Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: искренние поздравления в прозе и стихах
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Украине отмечают ежегодно 14 октября. Этот праздник считается одним из самых почитаемых в христианстве, а также он имел особое значение для казаков.
Мы собрали искренние и теплые поздравления со светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы в прозе и стихах, которые можно отправить своим родным и близким.
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Поздравление с праздником Покрова Пресвятой Богородицы в прозе
Сердечно поздравляю вас, с этим великим праздником. И пусть на всех нас снизойдет Божья благодать, а души наполнятся любовью, искренностью и всепрощением, пусть наши сердца соединяет непотухающий свет веры и во всем нам помогает высокое покровительство Божьей Матери.
Именно поэтому, в этот день хочу пожелать всем нам единства, добра ежедневно, ежесекундно, постоянно. Казацкого здоровья всем, счастья, несокрушимой веры в Украину и ее народ, веры всем, надежды и любви.
***
Пусть Матерь Божья оберегает вас своим покровом и ни одно горе и несчастье не коснется вас. Появилась она в этот день, показав свою любовь к людям, и всегда будет защищать нас.
***
Поздравляю Вас с этим великим праздником, с Покровом! Пусть Божий покров всегда будет с Вами! Пусть Его рука покрывает Вас от всякой печали и грусти и дает защиту, надежду, веру и любовь! Желаю Вам Божьих благословений и многих лет счастливой жизни в любви!
***
Пусть праздник Покрова Пресвятой Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом. Желаю спрятаться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Желаю жить праведно и счастливо. Желаю доброты в сердцах и веры в душе. Желаю счастья в семье и мира в доме.
Поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы в стихах
Світ у сяйві, не впізнати
саду і городу.
То Покрова – світле свято
Нашого народу.
То Покрова землю вкрила
щедрими плодами,
розпростерла ніжні крила,
стала понад нами.
То Покрова – захисниця
людей православних.
То – Богиня-помічниця
запорожців славних.
***
Вітаю з Покровом святої Богородиці,
Нехай не відати тобі ні печалі, ні бід,
Нехай все те, про що просиш, прийде і виповниться,
Нехай добром і любов'ю твоє життя наповниться,
І ти щаслива будеш сто зим і сто років.
***
Вітаю тебе з цим днем –
Його всі ми Покровом кличемо!
І хочу від душі побажати
Тобі весело свято зустрічати!
З вірою Бога живи ти завжди,
І тебе не торкнеться біда,
І навіки печалі підуть,
А удача і щастя – знайдуть!
***
Бажаю, аби Божа Мати
Тебе завжди оберігала,
Щоб не дала тобі страждати
І благодаттю покривала.
Щоб світлий ангел разом з нею
Відповів на твої молитви,
Багато дарував щасливих днів
І підтримав у життєвих битвах.
***
У жовтні Покрив зустрічай,
Богоматір привечай.
Принесе вона добра
І чудесного тепла.
Всіх обдарує, зцілить
І добрішими бути велить!
***
На день Покрови чудотворний
Хочу щастя я Вам побажати.
Працювати в радість, плідно,
І ніколи не сумувати.
Нехай Богородиця закриє,
Вас від хвороб і бід.
А все нечисте та погане,
Розтане просто, як весною сніг.
***
Бажаємо на Покрову вам
Щастя і добра,
Благословіння Діви,
Сердечного тепла!
***
Богородиці Покров –
То найбільший празник,
Принесе він Вам любов
Й море благ прекрасних.
Хай свята благодать
З неба розіллється,
Причин не буде сумувати
І легко живеться!
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