Пожарные – герои: писательница Карпа объяснила оптимистичные прогнозы относительно Нотр-Дама

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Ирэна Карпа
Ирэна Карпа / instagram.com

О пожаре в Нотр-Даме в прямом эфире 24 канала рассказала писательница Ирэна Карпа, которая уже несколько лет проживает в Париже.

– Вчера у всех был апокалиптический настрой. А вот сегодня я прошла возле Нотр-Дама и увидела, что вся каменная структура осталась. Сгорела только та часть, которая будет деревянная.

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– Огонь потушили под утро, однако внутри все еще очень опасно. Пока нет окончательного описания повреждений. Есть большая угроза, что обвалятся своды – то есть те части, которые впитали воду и стали очень тяжелыми. Информация постоянно обновляется.

В любом случае, пожарные – герои. Они сохранили фасад и две башни. Большинство сокровищ, произведений искусства также оттуда были вынесены. Это то, что спасали в первую очередь,
– отметила Карпа.


Норт–Дам после пожара

– Только что я узнала, что сгоревшие части были построены аж в середине 19 века. И руководил этим экзальтированный персонаж Эжен Виоллее-ле-Дюк. В то время его многие обвиняли за такой неслыханный авангард. Но именно он таким образом доказал ценность готики. Это была его цивилизационная заслуга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нотр Дам для парижан - неймовірно потужний символ. Навіть якщо ти не католик, не мистецтвознавець і далеко не турист, що хоче селфі на тлі ротонди, тобі дуже боляче дивитися, як палає те, що здавалося вічним. Люди плакали, просто стоячи на набережних і мостах. Католики тихо співали славень Діві Марії - дуже сюрреалістичний момент був, стояти отам серед ночі. А ми з @lc_trebuchet говорили про те, що буквально щодня проходили повз - то собаку гуляти, то на метро, і сприймали Собор як щось, що стоїть непорушне і буде там завжди, щось, на що дивишся боковим зором. Це так прикро - розуміти крихкість мистецтва. Нічого нема вічного, яка б система безпеки не була потужна, які б міцні не були музейні стіни... Все прекрасне - як мандата з піску, якій рано чи пізно судилось розвіятися, як ми говорили з @juliaweber.biz Тим більше треба цінувати моменти краси. Вони швидкоплинні. #paris #notredame #notredamedeparis #fire #france

Допис, поширений Karpa Irena (@qarpa)

– Вчера же люди были очень объединены. Удивительное было ощущение. Очень сюрреалистическое, с одной стороны. С другой –  было чудесно быть там и чувствовать, что памятники мировой культуры настолько важны для обычных людей на улице. Поэтому я придерживаюсь оптимистического сценария.

Что известно о пожаре в Соборе Парижской Богоматери: смотрите видео

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости Франции Пожар в Нотр-Даме Новости культуры
Источник: 24 канал
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