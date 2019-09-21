Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления с праздником в прозе и стихах
Рождество Пресвятой Богородицы, которое еще также называют Богородичным праздником, отмечают 21 сентября 2019 года. Этот день считают радостным событием, семьи вместе отправляются на церковные богослужения, а также приветствуют друг друга с этим праздником.
Богородица символизирует единение Бога с человеческим родом, христиане просят у Девы Марии защиты и благословения. Также праздник называют "Второй Пречистой" или "осенины", ведь в этот день, 21 сентября, по народному календарю наступает осень.
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Поэтому в поздравлениях с Рождеством Пресвятой Богородицы желают душевного покоя, благодати и рассказывают историю о рождении Христа.
Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы в прозе
Пресвятая Матерь Божия родилась в этот сентябрьский день. Она дала жизнь Господу, благословив этим все человечество. Мира, добра, света и чистых помыслов желаем каждому христианину!
Поздравляем с Рождеством Пресвятой Богородицы. Пусть чистота и свет этого праздника наполнят Вашу душу благодатью, а вера будет искренней и крепкой. И тогда в вашей жизни непременно будут случаться настоящие чудеса.
С Рождеством Пресвятой Богородицы – поздравления в прозе
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С праздником рождения Иисуса Христа приветствуем всех христиан! Пусть сойдет к вам любовь, счастье, добро и радость. Пусть Дева Мария поможет во всех начинаниях, а сердца будут полны чистой веры.
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По древнему преданию, в древнем городе Назарете жили далеко не молодые супруги. И муж Иоаким, и жена Анна были честными и преданными друг другу, но у них не было детей. Однажды, в большой праздник Иоаким принес в храм дары Господу Богу, но священник отказался их принимать, потому что пара была бездетной, а дети – это благословение Божие. Узнав об этом, Анна заплакала и ушла в сад. Там ей явился Господь и сказал, что Анна родит дочь, которая будет сама благословлять все человечество и станет спасением для всего мира. В это же самое время Иоакиму, который ушел грустить в пустыню, явился Ангел и рассказал ему о предсказании Господа. Через девять месяцев у супругов действительно родилась дочь. Появлению на свет защитницы людей обрадовался весь мир. Это и было Рождество Пресвятой Богородицы.
Поздравляю Вас с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Искренне желаю, пусть Божья мать Вам помогает, Божьей благодати
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Поздравляю вас с большим православным праздником. Пусть величие и чистота этого праздника подарят вам радость и счастье, а вера станет крепче. Желаю, чтобы в жизни всегда было место для больших и маленьких чудес.
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Поздравляю вас с замечательным православным праздником. Пусть в душе всегда будет покой и вера, а в сердце не будет места злобе и разочарованиям. Ведь Богородица опекает тех, кто несет доброту, любовь и радость.
Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы в прозе на русском языке
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Церковь не имеет оснований праздновать земной день рождения Святых, так как их день смерти на земле – день рождения на небесах. Исключение составляют два крупнейших Святых в Церкви: Пречистая Дева Мария и св. Иоанн Креститель. Мы празднуем не только их небесное, но и их земное Рождество. Один из крупных праздников, стоящий в начале нашего церковного года – это праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Это видно из слов тропаря этого праздника, где он особенно радостный и важный. Он радостный, потому что это день рождения Божьей Матери – Владычицы неба и земли. Он важен, потому подчеркивает великую правду святой веры о Богоматеринстве Пречистой Девы Марии. Дорогие братья и сестры! В этот праздничный день хочется поздравить всех, кто носит имя нашей Небесной Матери Марии. Пожелать им крепкого здоровья, Божьих ласк и всегдашнего заступничества Пресвятой Богородицы.
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Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах
Вже прийшла друга Пречиста
І вплела в свої намиста
Грона калинові, плоди пурпорові
Із яблук налитих, із груш соковитих,
Із кавунів, динь і слив
З неповторних земних див.
Різних сортів винограду,
По дозрілому йде саду,
По щедрій землі, по плаю
Це тобі й мені, – я знаю
І всім сущим на цім світі
Оті дари розмаїті,
Оця краса урожаю,
Ці лани, – з краю до краю,
Ця безмежна неба синь...
Навкруги, – де зір не кинь!
Подякуймо, поклонімся!
І уклінно помолімся
До Діви Марії, – за дари такії.
Стихотворные поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы на украинском языке
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Вересневий день такий духмяний,
І дарами повняться поля.
А в стареньких Якова і Анни
Народилось золоте Маля.
Пригортають вимолену мрію,
Донечку – немов троянди цвіт –
І не знають, що на їх Марію
Вже давно чекає цілий світ.
Що слова здійснилися пророчі,
І в колисці Діва та свята,
Що через роки, одної ночі
Нам народить Господа-Христа.
Вже любов'ю зір її зоріє,
Вже й тепер найкраща на землі!
З днем народження Тебе, Маріє!
Славимо дорослі і малі...
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***
Твого Різдва, Пречиста, дивний ранок
Благословивсь й розцвів, як едельвейс.
Твою молитву прикладу до рани,
Голубко біла, що зійшла з небес.
Твій голос – світлий доторк Слави
Творця – Любові, сонячний прелюд
Небесних ласк. Пречиста Діво, ave!
Вклоняюсь. Плачу. Дякую. Молю.
Пребудь в моїй трагічній долі-пісні,
Осяй Небес натхненням ночі й дні!
Хай віру і надію нині й прісно
Твоя любов освячує в мені.
Над зраненою пташкою, Голубко,
Пречисті руки-крила вознеси.
І серце, як маленька спрагла грудка,
З Твоїх долонь зіп’є ковток весни.
Красивые поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах
***
Так довго, так щиро молилась,
Так вірила в милість Небес,
До Бога лиш серцем тулилась
І несла покірно свій хрест.
Просила, молила, благала...
Минули в чеканні літа,
Лиш віра в душі не згасала,
Надія на Бога Свята.
Почув ті Молитви Всевишній,
Потішив на схилі життя:
Під серцем побожним, безгрішним
Понесла Пречисте Дитя.
Смиренно здолавши сум'яття,
Чекала Святе Немовля.
І це Непорочне Зачаття
У вдячності славить Земля.
Їй всесвіт співає Осанну,
У світі надії — в квіту,
Бо Чиста і Праведна Анна
Народить Марію Святу.
***
У день Різдва Богородиці
Чудо станеться нехай.
Серце хай щастям наповниться,
Буде в душі Вашій рай.
Хай ні хвороби, ні прикрості
Вас ніколи не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Радість лише роки несуть.
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***
З Богородиці Різдвом!
Нехай чудові побажання
Принесуть у твій щасливий будинок
Розуміння і визнання.
Вітаю тебе душевно я,
І бажаю тобі благ земних,
Щастя вічного і чарівного,
Багато радості кожної миті!
Короткие поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах
***
У Різдво Пресвятої Богородиці
Всі печалі і скорботи підуть.
Нехай душа твоя щастям наповниться,
А молитви до неба дійдуть.
Нехай Заступниця наша небесна,
У починаннях допоможе тобі.
Стане життя схоже з казкою чарівною,
Немов рай настав на землі.