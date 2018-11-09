Пожар в Калифорнии: Леди Гагу, Беллу Хадид и других звезд срочно эвакуировали

Масштабные пожары охватили север американского штата Калифорния. Сильные лесные пожары под названием Camp уже полностью уничтожили городок Парадайз, но огонь начал быстро распространяться на другие города округа Бьютт. В некоторых из них проживают мировые знаменитости, которые также были вынуждены срочно покинуть дома.

К числу городов, находящихся под угрозой уничтожения пламенем, попал Калабасас, в котором, в частности, проживает известная семья Кардашян-Дженнер. Одной из первых, кто сообщил о своей срочной эвакуации из Калифорнии, стала светская львица Ким Кардашян. Хотя звезда сейчас проживает в Чикаго, она отправилась в Калифорнию и на полпути увидела жуткие пейзажи в своем родном городе с самолета. У нее был только 1 час, чтобы собрать все необходимые вещи и покинуть дом.

Читайте также: Калифорнию охватили масштабные пожары, есть жертвы: фото и видео

Я вернулась домой и имела всего час, чтобы собрать необходимые вещи и эвакуироваться. Молюсь, чтобы никто не пострадал,

– несколько часов назад сообщила в сети Ким Кардашян.

В некоторых СМИ сообщают, что пламя все же добралось до дома Ким и ее мужа Канье Уэста и полностью разрушило его. В западных СМИ добавляют, что пожар также разрушил дом экс-супруга матери Ким, который несколько лет назад сменил пол, Кейтлин Дженнер.

Ким Кардашян сфотографировала лесной пожар / Instagram

Ким Кардашян, похоже, также отправилась из эпицентра опасности с другой сестрой Хлои Кардашян и ее дочерью. С последней Ким сделала трогательное фото.

Пытаюсь отвлечься от этого дня и прижаться к моей племяннице. Мы все в безопасности и это все, что имеет значение,

– оставила фото Ким с дочерью сестры Хлои – Тру.

Младшая сестра Ким Кардашян Кайли Дженнер в момент распространения пожара находилась на одном из концертов в городе Балтимор, штат Мэриленд, но сообщала в своих Instagram-Stories, что огонь был очень близко к ее дому.



Кайли Дженнер выразила обеспокоенность, что огонь слишком близко к ее дому / Instagram

Сама же Хлои оставила в соцсетях видеоролики, на котором видно, как огонь охватывает дома ее соседей. Сейчас звезда благодарит всех за поддержку и молится за всех, кто пострадал от стихийного бедствия.



Хлои Кардашян показала огонь возле дома / Instagram

Кортни Кардашян также не может поверить в то, что ее родной дом в Калабасасе находился на пути уничтожения катастрофическим пожаром. Пока нет информации о состоянии ее дома.



Кортни Кардашян показала, как близко находится его дом к огоню / Instagram

Модель Кендалл Дженнер также прибыла в свой город на самолете и показала ужасные кадры города: "Мой дом... Молюсь за все и за каждого...".



Кендалл Дженнер опубликовала жуткие кадры с пожара в Калабасасе / Instagram

Другая звезда модной индустрии, такая как Белла Хадид, не может поверить, что масштабный пожар добрался до ее родного города Малибу. Звезда поделилась фотографиями, в которых показала свою родную школу, которая сгорела, а также дома ее соседей, которые тоже попали под огонь.



Белла Хадид показала, как сгорела ее родная школа в Малибу / Instagram

Не могу поверить в это... У меня возникает столько эмоций, глядя на эти фото, которые были сделаны в последние два дня. Наш красивый Малибу выглядит таким грустным сегодня... Мне так жаль, что вы должны наблюдать, как это происходит прямо перед вами. Я уверена, что это самая болезненная вещь в мире. Мое сердце так разбито,

– делится переживаниями американская модель, добавляя к своей публикации географию мест, куда можно отвезти своих животных для эвакуации.

Экс-ангел бренда Victoria's Secret тоже не может сдержать эмоций результате пожара в США, из-за чего оставила чувственную публикацию в своем Instagram: "Малибу. Одно из моих любимых мест в мире – в огне. Молитесь за моих друзей и всех, кто там живет ".

От огня также срочно вынуждена была бежать и американская певица Леди Гага. В своих Instagram-Stories она показала, как огонь приближается к ее дому, расположенному в Малибу.



Леди Гагу срочно эвакуировали из Малибу / Instagram

В частности, актер Уилл Смит также разместил в своем Instagram видеоролик, в котором выражал беспокойство, что его дом также будет поражен огнем.



Уилл Смит показал, как близко от его дома горит пожар / Instagram

Напомним, что пожар в Калифорнии начался утром 8 ноября, и пламя стало быстро распространяться из-за сильных ветров и сухой погоды. Известно, что уже есть жертвы масштабного пожара, но их точное количество устанавливается. На данный момент пожар распространился на площади 3,2 тысячи гектаров. Эвакуация объявлена для нескольких городов округа.