праздников. Оно знаменует рождение Иисуса Христа, посланного Богом на Землю для спасения человечества. В этот день едят праздничные блюда, колядуют, водят вертепы и ходят к родственникам. Не забудьте поздравить своих близких на Рождество – в этот день забывают все обиды и желают всем добра.

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Поздравления с католическим Рождеством в прозе

Поздравляю с католическим Рождеством! От чистого сердца желаем в этот светлый праздник только лучшего. Пусть сердце не беспокоят грустные мысли. Пусть дни украсят улыбки близких и друзей!

С Рождеством Христовым! В такой праздник хочется сказать слова пожеланий о счастье, пожелать радостных эмоций и благополучия. Пусть невзгоды не тронут ваш дом, обходя стороной. С праздником!

С праздником! Желаю в Рождество только светлых дней и успехов по жизни. Пусть не пугают трудности в делах, и помогают верные друзья. Пусть в 2019 году способствует успех во всем. Чтобы дома был уют и мир. Здоровья, благополучия всей семье!!!

***

Пусть Рождественская звезда загорится в эту ночь и ведет по жизни верным путем. Тепла, спокойствия, доброты и умиротворения. В этот замечательный светлый праздник мечты становятся реальностью, пусть в этом году осуществится самая заветная. С Рождеством Христовым!

Поздравления с католическим Рождеством в стихах

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос рождається!

***

Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка!

Святковий стіл, колядка і дідух!

Нехай любов Вас зігріває вічно,

Добро і мир до хати увійдуть!

Христос Рождається!

***

Мороз малює сріблом на вікні казкові квіти.

Крокує Новий рік і наближається Різдво!

Нехай в оселі цій, теплом сердець зігрітій,

Панують щастя, радість і добро!

Вітаємо вас, господарі,

Із Різдвом Христовим!

Щоб вам щастя квітло

Вінком калиновим,

Щоб над вашим домом

Слава панувала,

А під мирним дахом-

Любов розквітала!!!

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Нехай вам засяють різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік, що настане,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

Доброї долі, достатку доволі,

Смачної куті та добра у житті.

Хай Бог з Вами буде завжди і усюди,

Хай всім помагає – Христос ся рождає!!!

***

Вітаю із святом всі Ваші родини,

Міцного здоров’я і Музи щоднини.

Достатку у сім’ях, кохання і щастя,

Щоб Вас обминали всі біди й напасті.

Смачної куті і вертепів у хаті,

Родинних столів в кожнім домі багатих.

Колядки співайте, святкуйте Різдво.

Христос народився! Славімо його!

***

На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відчиняє ангел двері

Позолоченим крилом.

Пахне сіном і кутею.

Зірка сяє, сніг рипить.

І колядка над землею

З білим ангелом летить.

Хай в році новім, при святому Різдві,

Всі здійсняться мрії – давні й нові.

Як тим Пастирям, хай вам ангел щоднини

Приносить додому приємні новини!

Царі, що ітимуть Ісуса вітати,

Хай вступлять з дарами й до вашої хати!

***

Під обрусом – сіно,

На обрусі – свічка.

На всю хату пахне

Смачна паляничка.

На радість дорослим,

На втіху малечі

Іде до вас в гості

Святий добрий вечір.

Христос ся рождає!

***

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь Рік добра!