Воздвижение Креста Господнего: поздравления с великим религиозным праздником в прозе и стихах

27 сентября православные в Украине и мире отмечают праздник Воздвижения Честного Креста Господня. Этот праздник принадлежит к 12 великим праздникам Восточной Церкви. Историки Восточной Церкви считают, что два события легли в основу установления этого праздника: нахождение в IV ст. Креста, на котором распяли Иисуса, и возвращение этого креста из Персии в Иерусалим в VII веке.

Поздравьте с Воздвижением своих друзей, родных и близких. Предлагаем вашему вниманию душевные поздравления в стихах и прозе.

Читайте также: Воздвижение Креста Господня: праздничные картинки-поздравления

Поздравления с Воздвижением Креста Господня 2019 в прозе

Этот праздник, как и другие большие Торжества, обращает наше особое внимание на наше Спасение, чтобы мы помнили о великой Божьей любви к нам. В каждом празднике мы узнаем, как Бог старательно делал все, чтобы открыть Свою Любовь и вернуть нам утраченную счастливую жизнь, Рай. Чтобы быть на небе, нужно хотеть быть с Богом.

***

Святой крест это вечно живой символ бесконечной Божией любви к нам, грешным, символ Христовой жертвы, символ нашего искупления и спасения, символ Христовой победы над смертью и дьяволом. Отдавая честь святому Кресту, мы отдаем честь Христовой жертве, мукам и смерти. Кладя на себя знак святого Креста, мы каждый раз подтверждаем свою веру в нашего Спасителя. С празником Воздвижения Честного Креста, христиане.

***

Сегодня святой день – это праздник Воздвижения Креста Господня или, как еще называют, Воздвижения Честного креста Животворящего. Знаете, на таком сером, минорном фоне общественной жизни в Украине писать бурные приветствия как-то не к месту...Но жизнь продолжается, поэтому наша вера в лучшее и оптимизм не угасают. Любовь и добро побеждают всегда – это аксиома. Это особый и значимый день христианства, как утвержденной и спасительной религии человечества. Поскольку почитание самого Креста, который справедливо называют Животворящим, и самого Крестного знамени является беспрекословно святым. Крест имеет силу очищения, от Креста бежит всякая нечисть. Крест является также оберегом для человека. По словам святого апостола Павла, для нас, христиан, Крест является спасением, а для язычников – глупостью. Примите поздравления по случаю такого великого праздника и пусть благословение Всемогущего Бога Отца, и Сына, и Святого Духа снизойдет на всех нас, на нашу Украину, на весь украинский народ.

***

По случаю великого религиозного праздника примите самые искренние поздравления! Пусть этот торжественный праздник принесет добро и достаток в ваши дома, уют и Господню благодать. Пусть слово Божье наполнит Ваши сердца любовью, искренностью и надеждой на лучшее будущее. Пусть Всемилостивый Господь Бог дарует нам мир и покой на нашей родной земле, защитит от жизненных невзгод, поможет в осуществлении светлых замыслов и вдохновляет всех Вас на добрые дела во благо и благосостояние наших семей и всей Украины!

***

Поздравляю с великим праздником света и радости души – с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть этот день подарит благодать в семью и здоровье, милосердие души и доброту сердца, свет и радость, счастье и мир.

Читайте также: Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября: история, традиции и приметы праздника

***

Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в этот день станет чистой душа и светлые помыслы, пусть сердце порадуется, пусть в жизнь придет счастье, любовь, благодать и надежда, пусть будет хорошим здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, добродушия и мира.

***

В светлый праздник, великий день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господнего я желаю избавиться от обид и зависти, от плохих воспоминаний и плохих замыслов. Пусть душа будет чистой и открытой, пусть в семье царит любовь и счастье, пусть в доме будет благодать и радость. Желаю здоровья души и тела, милосердия, а также не угасающих веры и надежды.

***

В День Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня у христиан есть повод и для скорби, и для радости. Иисус был распят на кресте, он страдал за наши грехи, но этот крест был дарован людям для утешения, как олицетворение огромной веры, как символ христианства. Пусть крепнет вера ваша, братья и сестры, и все страдания утешатся крестом животворящим.

***

Пусть в этот важный христианский праздник все наши молитвы будут услышаны, в семьях царит мир и благодать, а злые и косые взгляды пусть Вас обходят стороной. Желаю здоровья, добрых помыслов и Божьего милосердия.

Поздравления с Воздвижением Креста Господня 2019 в стихах

З Воздвиженням Хреста Вас усіх вітаю.

Віри сильної в душі бажаю.

Нехай це допоможе перемогти Вам біди та нещастя.

Сила потужна Хреста Вам подарує щастя.

З Воздвиженням я Вас вітаю,

Нехай Господь освітлює Вам путь.

Нехай Хрест Його від бід завжди рятує,

І не дає кудись не туди Вам завернуть.

***

Нехай Надія у душі завжди горить,

А Віра хай Вас зберігає й окриляє.

У житті нехай ніщо Вас не непокоїть,

А любов близьких хай сил Вам додає.

***

На всі сторони світу звернено Святиню –

Животворящий Хрест споруджено на твердині.

Він зцілить, направить

На світлий шлях благий,

Щоб життя твоє прославить

І подарувати спокій!

***

Воздвиження Хреста Господнього

Ми разом святкуємо сьогодні!

Нехай захищає вас Всевишній

Від бід, турбот, тривоги лишніх.

***

Сьогодні Воздвиження Хреста Господнього,

Ми в храмі Божім зібрались,

Перед Хрестом поклонимося,

І скажемо один одному "помолись".