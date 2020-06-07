День Святой Троицы 2020: поздравления с праздником в прозе и стихах
7 июня христиане отмечают один из величайших праздников – День Святой Троицы. Этот праздник имеет много традиций и является знаковым для верующих, ведь, по библейским сказаниям, именно на Троицу на апостолов сошли огненные языки Святого Духа, и они начали проповедовать на разных языках мира. Поэтому Троица считается днем создания христианской церкви, а верующие обмениваются поздравлениями.
В Украине праздник Троицы имеет разные названия – День Сошествия Святого Духа, День Святой Троицы, Зеленое воскресенье. Кроме этого, часто в народе этот день называют Пятидесятницей, ведь праздник отмечают на 50-ый день после Пасхи.
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Незамужние девушки, которые стремятся узнать о своей судьбе, тщательно придерживаются традиций и обрядов на День Троицы. Девушки гадают, как это делали наши предки. В то же время все христиане поздравляют друг друга, ведь праздник является так называемым "рождением" церкви.
Поздравления с Днем Святой Троицы в стихах
Хай Дух Святий наповнить вас сьогодні,
Дасть сили і наснаги вам добро творити.
А гілочка зелена, що є символом життя,
Святковий настрій допоможе вам створити!
***
Всі домівки наші в зелені купаються,
Бо Зелені свята до нас наближаються.
Всіх вітаю щиро й хочу побажати
У душі вам миру й Божої благодаті!
***
Зелена неділя у батьковій хаті,
І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.
Ми із правіку любов'ю багаті.
Зелена неділя у нас за столом.
Церковні подзвони і поля освята.
З любистку-барвінку горять три свічі.
І хата свята, і освячена м'ята,
І стіл, і на ньому пухкі калачі.
Сидять довкола і діти, і внуки,
А з ними – козацькі й чумацькі пісні.
На вишитій скатертині – батькові руки,
А мамині руки – два дива святі.
І вікна в любистку, і стіни в уборах,
І гладить маленький Ісусик ягня.
В Зелену неділю, неначе в соборах –
Довкола любові вкраїнська рідня.
Поздравление с Днем Святой Троицы
В день Трійці Святої
Ми щиро бажаємо,
Щоб істинний спокій
У серці настав.
Щоб віра ніколи
Вас не залишала.
Любові та миру
Нині й повсякчас!
Русалонька купається в росі,
Зілляний Дух літає над полями.
Святиться вся природа у цей день.
Вітаю із Зеленими святами!
Поздравление с Днем Святой Троицы
Вітаю з Трійцею Святою!
Бажаю миру і спокою,
Щоб небо було тільки ясним,
Життя – завжди безхмарне та прекрасне.
Слово Боже нехай вас надихає,
Від будь-яких негараздів оберігає.
Нехай добром наповниться ваш дім,
Благодать і щастя буде в нім!
Поздравления с Днем Святой Троицы в прозе
Желаю, чтобы Дух Святой вдохновлял всех вас на добрые дела, наполнял сердца любовью к ближним, дарил каждому желание исполнять Божью волю, нес счастье от Бога и уверенность в будущем!
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Пусть в ваш дом спешит радость, душу наполняет приятное волнение, а сердце – тепло любви! Чтобы в День Святой Троицы в жизни прибавилось добра, искренности и успехов!
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Пришла Троица, праздник надежд, тайной любви и безоговорочной веры. Пусть летят ваши желания в заоблачные высоты, чтобы через время осуществиться и принести в жизнь сказочную радость и счастье.
Поздравления с Зелеными праздниками
С Троицей вас! Желаю, чтобы она неустанно освещала все уголки души, грела каждый миллиметр сердца, а мысли направляла в хорошее перспективное русло. Пусть в вере будет постоянная сила, в надеждах – неутомимая радость, а в любви – безмерное счастье.
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С праздником Троицы вас! Пусть торжественный церковный звон наполнит душу вдохновением и радостью, укрепит веру и подарит надежду, исцелит болезни и наградит терпением, мудростью, жизненными благами и счастливыми мгновениями.
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Пусть в пятидесятый день после Пасхи сойдет на всех светлый, чудесный Дух великим и лучезарным счастьем, который согревает невероятной любовью, даря и окрыляя вас на новые свершения! С Зелеными праздниками!