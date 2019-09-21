Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления с праздником в прозе и стихах

Рождество Пресвятой Богородицы, которое еще также называют Богородичным праздником, отмечают 21 сентября 2019 года. Этот день считают радостным событием, семьи вместе отправляются на церковные богослужения, а также приветствуют друг друга с этим праздником.

Богородица символизирует единение Бога с человеческим родом, христиане просят у Девы Марии защиты и благословения. Также праздник называют "Второй Пречистой" или "осенины", ведь в этот день, 21 сентября, по народному календарю наступает осень.

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Поэтому в поздравлениях с Рождеством Пресвятой Богородицы желают душевного покоя, благодати и рассказывают историю о рождении Христа.

Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы в прозе

Пресвятая Матерь Божия родилась в этот сентябрьский день. Она дала жизнь Господу, благословив этим все человечество. Мира, добра, света и чистых помыслов желаем каждому христианину!

Поздравляем с Рождеством Пресвятой Богородицы. Пусть чистота и свет этого праздника наполнят Вашу душу благодатью, а вера будет искренней и крепкой. И тогда в вашей жизни непременно будут случаться настоящие чудеса.



С Рождеством Пресвятой Богородицы – поздравления в прозе

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С праздником рождения Иисуса Христа приветствуем всех христиан! Пусть сойдет к вам любовь, счастье, добро и радость. Пусть Дева Мария поможет во всех начинаниях, а сердца будут полны чистой веры.

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По древнему преданию, в древнем городе Назарете жили далеко не молодые супруги. И муж Иоаким, и жена Анна были честными и преданными друг другу, но у них не было детей. Однажды, в большой праздник Иоаким принес в храм дары Господу Богу, но священник отказался их принимать, потому что пара была бездетной, а дети – это благословение Божие. Узнав об этом, Анна заплакала и ушла в сад. Там ей явился Господь и сказал, что Анна родит дочь, которая будет сама благословлять все человечество и станет спасением для всего мира. В это же самое время Иоакиму, который ушел грустить в пустыню, явился Ангел и рассказал ему о предсказании Господа. Через девять месяцев у супругов действительно родилась дочь. Появлению на свет защитницы людей обрадовался весь мир. Это и было Рождество Пресвятой Богородицы.

Поздравляю Вас с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Искренне желаю, пусть Божья мать Вам помогает, Божьей благодати

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Поздравляю вас с большим православным праздником. Пусть величие и чистота этого праздника подарят вам радость и счастье, а вера станет крепче. Желаю, чтобы в жизни всегда было место для больших и маленьких чудес.

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Поздравляю вас с замечательным православным праздником. Пусть в душе всегда будет покой и вера, а в сердце не будет места злобе и разочарованиям. Ведь Богородица опекает тех, кто несет доброту, любовь и радость.



Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы в прозе на русском языке

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Церковь не имеет оснований праздновать земной день рождения Святых, так как их день смерти на земле – день рождения на небесах. Исключение составляют два крупнейших Святых в Церкви: Пречистая Дева Мария и св. Иоанн Креститель. Мы празднуем не только их небесное, но и их земное Рождество. Один из крупных праздников, стоящий в начале нашего церковного года – это праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Это видно из слов тропаря этого праздника, где он особенно радостный и важный. Он радостный, потому что это день рождения Божьей Матери – Владычицы неба и земли. Он важен, потому подчеркивает великую правду святой веры о Богоматеринстве Пречистой Девы Марии. Дорогие братья и сестры! В этот праздничный день хочется поздравить всех, кто носит имя нашей Небесной Матери Марии. Пожелать им крепкого здоровья, Божьих ласк и всегдашнего заступничества Пресвятой Богородицы.

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Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах

Вже прийшла друга Пречиста

І вплела в свої намиста

Грона калинові, плоди пурпорові

Із яблук налитих, із груш соковитих,

Із кавунів, динь і слив

З неповторних земних див.

Різних сортів винограду,

По дозрілому йде саду,

По щедрій землі, по плаю

Це тобі й мені, – я знаю

І всім сущим на цім світі

Оті дари розмаїті,

Оця краса урожаю,

Ці лани, – з краю до краю,

Ця безмежна неба синь...

Навкруги, – де зір не кинь!

Подякуймо, поклонімся!

І уклінно помолімся

До Діви Марії, – за дари такії.



Стихотворные поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы на украинском языке

***

Вересневий день такий духмяний,

І дарами повняться поля.

А в стареньких Якова і Анни

Народилось золоте Маля.

Пригортають вимолену мрію,

Донечку – немов троянди цвіт –

І не знають, що на їх Марію

Вже давно чекає цілий світ.

Що слова здійснилися пророчі,

І в колисці Діва та свята,

Що через роки, одної ночі

Нам народить Господа-Христа.

Вже любов'ю зір її зоріє,

Вже й тепер найкраща на землі!

З днем народження Тебе, Маріє!

Славимо дорослі і малі...

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***

Твого Різдва, Пречиста, дивний ранок

Благословивсь й розцвів, як едельвейс.

Твою молитву прикладу до рани,

Голубко біла, що зійшла з небес.

Твій голос – світлий доторк Слави

Творця – Любові, сонячний прелюд

Небесних ласк. Пречиста Діво, ave!

Вклоняюсь. Плачу. Дякую. Молю.

Пребудь в моїй трагічній долі-пісні,

Осяй Небес натхненням ночі й дні!

Хай віру і надію нині й прісно

Твоя любов освячує в мені.

Над зраненою пташкою, Голубко,

Пречисті руки-крила вознеси.

І серце, як маленька спрагла грудка,

З Твоїх долонь зіп’є ковток весни.



Красивые поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах

***

Так довго, так щиро молилась,

Так вірила в милість Небес,

До Бога лиш серцем тулилась

І несла покірно свій хрест.

Просила, молила, благала...

Минули в чеканні літа,

Лиш віра в душі не згасала,

Надія на Бога Свята.

Почув ті Молитви Всевишній,

Потішив на схилі життя:

Під серцем побожним, безгрішним

Понесла Пречисте Дитя.

Смиренно здолавши сум'яття,

Чекала Святе Немовля.

І це Непорочне Зачаття

У вдячності славить Земля.

Їй всесвіт співає Осанну,

У світі надії — в квіту,

Бо Чиста і Праведна Анна

Народить Марію Святу.

***

У день Різдва Богородиці

Чудо станеться нехай.

Серце хай щастям наповниться,

Буде в душі Вашій рай.

Хай ні хвороби, ні прикрості

Вас ніколи не знайдуть.

Будуть хорошими новини,

Радість лише роки несуть.

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***

З Богородиці Різдвом!

Нехай чудові побажання

Принесуть у твій щасливий будинок

Розуміння і визнання.

Вітаю тебе душевно я,

І бажаю тобі благ земних,

Щастя вічного і чарівного,

Багато радості кожної миті!



Короткие поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах

***

У Різдво Пресвятої Богородиці

Всі печалі і скорботи підуть.

Нехай душа твоя щастям наповниться,

А молитви до неба дійдуть.

Нехай Заступниця наша небесна,

У починаннях допоможе тобі.

Стане життя схоже з казкою чарівною,

Немов рай настав на землі.