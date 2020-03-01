Правда – это не стыдно, – Jerry Heil отреагировала на резонансное признание об интимной жизни

На днях популярная исполнительница дала откровенное интервью Маше Ефросининой. Jerry Heil рассказала о творчестве и жизненной позиции, однако наибольший шквал обсуждения в сети вызвало признание звезды об интимных отношениях. Она пояснила, что преодолела страх общественного осуждения и хочет собственным примером помочь преодолеть комплексы другим девушкам.

В течение последних недель имя Jerry Heil не исчезает из заголовков в прессе. Интерес к ней усилился после выступления на сцене Национального отбора на Евровидении-2020. Так, если раньше поклонники обсуждали только творчество кумира, то сейчас – ее личную жизнь.

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В ютуб-программе "Экзамен" певица рассказала, что никогда не испытывала настоящей любви, а все ее романы заканчивались через несколько недель. Ее пугала физическая близость и поэтому в свои 24 года певица девственница. После громкого признания в ее адрес посыпалось множество комментариев от поклонников, которые поддержали исполнительницу.

На личной странице в инстаграме Jerry Heil сообщила, почему в конце концов решила обнародовать то, что сохраняет свою девственность. Она пояснила, что ранее ей мешал страх общественного осуждения и критика со стороны мужского пола. Сегодня молодежь сталкивается с ярлыками того, что в отношениях партнеры должны быть опытными. Подобные мысли всегда делали знаменитость скованной.

Думала, это как стать голой посреди людного центра города. Парализующий страх, что люди будут тыкать пальцами и бросать камнями... В языке есть такие понятия как устаревшие слова и историзмы. Так вот слова "добродетель" и "девственность", кажется, первые в этом списке! Историчнее только "цветочек",

– написала Jerry Heil.

Собственным примером артистка решилась опровергнуть множество стереотипов, которые развивают комплексы у девушек. Открывшись, она помогла справиться с социальным давлением людям разного возраста. Jerry Heil стала для многих публичным примером того, что "не вести половую жизнь – это так же окей как и вести ее".

Она получила сотни сообщений со словами благодарности от обычных людей, которые считали девственность чем-то неполноценным. "Как мы докатились до того, что вещи, которые касаются личного пространства человека, теперь делятся на современное, не современное, модное?" Звезда заверила, что ее жизненные ориентиры сводятся к двум простым правилам – "будь собой" и "правда – это не стыдно при любых обстоятельствах". Она подчеркнула, что "открытость – лучший из всех возможных трендов!"

На распространенное сообщение Jerry Heil отреагировала и сама Маша Ефросинина, которая и спровоцировала ажиотаж к теме в собственной программе. Ведущая поддержала девушку: "Я горжусь твоей позицией, и мечтаю, чтобы каждая девушка ставила приоритетом свой комфорт и удовольствие, как это делаешь ты, и делаешь ты своим признанием гораздо больше, чем думаешь, я с тобой".

Что известно о Jerry Heil?Это молодая певица, автор и композитор, которая очень стремительно ворвалась в отечественный шоу-бизнес. Девушка стала "Прорывом года" по версии премии Jager Music Awards, "Открытием года" по версии журнала Viva, номинантом на престижную музыкальную премию YUNA 2020 в категориях "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года". Хит "Охрана, отмена" набрал почти 15 миллионов просмотров на YouTube. Она попробовала свои силы в Национальном отборе на Евровидении-2020, войдя в шестерку финалистов.