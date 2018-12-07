Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
В новогоднюю ночь, 31 декабря, позаботьтесь о хорошем настроение для ваших близких. И не забудьте о поздравления с Новым годом – каждый обрадуется милой открытке или праздничной СМСке с пожеланиями. Лучшие варианты поздравления в поэзии и прозе в Год Свиньи на украинском языке ищите в нашей статье.
Новый год 2019 пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи. Это животное символизирует верность и стабильность, чего и можно пожелать всем своим близким. Если вы подготовили подарки на Новый год – замечательно, но ни один подарок не будет искренним без теплых слов.
Сайт 24 собрал лучшие поздравления с Новым 2019 годом Свиньи.
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Поздравления с Новым Годом в прозе
З Новим роком! Нехай цей рік принесе нам багато щастя, удачі, посмішок, тепла і світла. Нехай він буде сповнений яскравими фарбами, приємними враженнями і радісними подіями. Бажаю всім у новому році бути здоровими, красивими, коханими і успішними!
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Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб наступний рік приніс нам стільки радості, скільки днів у році, і щоб кожен день дарував нам усмішку і частинку добра. Нехай все, що ми планували, обов'язково збудеться все, що хотіли почати, – почнеться, а що хотіли закінчити – закінчиться. Нехай у наступному році ми всі станемо щасливішими, добрішими і уважнішими до оточуючих нас людей, а світ відкриє нам нові двері!
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З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами. Бажаю новорічної радості і непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у твій дім.
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Бажаю, щоб Новий рік приніс не тільки щастя, але і впевненість у завтрашньому дні, щоб кожне ранок починався з відчуття радості і задоволення! Нехай вас переповнює жага до нових звершень, енергія та щира радість від життя, яка сама по собі є безцінним даром
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Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб іскристий настрій супроводжував вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч. Нехай збудуться найбажаніші мрії, відбудуться несподівані і радісні події, а життя наповниться любов'ю, добротою, світлом!
Поздравления с Новым Годом в стихах
Хай тобі в 2019 році добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз, і в гостях, і вдома – скрізь.
Хай тобі насняться гроші й начальники хороші.
Хай насниться найсолодше, і не раз, не два – щоночі.
***
День за днем, і крок за кроком…
З новим щастям, З Новим Роком!
***
Нехай життя буде сповнене до краю
Достатку, щастя і любові.
І кожен день такий чудовий,
І міцної вам навколо сім'ї.
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***
У Свині сьогодні свято,
Тож приймай вітання,
Для своїх друзів швидше
Двері навстіж відкривай.
Добротою своєї відома
І наївністю Свиня,
Ніжно, щиро й чесно
Тобі люблять всі друзі.
Ми тобі бажаємо щастя
І душевної чистоти,
Дім нехай буде повною чашею
І здійсняться мрії.
***
Хто-то в давнину придумав.
Щоб Свинка-талісман
Приносила в будинок успіх,
А монетки – у вашу кишеньку!
Будете ввічливіші з Хрюшкою,
І вона відповість тим,
Що надовго позбавить вас
Від турбот і проблем!
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***
Нехай буде маленька свинка
На щастя і успіх щедра.
Нехай принесе вона на спинці
Мішок любові, удачі і добра!
***
Щоб у хаті все було
і грошики й бабло
Щоб шампанське відкривали,
кожен день гостей стрічали.
З новим щастям, З Новим Роком!
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***
Здоров'я і сили в 2019 році,
Щоб вас не кололо ні в серці, ні в боці.
Щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,
Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання!!!
Щоб ваша робота не дала вам вмерти,
Всіх вас годувала до самої смерті.
Щоб наша держава цвіла й багатіла
Та місце достойне у світі посіла.
***
Хай Новий рік у вишиванці
Розбудить Вас щасливо вранці,
І принесе у Вашу хату –
Усмішок й радощів багато.
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям Вас засіє,
Зігріє миром і любов’ю
І подарує Вам здоров’я!
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***
Хай буде Новий Рік
Схожий на диво,
Щоб кожен день жилося радісно й щасливо!
Щоб здійснилися задуми і мрії,
І щастям повнились надії!
***
Незабаром Новий рік
Переступить ваш поріг!
Хай до вас він завітає
З тим, що серце забажає.
***
З Новим роком вас вітаю
Щастя й радості бажаю
Щоб у січні, наче в квітні
Гріли проліски привітні
Щоб літа ішли не марно
Все в житті складалось гарно!
***
Любов раптом нагряне,
Свиня ще щасливішою стане.
Везінням відзначений буде рік,
Ніхто так жирно не живе.
***
У Новий рік нехай шеф не тужить,
Свинка нехай йому послужить,
І не буде зимової холоднечі
В кабінеті у нього.
Нехай без діла не нудьгує,
Ніколи хай не сердиться.
Найчастіше премії вручає,
Вихідні нам дає.
Ну а ми рідного шефа
Будемо пестити і цінувати.
Ми бажаємо Вам успіху
І довше шефом бути!
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24 Канал желает вам веселого Нового года и счастливого Рождества!