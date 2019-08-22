Позор вам, расистские хулиганы, – еще одна подруга Меган Маркл защитила ее в сети

Несмотря на то, что Меган Маркл редко появляется на публике после рождения сына, ее поклонники или, скорее, недоброжелатели успевают замечать каждый ее шаг. Поэтому в очередной раз раскритиковали ее за частный способ передвижения, который она выбрала для путешествия на Ибицу. Однако у нее снова нашлись защитники, которые не стесняются высказываться публично.

На днях на герцогов Сассекских рухнул шквал критики от поклонников, что те якобы не должны летать на частных самолетах, потому что такие судна загрязняют окружающую среду, за чистоту которой Меган и Гарри активно выступают. В защиту королевской четы, которая летела на частном самолете на Ибицу в гости к Элтону Джону, стал сам певец. Теперь на своей странице в Instagram свое мнение высказала близкая подруга Меган Маркл Джессика Малруни.

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Канадская стилистка, которая неоднократно работала с Меган Маркл, сделала текстовое сообщение, к которому сначала закрыла комментарии.

Три года незаслуженной ненависти и обид. Этого достаточно. Когда кто-то сталкивается с несправедливой критикой, вы обычно не обращаете на нее внимания и пропускаете все мимо ушей. Когда же этот человек – твой друг или член семьи, вы обращаетесь с этими недоброжелателями так, как они реально заслуживают. Позор вам, расистские хулиганы,

– написала в своем Instagram Джессика Малруни.

После этого стилист позволила своим поклонникам писать комментарии, открыв доступ. У нее сразу же появилось много единомышленников, однако были и такие, которые обвиняли Меган Маркл в лицемерии. "Меган не может претендовать на роль "эко-воина", передвигаясь на частных самолетах. Очень противоречиво. И критиковать ее действия – это не расизм", – написала одна из пользователей соцсети.