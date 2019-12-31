Лучшие поздравления с Новым годом 2020 в прозе и стихах

Осталось совсем немного времени до наступления феерического праздника – Нового года. Если вы уже выбрали в чем будете встречать грядущий год, новогоднее меню составили, а подарки всем купили – тогда остается только найти красивые поздравления с Новым годом для друзей и близких.

Новый 2020 год пройдет под знаком Белой Металлической Крысы. Это животное очень умно, его интеллект даже превышает разум наших домашних любимцев. Поэтому в новом году обратите внимание на свои знания. Тотемное животное будет способствовать вашим успехам, если вы будете осваивать новую дисциплину, язык или углублять знания в той области, которая вам больше всего импонирует.

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Лучшие поздравления с Новым годом в прозе

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы следующий год принес нам столько радости, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил улыбку и частичку добра. Пусть все, что мы планировали, обязательно сбудется. Все, что хотели начать – начнется, а что хотели закончить – закончится. Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери!



Поздравление с Новым годом в прозе

С Новым годом, с новыми начинаниями и новыми успехами. Желаю новогодней радости и непредсказуемых чудес, волшебной истории и ярких, веселых моментов. Пусть Новый год подарит светлую надежду и большие силы, выполнит все добрые желания и принесет счастье в ваш дом.

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С Новым Годом! Новый год пусть принесет только хорошие события, яркие моменты в жизни, счастье, исполнение всех надежд и поставленных целей.

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Поздравляю с Новым годом. Желаю новых успехов и достижений, новых идей и желаний, новых возможностей и стремлений, новых горизонтов счастья и пространств вдохновения в будущем году.

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Пусть светлый новогодний праздник войдет в Вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного очага, здоровье и приятные сюрпризы, веселые встречи и улыбки. Желаем ежедневно находить повод для счастья, всегда чувствовать себя влюбленными в жизнь.

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Поздравляю с Новым Годом! Желаю, чтобы следующий год принес всем вам много светлых и положительных моментов! Новых свершений и небывалых высот! Пусть каждый день будет наполнен наслаждением, улыбками близких и прекрасным самочувствием! Хочется также пожелать, чтобы каждый миг был радостным и неповторимым!

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Пусть в Новом Году жизнь играет всеми красками, как конфетти, осуществляются мечты, сияют на лицах улыбки, глаза светятся счастьем! Пусть в душе будет больше добра! Здоровья, любви, взаимопонимания, радости, достатка, путешествий, впечатлений и хороших событий. Пусть Новый Год дарит только лучшее!

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Хочу поздравить вас с Новым Годом! Пусть год подарит вам и вашим близким крепкое здоровье и хорошее настроение. Очень хочется, чтобы в старом году остались все проблемы, а Новый год пришел с новыми возможностями. Пусть в душе всегда цветут цветы, а глаза – если и плачут, то только от счастья!

Лучшие поздравления с Новым годом в стихах

Хай же рік Новий крилатий

Принесе вам щастя в хату,

Щоб здоров’я вирувало

І ніколи не кульгало.

Щоб у мирі вам жилося

Все задумане збулося.

Поздравление с Новым годом в стихах

З Новим роком, добрі люди!

Сподіваюсь, з вами буде

Запашна, смачна хлібина,

Щастям сповнена година,

Сіль жадана на столі,

Лад і спокій на землі!

З Новим роком, добрі люди!

І нехай у вас не буде

Горя, смутку і біди.

Ну, а поруч щоб завжди

Крокувала доброта,

Найдорожча і свята.

З Новим роком, добрі люди!

Хай любов заходить в дім,

Хай добро панує в нім,

Хай в родинах спокій буде,

Хай щастить вам, добрі люди.

***

Вітер віє, сніг кружляє,

Новорічна ніч минає,

І чекає нас за рогом

Довжиною в рік дорога.

Разом нам цей шлях долати,

Разом жити, працювати…

Хай же збудуться все мрії,

Побажання та надії!

***

2020 рік – це славна мить,

Хай же в ньому вам щастить.

Море сміху я бажаю,

Й з Новим роком вас вітаю!

Вам бажаю довго жити,

Сало їсти, не тужити,

Хоч сніг на вулиці хрустить,

Хай вам у всьому пощастить!

***

Хай несе вам Новий рік

Лиш достаток на поріг,

Щоб добро в житті велося,

Все омріяне збулося!

***

Хай Новий рік добробут Ваш покращить,

Щоб гроші в Вас були і втілювались мрії.

Хай все в родині буде якнайкраще,

Здійсняться сподівання і надії.

Енергії, здоров’я Вам міцного,

Щоб свято за столом й в душі було,

А ми ще обіцяємо до цього

Вам забезпечить затишок й тепло.

***

Коли проб’є дванадцята година,

І старий рік зустрінеться з Новим,

Хай пощастить і Вам, і всій родині,

Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!

Хай казку принесе на крилах вечір,

І казка щоб затрималась на вік,

І під ялинку щоб чарівні речі

Приніс Вам щедрий дядько Новий рік!

Неначе в казці

**

Добрим дивом

Хай новий рік у дім ввійде,

Щоб цілий рік жилось щасливо

І завжди малося усе!

Хай рік новий, Різдво Христове,

Вам подарують дні казкові,

Мов чистий сніг,

Що землю гріє

Хай зігріває Вас надія.