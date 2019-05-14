Позируют не хуже людей: 12 забавных портретов собак, которые поднимут настроение

Немецкий фотограф Эльке Вогельзанг умеет выхватить кадр, в котором экспрессивность животного раскрывается больше всего. Четвероногие к процессу съемок подходят серьезно, но большинство их портретов все равно выходят довольно забавными.

Фотограф снимает любых собак, которых принесут к ней в студию клиенты. Но самыми любимыми моделями остаются три ее собственных пса, которых она забрала из приюта – Нудл, Скаут и Лола.

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Фото Эльке Вогельзанг

"Они мое вдохновение и удовольствие. Даже не спрашивайте, почему собаки лучшие друзья. Я очень благодарна, что они у меня есть", – говорит художница.

Вогельзанг также бесплатно фотографирует собак с улицы и приютов, чтобы быстрее найти для них дом.



Фото Эльке Вогельзанг



Фото Эльке Вогельзанг



Фото Эльке Вогельзанг



Фото Эльке Вогельзанг



Фото Эльке Вогельзанг

Забавные портреты собак:​ фото Эльке Вогельзанг

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