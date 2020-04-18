Поздравление с Пасхой в прозе и стихах: лучшие пожелания

19 апреля христиане отмечают Пасху – самый большой церковный праздник. В этот день мы празднуем воскресение Христа и дарование нам жизни и вечного блаженства.

Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас поздравления с Пасхой в прозе и стихах на украинском языке, чтобы вы могли поздравить родных, находящихся от вас далеко.

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В этом году светлый радостный праздник мы празднуем отдельно в своих домах, однако советуем вам не грустить в этот великий день, а послать близким поздравления. Христос Воскрес!

Поздравления с Пасхой в прозе

Поздравляем со Светлым Христовым Воскресением! Света и добра, благополучия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос Воскрес!



Поздравление с Пасхой в прозе

Поздравляю со светлым праздником Пасхи и хочу пожелать вам идти по жизни с доброй мечтой, высокими стремлениями, искренней надеждой, непоколебимой верой и настоящей любовью. Пусть нежный аромат пасхальных куличей, яркие краски и яйца, задорный смех и искренние улыбки родных наполнят этот светлый день настоящим чудом и отличным настроением.

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С праздником Пасхи! Христос Воскрес! В этот светлый и торжественный день Пасхи желаю вам добра, благополучия и мира! Пусть ваша жизнь обновится вместе с приходом весны, а чувство светлой радости никогда не покидает душу. Желаю гармонии, большой любви, семейного уюта и счастья!

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В этот праздничный большой день хочу пожелать вам добра, крепкого здоровья, мира и процветания во всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется счастьем и благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. Поздравляем с праздником Пасхи!

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Поздравляю вас от души со светлым праздником Пасхи! Христос Воскрес! Желаю, чтобы эта весна стала в вашей жизни особенной и принесла успех, гармонию, душевное тепло и взаимопонимание с окружающим миром и людьми! Пусть те чудеса, в которые верится, воплотятся в реальность!

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Сегодня к нам пришел большой праздник – Пасха! Желаю вам, чтобы осуществлялись все самые заветные ваши мечты, чтобы все благие начинания и цели были доведены до успешного конца, счастья вам, здоровья и искренней любви!

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Искренне поздравляю Вас с Пасхой! Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю Вам радости, здоровья и благополучия.

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Поздравления с Пасхой в стихах

Із Воскресінням –

Світлим святом!

Усмішок й радості багато!

Хай Божа ласка Завітає

І щастям Вас благословляє!

Смакує паска на здоров'я,

І благодать іде з небес,

У день, наповнений любов’ю,

Радійте, бо Христос Воскрес!



Поздравление с Пасхой в стихах

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх Вам світань!

***

Великодні дні настали –

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

***

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Христос Воскрес!

***

Христос воскрес! – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

Христос воскрес – лунають дзвони.



Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

***

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

– Христос Воскрес!

– Воістину воскрес!



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