Лучшие поздравления с Крещением в прозе и стихах

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Поздравления с Крещением Господним 2019 - поздравления в прозе и стихах с Крещением
Лучшие поздравления с Крещением в прозе и стихах / Unsplash

Крещение что отмечаем 19 января – важный день в церковном календаре, когда душа может очиститься от грехов, а тело – от болезней. В нашей статье вы можете найти варианты поздравлений для родных и близких, чтобы разделить этот праздничный день со всеми, кого любите.

Поздравления с Крещением 2019 в прозе

Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.
http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/kreshchenie-gospodne/proza.htm

***

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Крещение Господне – великий православный праздник, день, когда нужно забыть обо всем плохом и открыть свое сердце для добра. Желаю, чтобы в вашем доме всегда царил уют, благополучие и счастье, которым можно делиться с близкими людьми.

***

Поздравляю Вас с величайшими православными праздниками – Богоявлением и Крещением Господним! Желаю, чтобы на Вас сошла святая Божья благодать. Чтобы тело и душа, омываясь освященной водой, насытились здоровьем, легкостью, отрадой. Чтобы ушли боль, досада, разочарование, ненависть и пороки, а на смену им в душе воцарились мир, покой и согласие!

***

Поздравляю с Крещением Господним и искренне желаю, чтобы капли святой воды придали бодрость, силу и здоровье телу, чтобы в этот день перед глазами открылся новый светлый и добрый путь, чтобы не было минут печали в жизни, а лишь любовь и надежда согревали сердце.
http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/kreshchenie-gospodne/proza.htm

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Поздравления с Крещением 2019 в стихах

Праздник Крещения, древний обряд
Каждый поздравить с событием рад.
Крепким бывает в Крещенье мороз,
Пусть не даст повода вешать он нос.

Пусть омывает тело вода,
Пусть все болезни уйдут навсегда,
Светлыми станут мысли, душа,
Жизнь тоже станет твоя хороша!

***

Говорят, что в эту ночь небо открывается,
Можно даже загадать все, что пожелается.
В день Крещения Господня зазвонят колокола,
Будут все благословенны от велика до мала!
Пусть вода очистит душу, веру в сердце воскресит,
А Господь нас всех услышит и ошибки нам простит.

***

Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от Вас угрозы,
И болезни стороной
Обтекать Вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Омывает от всех бед!

***

Чудесный праздник средь зимы –
Крещение Господне.
В сей день духовной чистоты
Желаем стать свободней:
От мыслей грустных и от бед,
От суеты тяжелой.
Пусть в Вашу душу явит свет
Дух Божий – белый голубь.
Желаем счастья и добра
Вам каждую минуту,
Судьба к Вам будет пусть щедра,
А Бог – к молитвам чуток.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
Источник: 24 Канал
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