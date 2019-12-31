Лучшие поздравления с Новым годом 2020 в прозе и стихах
Осталось совсем немного времени до наступления феерического праздника – Нового года. Если вы уже выбрали в чем будете встречать грядущий год, новогоднее меню составили, а подарки всем купили – тогда остается только найти красивые поздравления с Новым годом для друзей и близких.
Новый 2020 год пройдет под знаком Белой Металлической Крысы. Это животное очень умно, его интеллект даже превышает разум наших домашних любимцев. Поэтому в новом году обратите внимание на свои знания. Тотемное животное будет способствовать вашим успехам, если вы будете осваивать новую дисциплину, язык или углублять знания в той области, которая вам больше всего импонирует.
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Лучшие поздравления с Новым годом в прозе
Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы следующий год принес нам столько радости, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил улыбку и частичку добра. Пусть все, что мы планировали, обязательно сбудется. Все, что хотели начать – начнется, а что хотели закончить – закончится. Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери!
Поздравление с Новым годом в прозе
С Новым годом, с новыми начинаниями и новыми успехами. Желаю новогодней радости и непредсказуемых чудес, волшебной истории и ярких, веселых моментов. Пусть Новый год подарит светлую надежду и большие силы, выполнит все добрые желания и принесет счастье в ваш дом.
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С Новым Годом! Новый год пусть принесет только хорошие события, яркие моменты в жизни, счастье, исполнение всех надежд и поставленных целей.
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Поздравляю с Новым годом. Желаю новых успехов и достижений, новых идей и желаний, новых возможностей и стремлений, новых горизонтов счастья и пространств вдохновения в будущем году.
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Пусть светлый новогодний праздник войдет в Вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного очага, здоровье и приятные сюрпризы, веселые встречи и улыбки. Желаем ежедневно находить повод для счастья, всегда чувствовать себя влюбленными в жизнь.
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Поздравляю с Новым Годом! Желаю, чтобы следующий год принес всем вам много светлых и положительных моментов! Новых свершений и небывалых высот! Пусть каждый день будет наполнен наслаждением, улыбками близких и прекрасным самочувствием! Хочется также пожелать, чтобы каждый миг был радостным и неповторимым!
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Пусть в Новом Году жизнь играет всеми красками, как конфетти, осуществляются мечты, сияют на лицах улыбки, глаза светятся счастьем! Пусть в душе будет больше добра! Здоровья, любви, взаимопонимания, радости, достатка, путешествий, впечатлений и хороших событий. Пусть Новый Год дарит только лучшее!
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Хочу поздравить вас с Новым Годом! Пусть год подарит вам и вашим близким крепкое здоровье и хорошее настроение. Очень хочется, чтобы в старом году остались все проблемы, а Новый год пришел с новыми возможностями. Пусть в душе всегда цветут цветы, а глаза – если и плачут, то только от счастья!
Лучшие поздравления с Новым годом в стихах
Хай же рік Новий крилатий
Принесе вам щастя в хату,
Щоб здоров’я вирувало
І ніколи не кульгало.
Щоб у мирі вам жилося
Все задумане збулося.
Поздравление с Новым годом в стихах
З Новим роком, добрі люди!
Сподіваюсь, з вами буде
Запашна, смачна хлібина,
Щастям сповнена година,
Сіль жадана на столі,
Лад і спокій на землі!
З Новим роком, добрі люди!
І нехай у вас не буде
Горя, смутку і біди.
Ну, а поруч щоб завжди
Крокувала доброта,
Найдорожча і свята.
З Новим роком, добрі люди!
Хай любов заходить в дім,
Хай добро панує в нім,
Хай в родинах спокій буде,
Хай щастить вам, добрі люди.
***
Вітер віє, сніг кружляє,
Новорічна ніч минає,
І чекає нас за рогом
Довжиною в рік дорога.
Разом нам цей шлях долати,
Разом жити, працювати…
Хай же збудуться все мрії,
Побажання та надії!
***
2020 рік – це славна мить,
Хай же в ньому вам щастить.
Море сміху я бажаю,
Й з Новим роком вас вітаю!
Вам бажаю довго жити,
Сало їсти, не тужити,
Хоч сніг на вулиці хрустить,
Хай вам у всьому пощастить!
***
Хай несе вам Новий рік
Лиш достаток на поріг,
Щоб добро в житті велося,
Все омріяне збулося!
***
Хай Новий рік добробут Ваш покращить,
Щоб гроші в Вас були і втілювались мрії.
Хай все в родині буде якнайкраще,
Здійсняться сподівання і надії.
Енергії, здоров’я Вам міцного,
Щоб свято за столом й в душі було,
А ми ще обіцяємо до цього
Вам забезпечить затишок й тепло.
***
Коли проб’є дванадцята година,
І старий рік зустрінеться з Новим,
Хай пощастить і Вам, і всій родині,
Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!
Хай казку принесе на крилах вечір,
І казка щоб затрималась на вік,
І під ялинку щоб чарівні речі
Приніс Вам щедрий дядько Новий рік!
Неначе в казці
**
Добрим дивом
Хай новий рік у дім ввійде,
Щоб цілий рік жилось щасливо
І завжди малося усе!
Хай рік новий, Різдво Христове,
Вам подарують дні казкові,
Мов чистий сніг,
Що землю гріє
Хай зігріває Вас надія.