Лучшие поздравления с первым днем весны

Традиционно, мы празднуем приход весны. Календарно это время года вступает в права 1 марта. Мы подготовили для вас подборку лучших поздравлений в прозе и стихах с этим праздником.

Приход весны – это важный праздник для многих народов мира. Несмотря на то, что в Украине нет официального праздника, украинцы все равно поздравляют друг друга с наступлением весны.

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Поздравления с первым днем весны в прозе

Поздравляем с началом весны, пусть это время станет временем перемен, светлых эмоций и свежих чувств! Желаем встретить новое время года бодрыми, активными, радостно смотрящими в будущее.

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С праздником весны! Улыбок, теплоты, яркого света, позитивных мыслей, незабываемых моментов, головокружительных чувств. Пусть удача, богатство и успех поспешат в ваш дом. Пусть первые весенние дни принесут отличное настроение и положительный заряд на будущее.

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От чистого сердца поздравляю с Первым днем весны, с порой вдохновения и влюбленности, с добрым временем творчества и красивых поступков. Желаю встретить эту весну с красивыми мечтами и надеждами, желаю почувствовать себя по-настоящему счастливым человеком, желаю отдаться чувствам и положительным эмоциям, желаю наполнить этот мир невероятной красотой и добротой своей души.

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Поздравления с первым днем весны в стихах

Первый день весны стучится,

Открывай пошире дверь!

Вместе с ним к нам в гости мчится

Теплый ветер перемен.



Принесет пускай он радость,

И надежду, и добро.

Улетучится усталость,

Станет на душе тепло!

***

Сегодня наконец-то первый день весны!

Улыбок, счастья и, конечно же, везения!

Любите, дорогие, будьте влюблены,

Всем настроения желаю я весеннего!



Пускай ваши желания и капризы

Всегда легко и просто исполняются!

Весна подарит лишь приятные сюрпризы,

Пусть солнце каждый день вам улыбается!

***

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Поздравляю тебя с первым днем весны,

И желаю тебе ласковых рассветов!

В эту пору пусть подарят твои сны

Только яркие и светлые сюжеты.



Я желаю необычных перемен,

Только в сторону хорошую, конечно.

Пусть холодным и морозным дням взамен

Мчит весна, и нас теплом своим потешит!

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