Поздравления со Сретением Господним в прозе и стихах

Сретение Господне – особый праздник, который мы отмечаем на сороковой день после Рождества Христова. Сретение относится к одному из 12 крупнейших церковных праздников. В этот день в православных храмах после литургии, освящают свечи, которые можно зажигать во время грозы, или если в семье случилась беда. Поздравление с Сретением для близких и друзей – читайте дальше.

По народным приметам, на Сретение зима идет туда, где было лето, а лето туда – где была зима. При встрече старая зима и молодое лето спорят между собой – кому идти, а кому возвращаться. Если к вечеру станет потеплеет – лето выиграло спор и зима скоро отойдет, а если стало холоднее – зима еще некоторое время притримаеться.

Читайте также: Лучшие поздравления коллеге с Днем рождения в прозе и стихах

Поэтому в такой интересный и светлый праздник – давайте поздравим наших родных и друзей наилучшими пожеланиями.

Поздравление с Сретением в прозе

Сретение Господне – важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем ​​и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.

***

С радостью поздравляю тебя с праздником Сретения Господня! Пусть день, в который старый мир принял Спасителя, и для тебя будет началом радостной, светлой и чистой жизни! Пусть все беды и несчастья останутся в прошлом, а вместо них твой дом наполнится счастьем и любовью!

***

Пусть сегодня у каждого в душе раздается радостный звон, возвещая о том, что каждый из нас находится под защитой высших сил. Я желаю всем найти смысл жизни, желаю быть всегда любящими и верить в то, что каждый из нас оберегается Богом.

Поздравление со Сретением в прозе

В праздник Сретения Господня от всей души желаю, чтобы Господь миловал, чтобы жизнь стала лучше, чтобы и окна, и двери, и в душу, и в сердце постучала счастья, чтобы любовь твоя сияла ярче солнца, чтобы твоя вера и надежда были сильнее всякой стихии.

***

В этот большой православный праздник, я желаю вам душевной легкости, гармонии, желаю освободить свое сердце и мысли от негатива, чтобы вы почувствовали настоящую радость и покой.

***

Пусть Господь в этот день вселит в наши души побольше веры, свое благословение и надежду в лучшее. Пусть молитва исцелит каждое сердце от слез, печали и тревоги. Из Сретением Господним!

***

Поздравляем всех христиан со светлым праздником Сретения Господня, пусть воцарится вера в Ваших сердцах, пусть укрепится Ваш дух, пусть в Ваших семьях всегда будет любовь, здоровье и достаток.

***

Поздравляем Вас с чистым, светлым христианским праздником Сретения Господня, желаем Вам Божьей помощи во всех делах, пусть все ладится и выполняется легко, пусть ангел-хранитель станет Вашим надежным проводником, будьте здоровы и успешны!

***

От всей души поздравляю тебя с днем ​​Сретения Господня! В этот день мир узнал и принял своего будущего Спасителя. Я желаю тебе, чтобы этот день и тебе принес только радостные вести! Никогда не поддавайся отчаянию, ведь даже в самые темные времена можно разглядеть надежду на светлое жизни!

Поздравление со Сретением в стихах

Крихітку Ісуса в цей день

Господу у храмі присвятили,

Щасливий свято в світі для людей

Самі небеса благословили!



Поздравление со Сретением в стихах

Зі Стрітення вітаємо

Вас сьогодні від душі,

Нехай деньки ваші, як колись,

Будуть дуже гарні!

Нехай сьогодні настрій

Вище даху занесе,

У вашому житті нехай настане

До кращого переворот!

***

Стрітення Господнє –

Урочиста дата,

Не дарма ми всі сьогодні

Душею так багаті!



***

Сьогодні Стрітення, ура!

Зиму проженемо з двору,

Нехай швидше вона йде,

Печалі за собою веде,

А ми весну будемо зустрічати,

І про тепло будемо мріяти,

Нехай скоріше розтане сніг,

Настане радість нехай для всіх!