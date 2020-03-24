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Prada изготовит почти по 100 тысяч медицинских масок и защитных костюмов

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Итальянский модный бренд Prada уже переоборудовал свое производство для пошива медицинской спецодежды и санитарных масок. Они планируют сделать почти по 100 тысяч единиц товаров для нужд врачей в период пандемии Covid-19.

Недавно люксовый бренд Prada пожертвовал больничное оборудование для шести отделений интенсивной терапии больниц Милана, а теперь полностью переоборудовал линии производства для изготовления медицинской спецодежды. Об этом сообщают в Vogue UA, а также на официальном сайте Prada Group.

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Компания планирует изготовить на своей итальянской фабрике в Монтоне 80 тысяч медицинских комбинезонов и 110 тысяч масок медицинскому персоналу по запросу, полученному из региона Тосканы. Если внешние поставщики будут помогать заводу в материалах, то фабрика будет открыта на постоянной основе, чтобы обеспечить поставки медицинских наборов до 6 апреля.

В частности, модные бренды Geox и Diadora пожертвовали 1 миллион евро для помощи итальянскому региону Венето, где штаб-квартиры брендов находятся под серьезной угрозой пандемии. А материнская компания Mayhoola брендов Valentino, Balmain и Pal Zileri уже пожертвовала 2 миллиона евро на борьбу с коронавирусом.

Стоит напомнить, что бренды Christian Dior и Louis Vuitton под наставничеством материнской компании LVMH одними из первых отреагировали на вспышку коронавируса. Они за свой счет начали изготавливать антисептические продукты, первые партии которых уже доставили в больницы Парижа.

Что известно о коронавирусе в Италии: коротко

  • Италия больше всего в Европе пострадала от эпидемии коронавируса. Но уже два дня подряд уменьшается количество зафиксированных новых заражений коронавирусом и случаев смерти от вызванной им болезни Covid-19.
  • Согласно официальным данным итальянского правительства, в понедельник, 23 марта, от Covid-19 в стране погиб 601 человек, в воскресенье – 651, а в субботу – 793. Последний показатель был рекордом по количеству смертей от болезни за сутки в отдельной стране.
  • Также снизилось и количество новых инфицированных с 6 557 в субботу, до 4 789 в понедельник.
  • Глава медицинского ведомства наиболее пострадавшего от коронавирус итальянского региона Ломбардия Джулио Галлера заявил, что это еще нельзя назвать победой над болезнью. По его словам, уже можно увидеть свет в конце тоннеля.
  • Более сдержан в своих оценкахпредседатель Национального института здоровья Италии Сильвио Брусаферро. По его словам, эти цифры являются положительными, но утверждать, что это тренд на понижение, преждевременно.
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Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Стиль и мода Prada
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