Prada изготовит почти по 100 тысяч медицинских масок и защитных костюмов

Итальянский модный бренд Prada уже переоборудовал свое производство для пошива медицинской спецодежды и санитарных масок. Они планируют сделать почти по 100 тысяч единиц товаров для нужд врачей в период пандемии Covid-19.

Недавно люксовый бренд Prada пожертвовал больничное оборудование для шести отделений интенсивной терапии больниц Милана, а теперь полностью переоборудовал линии производства для изготовления медицинской спецодежды. Об этом сообщают в Vogue UA, а также на официальном сайте Prada Group.

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Компания планирует изготовить на своей итальянской фабрике в Монтоне 80 тысяч медицинских комбинезонов и 110 тысяч масок медицинскому персоналу по запросу, полученному из региона Тосканы. Если внешние поставщики будут помогать заводу в материалах, то фабрика будет открыта на постоянной основе, чтобы обеспечить поставки медицинских наборов до 6 апреля.

В частности, модные бренды Geox и Diadora пожертвовали 1 миллион евро для помощи итальянскому региону Венето, где штаб-квартиры брендов находятся под серьезной угрозой пандемии. А материнская компания Mayhoola брендов Valentino, Balmain и Pal Zileri уже пожертвовала 2 миллиона евро на борьбу с коронавирусом.

Стоит напомнить, что бренды Christian Dior и Louis Vuitton под наставничеством материнской компании LVMH одними из первых отреагировали на вспышку коронавируса. Они за свой счет начали изготавливать антисептические продукты, первые партии которых уже доставили в больницы Парижа.

Merci @LVMH merci #christiandior

Le produit est magnifique dans tous les sens du terme ! pic.twitter.com/3f3PjazsC9 — Romain de JORNA (@romaindejorna) March 17, 2020

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