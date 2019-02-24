Права па песню MARUV принадлежат российской компании

Владельцем прав на песню Siren Song, с которой певица MARUV планирует представить Украину на Евровидении-2019, является российская компания Warner Music Russia. Поэтому можно предположить, что все лицензионные платежи от исполнения песни пойдут в российский бюджет.

Певица MARUV 23 февраля победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019. Это вызвало большую волну неодобрения, ведь певица гастролировала по России и еще там запланированы концерты.

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Однако из-за возникшего вокруг MARUV скандала Национальная общественная телерадиокомпания еще окончательно не решила, отправлять ли певицу на Евровидение-2019. При этом в НСТУ выдвинули условие MARUV: отправят на песенный конкурс, если исполнительница откажется от выступлений в России.

Кстати, MARUV к тому же заподозрили в плагиате мелодии ее песни Siren Song, с которой певица планирует выступить на Евровидении-2019. В сети появилось видео, где песню MARUV сравнивают с хитом французских исполнителей.

Права на песню Siren Song принадлежат российской компании

Смотрите видео выступления MARUV с песней Siren Song:

Что известно о скандале вокруг участия Maruv в Евровидении-2019?

Maruv победила в финале нацотбора на Евровидение-2019 и получила право представлять Украину на песенном конкурсе. Однако многие против выступления артистки от Украины, ведь Maruv продолжает гастролировать по России. Певица свои концерты в соседнем государстве аргументирует тем, что этими выступлениями способствует "миру между странами".



При этом Maruv говорит, что считает Крым территорией Украины. Но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома на Донбассе, и ей об этом очень тяжело говорить. Maruv добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".