Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: искренние поздравления в прозе и стихах

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Украине отмечают ежегодно 14 октября. Этот праздник считается одним из самых почитаемых в христианстве, а также он имел особое значение для казаков.

Мы собрали искренние и теплые поздравления со светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы в прозе и стихах, которые можно отправить своим родным и близким.

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Поздравление с праздником Покрова Пресвятой Богородицы в прозе

Сердечно поздравляю вас, с этим великим праздником. И пусть на всех нас снизойдет Божья благодать, а души наполнятся любовью, искренностью и всепрощением, пусть наши сердца соединяет непотухающий свет веры и во всем нам помогает высокое покровительство Божьей Матери.

Именно поэтому, в этот день хочу пожелать всем нам единства, добра ежедневно, ежесекундно, постоянно. Казацкого здоровья всем, счастья, несокрушимой веры в Украину и ее народ, веры всем, надежды и любви.

***

Пусть Матерь Божья оберегает вас своим покровом и ни одно горе и несчастье не коснется вас. Появилась она в этот день, показав свою любовь к людям, и всегда будет защищать нас.

***

Поздравляю Вас с этим великим праздником, с Покровом! Пусть Божий покров всегда будет с Вами! Пусть Его рука покрывает Вас от всякой печали и грусти и дает защиту, надежду, веру и любовь! Желаю Вам Божьих благословений и многих лет счастливой жизни в любви!

***

Пусть праздник Покрова Пресвятой Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом. Желаю спрятаться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Желаю жить праведно и счастливо. Желаю доброты в сердцах и веры в душе. Желаю счастья в семье и мира в доме.

Поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы в стихах

Світ у сяйві, не впізнати

саду і городу.

То Покрова – світле свято

Нашого народу.

То Покрова землю вкрила

щедрими плодами,

розпростерла ніжні крила,

стала понад нами.

То Покрова – захисниця

людей православних.

То – Богиня-помічниця

запорожців славних.

***

Вітаю з Покровом святої Богородиці,

Нехай не відати тобі ні печалі, ні бід,

Нехай все те, про що просиш, прийде і виповниться,

Нехай добром і любов'ю твоє життя наповниться,

І ти щаслива будеш сто зим і сто років.

***

Вітаю тебе з цим днем ​​–

Його всі ми Покровом кличемо!

І хочу від душі побажати

Тобі весело свято зустрічати!

З вірою Бога живи ти завжди,

І тебе не торкнеться біда,

І навіки печалі підуть,

А удача і щастя – знайдуть!

***

Бажаю, аби Божа Мати

Тебе завжди оберігала,

Щоб не дала тобі страждати

І благодаттю покривала.

Щоб світлий ангел разом з нею

Відповів на твої молитви,

Багато дарував щасливих днів

І підтримав у життєвих битвах.

***

У жовтні Покрив зустрічай,

Богоматір привечай.

Принесе вона добра

І чудесного тепла.

Всіх обдарує, зцілить

І добрішими бути велить!

***

На день Покрови чудотворний

Хочу щастя я Вам побажати.

Працювати в радість, плідно,

І ніколи не сумувати.



Нехай Богородиця закриє,

Вас від хвороб і бід.

А все нечисте та погане,

Розтане просто, як весною сніг.

***

Бажаємо на Покрову вам

Щастя і добра,

Благословіння Діви,

Сердечного тепла!

***

Богородиці Покров –

То найбільший празник,

Принесе він Вам любов

Й море благ прекрасних.

Хай свята благодать

З неба розіллється,

Причин не буде сумувати

І легко живеться!