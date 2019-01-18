Лучшие поздравления с Крещением в прозе и стихах

Крещение что отмечаем 19 января – важный день в церковном календаре, когда душа может очиститься от грехов, а тело – от болезней. В нашей статье вы можете найти варианты поздравлений для родных и близких, чтобы разделить этот праздничный день со всеми, кого любите.

Поздравления с Крещением 2019 в прозе

Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/kreshchenie-gospodne/proza.htm

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Крещение Господне – великий православный праздник, день, когда нужно забыть обо всем плохом и открыть свое сердце для добра. Желаю, чтобы в вашем доме всегда царил уют, благополучие и счастье, которым можно делиться с близкими людьми.

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Поздравляю Вас с величайшими православными праздниками – Богоявлением и Крещением Господним! Желаю, чтобы на Вас сошла святая Божья благодать. Чтобы тело и душа, омываясь освященной водой, насытились здоровьем, легкостью, отрадой. Чтобы ушли боль, досада, разочарование, ненависть и пороки, а на смену им в душе воцарились мир, покой и согласие!

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Поздравляю с Крещением Господним и искренне желаю, чтобы капли святой воды придали бодрость, силу и здоровье телу, чтобы в этот день перед глазами открылся новый светлый и добрый путь, чтобы не было минут печали в жизни, а лишь любовь и надежда согревали сердце.

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/kreshchenie-gospodne/proza.htm

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Поздравления с Крещением 2019 в стихах

Праздник Крещения, древний обряд

Каждый поздравить с событием рад.

Крепким бывает в Крещенье мороз,

Пусть не даст повода вешать он нос.

Пусть омывает тело вода,

Пусть все болезни уйдут навсегда,

Светлыми станут мысли, душа,

Жизнь тоже станет твоя хороша!

***

Говорят, что в эту ночь небо открывается,

Можно даже загадать все, что пожелается.

В день Крещения Господня зазвонят колокола,

Будут все благословенны от велика до мала!

Пусть вода очистит душу, веру в сердце воскресит,

А Господь нас всех услышит и ошибки нам простит.

***

Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от Вас угрозы,

И болезни стороной

Обтекать Вас точно будут,

В этом и сомнений нет,

Ведь воды крещенской чудо

Омывает от всех бед!

***

Чудесный праздник средь зимы –

Крещение Господне.

В сей день духовной чистоты

Желаем стать свободней:

От мыслей грустных и от бед,

От суеты тяжелой.

Пусть в Вашу душу явит свет

Дух Божий – белый голубь.

Желаем счастья и добра

Вам каждую минуту,

Судьба к Вам будет пусть щедра,

А Бог – к молитвам чуток.

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