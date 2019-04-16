Пожарные – герои: писательница Карпа объяснила оптимистичные прогнозы относительно Нотр-Дама

О пожаре в Нотр-Даме в прямом эфире 24 канала рассказала писательница Ирэна Карпа, которая уже несколько лет проживает в Париже.

– Вчера у всех был апокалиптический настрой. А вот сегодня я прошла возле Нотр-Дама и увидела, что вся каменная структура осталась. Сгорела только та часть, которая будет деревянная.

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– Огонь потушили под утро, однако внутри все еще очень опасно. Пока нет окончательного описания повреждений. Есть большая угроза, что обвалятся своды – то есть те части, которые впитали воду и стали очень тяжелыми. Информация постоянно обновляется.

В любом случае, пожарные – герои. Они сохранили фасад и две башни. Большинство сокровищ, произведений искусства также оттуда были вынесены. Это то, что спасали в первую очередь,

– отметила Карпа.



Норт–Дам после пожара

– Только что я узнала, что сгоревшие части были построены аж в середине 19 века. И руководил этим экзальтированный персонаж Эжен Виоллее-ле-Дюк. В то время его многие обвиняли за такой неслыханный авангард. Но именно он таким образом доказал ценность готики. Это была его цивилизационная заслуга.

– Вчера же люди были очень объединены. Удивительное было ощущение. Очень сюрреалистическое, с одной стороны. С другой – было чудесно быть там и чувствовать, что памятники мировой культуры настолько важны для обычных людей на улице. Поэтому я придерживаюсь оптимистического сценария.

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