Пожар в Нотр-Даме: Джамала отреагировала на инцидент

Во Франции вспыхнул один из величайших памятников архитектуры – Собор Парижской Богоматери. На новость уже отреагировали мировые политики и представители шоу-бизнеса. Не обошла вниманием инцидент и украинская певица Джамала.

На своей странице в Instagram артистка разместила трогательное сообщение и фото, сделанное возле парижского Нотр-Дама. Джамала вспомнила, как состоялась ее одна из поездок в романтическую столицу Франции. Тогда певица представила фильм "Поводырь", в котором сыграла одну из главных ролей.

Читайте также: "Горит сердце Парижа": реакция Украины на пожаре в Нотр-Дам де Пари

"Вчерашние печальные события, связанные с Нотр-Дамом, невольно напомнили о моей поездке в Париж. Это было ровно 4 года назад, в апреле 2015.

В Париж я отправилась с важной миссией – представлять французской публике фильм "Поводырь" в рамках "Дней украинского кино", – рассказала певица.

Джамала также вспомнила, что сам Париж и его жемчужина – Собор Парижской Богоматери – произвели на нее невероятное впечатление. Артистка часами проходила по улицам города, наслаждаясь пейзажами.

На память остались фото и впечатления, которыми я поделилась с Bestin.UA: "... про Париж можно говорить часами. Я много ходила пешком, жадно вглядывалась в город, боялась что-то пропустить, не заметить. Я ленивый турист, довольствуюсь тем, что вижу, не вчитываясь в путеводители. В этом есть свой кайф, ты воспринимаешь красоту в чистом виде, не отвлекаясь на дополнительную информацию. Поразительно, как легко в Париже рождается красивое". А сейчас можно сказать: "как легко его можно потерять",

– добавила с грустью Джамала.

Что известно о пожаре в Соборе Парижской Богоматери?Нотр-Дам или Собор Парижской Богоматери – одна из самых популярных достопримечательностей Парижа, которая является его своеобразной визиткой. Здание возводили почти 200 лет – с середины XII до середины XIV века.



15 апреля 2019 года мировые СМИ взорвались новостью: часть Собора Парижской Богоматери охватил масштабный пожар. Спасателям удалось его ликвидировать через 9 часов. Огонь разрушил верхнюю часть шпиля храма, часы и значительную часть кровли, также сильно пострадали витражи. Вследствие обвала крыши в одном месте пробита большая дыра в потолке. В целом серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора, каркас и две башни сохранились. Президент Франции пообещал восстановить Нотр-Дам.

Смотрите видео: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)