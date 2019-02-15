Поздравления со Сретением Господним в прозе и стихах
Сретение Господне – особый праздник, который мы отмечаем на сороковой день после Рождества Христова. Сретение относится к одному из 12 крупнейших церковных праздников. В этот день в православных храмах после литургии, освящают свечи, которые можно зажигать во время грозы, или если в семье случилась беда. Поздравление с Сретением для близких и друзей – читайте дальше.
По народным приметам, на Сретение зима идет туда, где было лето, а лето туда – где была зима. При встрече старая зима и молодое лето спорят между собой – кому идти, а кому возвращаться. Если к вечеру станет потеплеет – лето выиграло спор и зима скоро отойдет, а если стало холоднее – зима еще некоторое время притримаеться.
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Поэтому в такой интересный и светлый праздник – давайте поздравим наших родных и друзей наилучшими пожеланиями.
Поздравление с Сретением в прозе
Сретение Господне – важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.
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С радостью поздравляю тебя с праздником Сретения Господня! Пусть день, в который старый мир принял Спасителя, и для тебя будет началом радостной, светлой и чистой жизни! Пусть все беды и несчастья останутся в прошлом, а вместо них твой дом наполнится счастьем и любовью!
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Пусть сегодня у каждого в душе раздается радостный звон, возвещая о том, что каждый из нас находится под защитой высших сил. Я желаю всем найти смысл жизни, желаю быть всегда любящими и верить в то, что каждый из нас оберегается Богом.
Поздравление со Сретением в прозе
В праздник Сретения Господня от всей души желаю, чтобы Господь миловал, чтобы жизнь стала лучше, чтобы и окна, и двери, и в душу, и в сердце постучала счастья, чтобы любовь твоя сияла ярче солнца, чтобы твоя вера и надежда были сильнее всякой стихии.
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В этот большой православный праздник, я желаю вам душевной легкости, гармонии, желаю освободить свое сердце и мысли от негатива, чтобы вы почувствовали настоящую радость и покой.
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Пусть Господь в этот день вселит в наши души побольше веры, свое благословение и надежду в лучшее. Пусть молитва исцелит каждое сердце от слез, печали и тревоги. Из Сретением Господним!
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Поздравляем всех христиан со светлым праздником Сретения Господня, пусть воцарится вера в Ваших сердцах, пусть укрепится Ваш дух, пусть в Ваших семьях всегда будет любовь, здоровье и достаток.
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Поздравляем Вас с чистым, светлым христианским праздником Сретения Господня, желаем Вам Божьей помощи во всех делах, пусть все ладится и выполняется легко, пусть ангел-хранитель станет Вашим надежным проводником, будьте здоровы и успешны!
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От всей души поздравляю тебя с днем Сретения Господня! В этот день мир узнал и принял своего будущего Спасителя. Я желаю тебе, чтобы этот день и тебе принес только радостные вести! Никогда не поддавайся отчаянию, ведь даже в самые темные времена можно разглядеть надежду на светлое жизни!
Поздравление со Сретением в стихах
Крихітку Ісуса в цей день
Господу у храмі присвятили,
Щасливий свято в світі для людей
Самі небеса благословили!
Поздравление со Сретением в стихах
Зі Стрітення вітаємо
Вас сьогодні від душі,
Нехай деньки ваші, як колись,
Будуть дуже гарні!
Нехай сьогодні настрій
Вище даху занесе,
У вашому житті нехай настане
До кращого переворот!
***
Стрітення Господнє –
Урочиста дата,
Не дарма ми всі сьогодні
Душею так багаті!
***
Сьогодні Стрітення, ура!
Зиму проженемо з двору,
Нехай швидше вона йде,
Печалі за собою веде,
А ми весну будемо зустрічати,
І про тепло будемо мріяти,
Нехай скоріше розтане сніг,
Настане радість нехай для всіх!
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