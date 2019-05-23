Поздравления с выпускным 2019: искренние поздравления от родителей и учителей

Выпускной 2019 – это важное событие в жизни каждого выпускника, это начало важного и очень ответственного этапа в жизни и прощание с детством. Искренние поздравления с выпускным от родителей и учителей в прозе и стихах, а также благодарности от выпускников – читайте далее в материале.

Каждая школа самостоятельно выбирает дату выпускного 2019 – но большинство школ выбрали 22 июня, это первая суббота после окончания ВНО. К выпускному готовятся заранее – подбирают платья, прически, подарки. Родители и учителя готовят поздравления, чтобы в этот важный день сказать слова, которые запомнятся на всю жизнь.

Читайте также: Выпускной и последний звонок 2019: когда пройдет в Украине

Мы собрали для вас искренние и теплые поздравления выпускникам и благодарности от выпускников учителям и родителям, которые сделают этот день незабываемым!

Поздравления с выпускным 2019 в прозе

Вот и наступил, пожалуй, один из самых важных дней в твоей жизни – выпускной. Столько троп протоптано вокруг школы, и столько дорог открывается в новую жизнь. Я желаю тебе всегда с теплотой вспоминать школьные годы, школьных друзей и, конечно же, учителей, давших тебе такой важный толчок в жизни, вложив самое ценное и нужное. Я желаю тебе сделать правильный выбор и встать на путь, который поможет освоить любимую и нужную профессию, обойти все неудачи, препятствия и приобрести те блага, которых ты хочешь сейчас, ведь от этого зависит твое будущее.

***

Милые и дорогие наши выпускники! Поздравляем вас с окончанием школы, с выпускным! Желаем всем ровных дорог и попутного ветра! Пусть в вашей жизни будет много добра, пусть всегда будет в сердце любовь, а рядом идут друзья, которые поддержат и помогут! Пусть все ваши заветные мечты сбудутся лучшим образом, и вы со стойкостю, мужеством и терпением победите все неприятности и преодолеете все преграды!

Читайте также: С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах



Красивые поздравления с выпускным 2019 в прозе

***

Вот и закончился очередной этап в вашей жизни. Вы переходите во взрослую жизнь. Поэтому мы хотим Вам сказать напутственные слова. Идите всегда за своей мечтой и не отступайте, найдите счастья в жизни и не пропустите его. Удачи и успехов вам пусть на сложном, но очень интересном жизненном пути. Сегодня вы оставляете родную школу, и все, что вас ждет во взрослой жизни, теперь зависит только от вас самих. Здесь вас научили быть искренними, самостоятельными, ответственными, чуткими. Научили дружить, отстаивать свое мнение, любить науку, бережно относиться к знаниям, то есть дали основу того, без чего невозможно стать настоящим Человеком с большой буквы! Пожелаем вам не растерять все это, а приумножать, воспитывать в себе лучшие качества. Желаем, чтобы ваши мечты сбылись. Удачи вам, новых достижений, счастья и успехов в дальнейшей жизни!

***

Вот и настал твой выпускной, с чем я поздравляю. Хочу пожелать благоразумия и сил для дальнейшей взрослой жизни. Пусть жизнь дарит приятные сюрпризы, пусть легким и солнечным будет твой путь. Желаю счастливых, добрых дней, доброго здоровья, а еще яркого маяка впереди, который поможет сделать правильный выбор.

***

Вот и закончилась школьная пора! За эти годы вы все повзрослели и из трогательных птенцов превратились в настоящих птиц, готовых лететь, расправив крылья. Впереди – долгая интересная жизнь, и мы желаем каждому найти свой путь. Пусть все те знания и навыки, которые вы получили в школе, станут прочным фундаментом для дальнейших свершений, а люди, которые были с вами все эти годы, надолго останутся в сердце каждого. Счастливого пути!

***

Поздравляю с выпускным и желаю от всей души смело ступить на тропу взрослой жизни, взяв с собой свою мечту и теплые детские воспоминания. Пусть тебе во всем помогает удача и упорный характер, поддержка близких людей и отличное настроение.



Поздравления с выпускным 2019 в прозе от учителей и родителей

***

Путевка в жизнь уже получена, а дверь в детство вы закрыли навсегда. Так пусть выпускной станет для вас отправной точкой для путешествия по счастливой и насыщенной событиями юности. Пусть молодость подарит вам миллион шансов, большинство из которых найдет отклик в вашем сердце и будет успешно реализовано. Пусть все выбранные дороги будут правильными, а соблазн свернуть на узкую тропу не заставит вас отказаться от верно выбранной цели.

***

Звучат мелодии школьного бала. Как это прекрасно! Запомните этот день, ведь он никогда больше не повторится. Желаю Вам стать хорошими и честными людьми. Всегда достигать поставленной цели. Пусть Ваш жизненный путь начнется с высокого уровня. Никогда не снижайте планку. Хочу пожелать Вам встретить настоящую честную единственную любовь на всю жизнь. Берегите свои души и сердца.

***

С выпускным! Для молодежи, как известно, открываются все двери. Пусть двери, которые вы выберете, приведут вас к счастью, радости и свершениям. Пусть то, чего вы добьетесь, заставит ваших родных и ваших учителей гордиться вами и вспоминать с ностальгией школьные годы.

***

В жизни так заведено, что в приятные моменты время летит незаметно. Столь же быстро пролетели и школьные годы, впереди многих пугает неизвестность. Однако бояться ее не стоит, у каждого обязательно в жизни все сложится, надо только приложить немного усилий и смело преодолевать трудности. Большинство из вас станут студентами и переживут еще немало замечательных минут, но школа останется в ваших сердцах на всю жизнь. Ведь здесь вам помогли из непонятливых первоклассников превратиться в славных юношей и девушек. Сохраните в себе жажду жизни и знаний и не бойтесь трудностей!

Милые дети, сегодня у вас первый серьезный юбилей – окончание школы. В течение этих школьных лет случались и промахи, однако успехов было гораздо больше! Пусть и в дальнейшем вашей судьбе число приятных моментов только увеличивается, а беды обходят стороной. Желаем вам воплощения заветных желаний и успешного выбора профессии. Пусть ваша жизнь будет столь же яркой, как и этот выпускной!

Поздравления с выпускным 2019 в стихах

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий, та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди.



Красивые поздравления с выпускным 2019 в стихах

***

Не згуби в своїм серці "людину",

Світу "правди" неси полум’я,

Не цурайся, люби Україну,

Бережи своє чесне ім’я.

Розгорни соколинії крила,

Прапор "волі" здійми догори,

Хай несуть Твої дужі вітрила

Лиш могутні, попутні вітри.

Хай щасливою буде дорога,

Котру вибереш Ти серед всіх.

Пам’ятай і молися до Бога,

Душу хай не осквернює гріх.

Не забудь своїх друзів ніколи,

І затям, як святий "заповіт",

Що є мама,

є вчитель,

є школа,

Котрі вивели Тебе у світ.

***

Сьогодні у школі останній ви раз,

Як учні. Вже завтра – як гості.

Згадаєте школу в житті ще не раз,

І роки прості і непрості.

Доріг вам відкрилось багато в житті,

Вони всі – з шкільної стежини.

Та важко забути людині оті

Найперші школярські години.

***

Як вивчиш всі науки плідно

І прийде літо в рідний край

Не забувай, про школу рідну

Про вчителів не забувай.

Не забувай, як перший урок

Боявся вранці ти проспати.

Як намагався на перерві

Устигнути фізику списати.

Як на уроці фізкультури

Ти розбивав м’ячем вікно.

Не забувай, як усім класом

З уроків бігали в кіно.

Не забувай маткабінета,

Де плакав у дошки не раз,

Не забувай прийти щоліта.

До тих, хто щиро любить нас.

Як вивчиш всі науки плідно

І прийде літо в рідний край

Не забувай, про школу рідну

Про вчителів не забувай.

***

Шановні випускники! Що вам побажати

На порозі нового життя?..

Перш за все: цінуйте батька й матір,

Не жалійте їм свого тепла.

Не робіть нікому зла і кривди,

За добро добром спішіть віддать.

Не чиніть ще зради Батьківщині:

На чужині щастя не зазнать.

Не забудьте мову калинову,

Пам’ятайте мамині пісні.

Згадуйте хоч інколи про школу:

Тут лишились роки золоті.

Не цурайтесь праці ніякої,

Бо краса людини лиш в труді.

Дбайте про добробут України:

Хай же стане щастя на землі.

Хай щастить вам завжди і в усьому.

Не зазнайте горя і біди.

Майте друзів вірних на дорозі,

З ними легше по житті іти.



Стихотворные поздравления с выпускным 2019 от родителей и учителей

***

Простелю вашу дорогу,

Хай любов палка іде

Завжди з вами в ногу.

Зичу долі доброї я вам,

Зоряних світанків,

Успіх хай насіє вам

Ніжних теплих ранків…

Від тепла долонь батьківських

Набирайтесь сили,

І тримайте курс у світ

Без нудьги, красиво!

Розцвітає хай у серці

Посмішка щаслива.

В світлу путь летіть, пташата,

Зграя гомінлива!

Хай добро посіє щедрість

Рястом довголіття,

Цвітом яблуньки хай пахне

Ваше покоління.

Полонить серця нехай

Музика кохання,

Мріям світлим присвятіть

Всі свої дерзання!

Пелюстками від троянд

Простелю вашу дорогу,

Хай любов палка іде

Завжди з вами в ногу!

***

Минула чарівна пора-дитинство,

Роки шкільні, мов у сні пройшли-промайнули,

Збираються пташенята розправити крила,

В безмежному морі життя підняти вітрила!

Хай вас Бог благословить,на добру дорогу,

Щоб вела вас тільки вверх,широка й розлога,

Доброї бажаю долі,успіхів,досягнень,

На життєвому шляху здійснення всіх прагнень!

Благодарность учителям и родителям от выпускников

Відзвеніли шкільними дзвінками,

Одинадцять років всі уроками пройшли,

З того часу як прийшли ми малюками,

А тепер ми вже – випускники.

Школа нас вела дорогою знань.

Став міцним і дружним класний круг.

І завжди був поруч разом з нами

Шкільний наш учитель – кращий друг.

Як хочеться пройти по коридорах,

Почути шепіт, перемоги скрик.

Зібрати квіти у велику гору

І кинуть їх вчителю до ніг.



Благодарность родителями от выпускников 2019

***

Я пам’ятаю день і час,

Коли пішов у перший клас,

Коли за парту вперше сів

І першу лінію провів…

Як перше слово прочитав,

Як першу букву написав,

І перші вчительки слова,

Що хліб – усьому голова.

Повік залишаться в мені

Дитячі мрії осяйні,

Стежина в росяні поля

І перша вчителька моя.

Я пам’ятаю ту любов,

Що оживає знову й знов.

Подругу в білому вбранні,

Що часто снилася мені…

Я пам’ятаю день і час,

Коли скінчив останній клас.

Шкільний дзвінок у груди бив,

А я дзвонив, а я дзвонив…

Повік залишаться в мені

Юнацькі мрії осяйні,

Стежина в росяні поля

І перша вчителька моя.

***

Шкільне дитинство дзвоником злетіло

Доросле починається життя.

Щойно всім свідоцтва нам вручили

Путівку в невідоме майбуття

Бувало, біля дошки ми німіли,

Забувши теорему чи вірші.

Спасибі, що ви лагідно сварили,

Шановні, дорогі учителі

Та кожним роком впевненішим кроком

Ми переходили із вами з класу в клас

За ваші ласку і за нас тривогу

Ми полюбили щиро й ніжно вас

За те. що ви були за батька й матір,

Учили жити чесно на землі,

Що нам не поспішали двійки ставить,

Спасибі, дорогі учителі

Вже позаду залишились уроки

Екзамени нам більше не складати

Минуло дев’ять років

І нам сьогодні хочеться сказати

Що будемо ми чесно в світі жити

Творити, мислити, як ви учили нас,

Свій край безмежно й віддано любити,

Як робить це щодня будь-хто із вас.

***

Шановна (ім'я першої вчительки)!

Вчителька найперша, рідна,

Ну як же вам не дякувати в цей час

За те, що розум, щедрість, вміння

Все віддавали ви для нас

Зустрінете інших –

Як ми вже не буде ніколи

Ви душі відкрили, даруючи дітям знання.

Якими смішними й малими колись ми з’явились у школі

Якими розумними йдемо сьогодні в життя.



Благодарность учителям от выпускников 2019

***

Шановна (ім'я класного керівника)!

Сказати хочу слово щире –

Нагоди більше не знайду.

І побажати щастя, миру

Я класному керівнику.

Ви непомітно вчили нас

Добру, порядку кожен раз

І, скільки вистачало сили,

Людей порядних з нас ліпили.

За ту любов, що віддавали,

Серця дитячі зігрівали,

За все ми вдячні вам без ліку,

Спасибі ніжне і велике!

***

У дні сумні та в дні на щастя щедрі

Батьки хай будуть у житті моїм.

Отож живімо, друзі, щиро й чемно,

І як наші батьки добро творім.

Вклоняємось низенько до землі

Усім батькам, які прийшли до нас на свято.

Прийміть уклін, шановні, дорогі

І найдорожчі в світі – мама й тато.