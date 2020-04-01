Правда или ложь: легко ли тебя обмануть

В мире столько невероятных событий, что хватаешься за голову. Иногда – от смеха, но иногда от ужаса. Давайте проверим насколько вы доверяете фейковым новости, или же наоборот.

На самом деле, отличить правду от фантазии очень трудно, ведь порой происходит такое, во что вообще никто никогда не мог поверить.

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Однако 1 апреля, в День дурака, редакция LifeStyle 24 решили проверить, насколько хорошо вы отличаете фейковые новости от правды. Проинформирован, значит вооружен, а если всегда хорошо уметь видеть ложь, то считайте, что вы в броневике.