Правдивая история бренда Victoria's Secret

Пожалуй, каждая женщина согласится с тем, что белье от Victoria's Secret – это одновременно роскошь, эстетика, комфорт и сексуальность. Однако мало кому известно, с чего же начиналась история культового бренда Victoria's Secret? А началось все с того, что Рой Реймонд, основатель Victoria's Secret, просто не нашел нужное белье для своей любимой женщины.

В конце 70-х годов 20 века американец Рой Реймонд выбирал для своей любимой женщины нижнее белье и пришел к выводу, что женщины-продавцы не понимают, как общаться об этом с мужчиной, а также он понял, что выбор нижнего белья действительно мизерный. Поэтому, когда его покупка оказалась неудачной, Рой решил создать собственную лавку по продаже красивого белья, где женщины могли бы найти любые модели белья на свой вкус, а женщины-продавцы не стеснялись продавать ее мужчинам.

Читайте также: Zara: история успеха мирового бренда

Так начался путь одного из самых известных культовых брендов нижнего белья. В 1977 году Рой Реймонд создал Victoria's Secret. Нет, он назвал свою компанию не на честь жены. Виктория, о секрете которой идет речь, – это английская королева. Первые магазинчики Victoria's Secret были оформлены в стиле викторианской эпохи. Королева Виктория оставила свой знаковый след в истории моды. Именно она сделала популярными свадебное платье белого цвета и флердоранж как украшение невесты. Кроме того, Виктория была известна тем, что обожала корсеты – одну из самых сексуальных деталей гардероба современной женщины.

Первый магазинчик Роя был открыт в Стэнфордском Торговом центре и отличался интересным инновационным дизайном, уютной атмосферой, высококлассным обслуживанием, где абсолютно все желающие могли спокойно выбрать подходящую модель женского нижнего белья. Не проблемой даже было то, что в случае некомпетентности продавца в вопросе выбора женского белья, их учили всем тонкостям продаж и предоставляли необходимые знания.

Современный логотип бельевого бренда Victoria's Secret

Еще одной инновацией стало создание почтовых каталогов, через которые осуществлялась продажа женского белья. В результате такого грамотного менеджмента бренд Victoria's Secret стал одним из самых известных и популярных.

В 1982 году фирму Роя Реймонда выкупил Лесли Векснер, владелец The Limited Brands. Он заплатил основателю Victoria's Secret 4 миллиона долларов. С этого момента начался триумф Victoria's Secret по миру. Стиль, гламур и сексуальность стали ключевыми характеристиками роскошного женского белья. На то время такой высококачественный продукт производили только в Европе.

Рой Реймонд – основатель бренда Victoria's Secret

После продажи своего "детища" Рой Реймонд попробовал открыть магазин детской одежды. Однако эта идея не увенчалась успехом и вскоре он обанкротился.

Читайте также: Трансляция грандиозного шоу Victoria's Secret: что известно о модном событии

Самым неожиданным в этой истории стало то, что уже 26 августа 1993 года Рой покончил с собой, прыгнув с моста Golden Gate Bridge недалеко от Сан-Франциско. Рой ушел из жизни, но его марка Victoria's Secret, благодаря Лесли Векснеру, начала по-настоящему расцветать.

С приходом Лесли Векснера расширился ассортимент бренда. Теперь фирма предлагала женщинам не только нижнее белье, но и платья, пижамы, духи, обувь и мягкие игрушки.

Лесли Векснер изменил представление о женском белье

В начале 90-х годов 20 века оборот компании превысил 1 миллиард долларов.

Ежегодно Victoria's Secret выпускает более 300 миллионов каталогов для продажи белья по почте. Открыт онлайн-магазин фирмы, а в бутиках Victoria's Secret регулярно появляются новинки именитой марки.

В 1995 году Victoria's Secret презентовала миру свой первый показ нижнего белья. В ответ на это общественность назвала товары Victoria's Secret "женским бельем века". В 1999 году состоялся первый онлайн-показ коллекции.

С 2001 года ценители бренда могут наблюдать за появлением новинок Victoria's Secret на телевизионном канале АВС. В 2004 году "ангелы"-модели культового бренда отправились в турне по США, где презентовали нижнее белье на показах в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Майами, Лос-Анджелесе.

Грандиозные шоу Victoria's Secret, которые происходят ежегодно в разных мегаполисах

На сегодня на роскошные театрализованные показы белья Victoria's Secret собираются самые известные люди планеты: политики, звезды шоу-бизнеса, миллиардеры, именитые бизнесмены.

Каждая презентация новинок проходит в торжественной обстановке театрального шоу: "ангелов" бренда одевают в эксклюзивные новинки и дополняют образ крыльями бабочек, ангелов, павлинов и даже создают сексуальный образ роскошной дьяволицы. В число "ангелов"-моделей Victoria's Secret могут попасть только самые красивые топ-модели.

Читайте также: Британки вышли на улицы Лондона в нижнем белье: известна причина обольстительного протеста

Все модели Victoria's Secret ведут здоровый образ жизни, правильно питаются, а многие из них находится в счастливом браке и уже успели родить детей. Поэтому не удивительно, что "ангелы" бренда становятся для кого-то идеалом женщины и примером для подражания.

Топ-модели Victoria's Secret входят в десятку самых известных, самых красивых и высокооплачиваемых моделей мира из "высшей лиги". В список красавиц входили: Жизель Бюндхен, Хайди Клум, Летиция Каста, Стефани Сеймур, Каролина Куркова. Быть моделью Victoria's Secret – престижно, ведь этот бренд стал культовым в мире моды.

"Ангелы" бельевого бренда Victoria's Secret