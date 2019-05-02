Правда или вымысел: какими изобретениями человечество обязано гению Леонардо да Винчи

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Леонардо да Винчи: тест
Леонардо да Винчи: тест / 24 Канал

Одна из самых гениальных личностей в истории, которая колоссально опередила свое время – изобретатель, исследователь и художник Леонардо да Винчи. И сегодня исполняется 500 лет со дня смерти великого художника.

За свои 67 лет Леоднардо да Винчи сумел заложить основы современной инженерии, ботаники и архитектуры, а картины из-под его кисти навсегда останутся мистическими, интересными и уникальными.

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Легендарный изобретатель на сотни лет опередил эволюцию технологий, создав прообразы десятков изобретений, без которых человечество сейчас не может обойтись. И кто бы когда подумал, что человек на такое способен.

Поэтому, если готовы получить порцию удивления от изобретений Леонардо да Винчи – пройдите интересный тест. Желаем успехов!

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости культуры Исскусство Тесты
Источник: 24 Канал
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