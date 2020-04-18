Поздравление с Пасхой в прозе и стихах: лучшие пожелания
19 апреля христиане отмечают Пасху – самый большой церковный праздник. В этот день мы празднуем воскресение Христа и дарование нам жизни и вечного блаженства.
Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас поздравления с Пасхой в прозе и стихах на украинском языке, чтобы вы могли поздравить родных, находящихся от вас далеко.
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В этом году светлый радостный праздник мы празднуем отдельно в своих домах, однако советуем вам не грустить в этот великий день, а послать близким поздравления. Христос Воскрес!
Поздравления с Пасхой в прозе
Поздравляем со Светлым Христовым Воскресением! Света и добра, благополучия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос Воскрес!
Поздравление с Пасхой в прозе
Поздравляю со светлым праздником Пасхи и хочу пожелать вам идти по жизни с доброй мечтой, высокими стремлениями, искренней надеждой, непоколебимой верой и настоящей любовью. Пусть нежный аромат пасхальных куличей, яркие краски и яйца, задорный смех и искренние улыбки родных наполнят этот светлый день настоящим чудом и отличным настроением.
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С праздником Пасхи! Христос Воскрес! В этот светлый и торжественный день Пасхи желаю вам добра, благополучия и мира! Пусть ваша жизнь обновится вместе с приходом весны, а чувство светлой радости никогда не покидает душу. Желаю гармонии, большой любви, семейного уюта и счастья!
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В этот праздничный большой день хочу пожелать вам добра, крепкого здоровья, мира и процветания во всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется счастьем и благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. Поздравляем с праздником Пасхи!
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Поздравляю вас от души со светлым праздником Пасхи! Христос Воскрес! Желаю, чтобы эта весна стала в вашей жизни особенной и принесла успех, гармонию, душевное тепло и взаимопонимание с окружающим миром и людьми! Пусть те чудеса, в которые верится, воплотятся в реальность!
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Сегодня к нам пришел большой праздник – Пасха! Желаю вам, чтобы осуществлялись все самые заветные ваши мечты, чтобы все благие начинания и цели были доведены до успешного конца, счастья вам, здоровья и искренней любви!
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Искренне поздравляю Вас с Пасхой! Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю Вам радости, здоровья и благополучия.
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Поздравления с Пасхой в стихах
Із Воскресінням –
Світлим святом!
Усмішок й радості багато!
Хай Божа ласка Завітає
І щастям Вас благословляє!
Смакує паска на здоров'я,
І благодать іде з небес,
У день, наповнений любов’ю,
Радійте, бо Христос Воскрес!
Поздравление с Пасхой в стихах
Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх Вам світань!
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!
Христос Воскрес!
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
Христос воскрес – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
– Христос Воскрес!
– Воістину воскрес!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров'я, щастя, дружба
Та вічно юна нестаріюча душа.
Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог усіх оберігав
І ангел ваш охоронитель
З плеча ніколи не злітав.
Нехай пасхальна радість
Не залишає вас у всі дні вашого життя!
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