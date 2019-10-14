Позор всем, – Хиллари Клинтон вступилась за Меган Маркл

Бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в новом интервью заговорила о герцогах Сассекских Меган Маркл и принце Гарри, которые подали в суд на несколько таблоидов.

Свое мнение о Меган Маркл Хиллари рассказала изданию The Sunday Times. Американский политик отметила, что поддерживает герцогиню Сассекскую и ее решение подать в суд на ряд британских изданий.

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То, как с ней обращались, просто непостижимо... Если причина в том, что она смешанной расы, то позор всем,

– заявила Клинтон.

Единственная дочь Хиллари, 39-летняя Челси Клинтон считает, что Меган Маркл стала жертвой таблоидов из-за своей силы голоса и влиятельности.

"Она сделала прекрасную карьеру, и у нее есть сильный голос, который она, к счастью, продолжает использовать. Тот, кто имеет неосторожность изменить или нарушить то, что было установлено и создано ранее, к сожалению, встречает критику и желчь, которые я не могу понять", – отметила дочь Хиллари Клинтон.

Челси добавила, что лично не знакома с Меган, но благодарна ей за то, что Маркл "не опускает руки и продолжает делать работу, которую, как она чувствует, она призвана делать".

Что известно о скандале герцогов Сассекских с прессой?

В первые дни октября стало известно, что принц Гарри подал судебный иск против владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror. Герцог Сассекский обвинил журналистов в незаконном прослушивании его телефона и доступе к голосовым сообщениям. Букингемский дворец подтвердил информацию о предстоящей судебной тяжбе, скрывая детали дела. Инсайдеры утверждают, что ни королева Елизавета II, ни ее представители не поддерживают такого решения принца Гарри.

Однако это не единственный шаг супругов в "войне" с прессой. Жена принца Гарри Меган Маркл подала в суд на британский таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers. Герцогиня заявила, что журналисты неправомерно воспользовались ее личным письмом к отцу. Частную переписку опубликовали в таблоиде, нарушив политику конфиденциальности королевской семьи и авторские права.

Мы верим в свободу СМИ и объективную, правдивую журналистику... Но моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц, не думая о последствиях,

– заявил принц Гарри.

Кто такая Хиллари Клинтон?​Американский политик. Бывший государственный секретарь США, экс-сенатор от штата Нью-Йорк, жена 42 президента США Билла Клинтона и кандидат на пост президента США на выборах 2016 года.