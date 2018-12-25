Католическое Рождество 2018: поздравления для родных и близких
25 декабря 2018 года украинцы отмечают католическое Рождество. Рождество в Украине считается семейным праздником. Так поздравьте с Рождеством тех, кто находится далеко от вас или близко в эти праздничные дни, теплыми словами.
Рождество является одним из важнейших христианских праздников. Оно знаменует рождение Иисуса Христа, посланного Богом на Землю для спасения человечества. В этот день едят праздничные блюда, колядуют, водят вертепы и ходят к родственникам. Не забудьте поздравить своих близких на Рождество – в этот день забывают все обиды и желают всем добра.
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Поздравления с католическим Рождеством в прозе
Поздравляю с католическим Рождеством! От чистого сердца желаем в этот светлый праздник только лучшего. Пусть сердце не беспокоят грустные мысли. Пусть дни украсят улыбки близких и друзей!
С Рождеством Христовым! В такой праздник хочется сказать слова пожеланий о счастье, пожелать радостных эмоций и благополучия. Пусть невзгоды не тронут ваш дом, обходя стороной. С праздником!
С праздником! Желаю в Рождество только светлых дней и успехов по жизни. Пусть не пугают трудности в делах, и помогают верные друзья. Пусть в 2019 году способствует успех во всем. Чтобы дома был уют и мир. Здоровья, благополучия всей семье!!!
***
Пусть Рождественская звезда загорится в эту ночь и ведет по жизни верным путем. Тепла, спокойствия, доброты и умиротворения. В этот замечательный светлый праздник мечты становятся реальностью, пусть в этом году осуществится самая заветная. С Рождеством Христовым!
Поздравления с католическим Рождеством в стихах
Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато,
Хай смачна кутя Вам вдасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
Христос рождається!
***
Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка!
Святковий стіл, колядка і дідух!
Нехай любов Вас зігріває вічно,
Добро і мир до хати увійдуть!
Христос Рождається!
***
Мороз малює сріблом на вікні казкові квіти.
Крокує Новий рік і наближається Різдво!
Нехай в оселі цій, теплом сердець зігрітій,
Панують щастя, радість і добро!
Вітаємо вас, господарі,
Із Різдвом Христовим!
Щоб вам щастя квітло
Вінком калиновим,
Щоб над вашим домом
Слава панувала,
А під мирним дахом-
Любов розквітала!!!
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Нехай вам засяють різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік, що настане,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
***
Доброї долі, достатку доволі,
Смачної куті та добра у житті.
Хай Бог з Вами буде завжди і усюди,
Хай всім помагає – Христос ся рождає!!!
***
Вітаю із святом всі Ваші родини,
Міцного здоров’я і Музи щоднини.
Достатку у сім’ях, кохання і щастя,
Щоб Вас обминали всі біди й напасті.
Смачної куті і вертепів у хаті,
Родинних столів в кожнім домі багатих.
Колядки співайте, святкуйте Різдво.
Христос народився! Славімо його!
***
На столі свята вечеря,
Вся родина за столом.
Відчиняє ангел двері
Позолоченим крилом.
Пахне сіном і кутею.
Зірка сяє, сніг рипить.
І колядка над землею
З білим ангелом летить.
Хай в році новім, при святому Різдві,
Всі здійсняться мрії – давні й нові.
Як тим Пастирям, хай вам ангел щоднини
Приносить додому приємні новини!
Царі, що ітимуть Ісуса вітати,
Хай вступлять з дарами й до вашої хати!
***
Під обрусом – сіно,
На обрусі – свічка.
На всю хату пахне
Смачна паляничка.
На радість дорослим,
На втіху малечі
Іде до вас в гості
Святий добрий вечір.
Христос ся рождає!
***
Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь Рік добра!