Лучшие поздравления с первым днем весны
Традиционно, мы празднуем приход весны. Календарно это время года вступает в права 1 марта. Мы подготовили для вас подборку лучших поздравлений в прозе и стихах с этим праздником.
Приход весны – это важный праздник для многих народов мира. Несмотря на то, что в Украине нет официального праздника, украинцы все равно поздравляют друг друга с наступлением весны.
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Поздравления с первым днем весны в прозе
Поздравляем с началом весны, пусть это время станет временем перемен, светлых эмоций и свежих чувств! Желаем встретить новое время года бодрыми, активными, радостно смотрящими в будущее.
***
От чистого сердца поздравляю с Первым днем весны, с порой вдохновения и влюбленности, с добрым временем творчества и красивых поступков. Желаю встретить эту весну с красивыми мечтами и надеждами, желаю почувствовать себя по-настоящему счастливым человеком, желаю отдаться чувствам и положительным эмоциям, желаю наполнить этот мир невероятной красотой и добротой своей души.
Поздравления с первым днем весны в стихах
Первый день весны стучится,
Открывай пошире дверь!
Вместе с ним к нам в гости мчится
Теплый ветер перемен.
Принесет пускай он радость,
И надежду, и добро.
Улетучится усталость,
Станет на душе тепло!
***
Сегодня наконец-то первый день весны!
Улыбок, счастья и, конечно же, везения!
Любите, дорогие, будьте влюблены,
Всем настроения желаю я весеннего!
Пускай ваши желания и капризы
Всегда легко и просто исполняются!
Весна подарит лишь приятные сюрпризы,
Пусть солнце каждый день вам улыбается!
***
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Поздравляю тебя с первым днем весны,
И желаю тебе ласковых рассветов!
В эту пору пусть подарят твои сны
Только яркие и светлые сюжеты.
Я желаю необычных перемен,
Только в сторону хорошую, конечно.
Пусть холодным и морозным дням взамен
Мчит весна, и нас теплом своим потешит!
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