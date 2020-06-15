Представители Американской киноакадемии обнародовали очередные изменения вручения престижной награды Оскар. На сей раз в Голливуде решили установить регламентированное количество кинолент, которые могут претендовать на награду "Лучший фильм".

Новые правила Оскара

Соответствующую информацию представители Американской киноакадемии разместили на официальном сайте. С 2021 года на победу в номинации "Лучший фильм" будут претендовать 10 новинок кино. Это количество четко прописано в новых правилах и больше не будет меняться. Таким образом Киноакадемия США хочет уделить внимание работам темнокожих и азиатских режиссеров.

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Интересно, что до сих пор на награду претендовали не более 10 лент. Однако бывали годы, когда в номинации было представлено меньше работ. К примеру, в 2019-м за награду боролись 8 режиссеров, а в 2020-м – 9.

Кроме этого, изменятся и правила рассмотрения кинолент. Эксперты будут просматривать работы номинантов в течение года, поэтому киноакадемия "уравняет шансы и обеспечит возможность просмотра всех соответствующих фильмов".

Чего еще ждать от церемонии Оскар

Это не первые изменения в правила вручения наград Оскар, которые Американская киноакадемия ввела во время карантина. Так, сама церемония впервые состоится не зимой, а в июне 2021 года. Окончательную дату пока не называют, однако объясняют, что таким образом десятки лент, премьеры которых перенесли из-за пандемии, смогут претендовать на премию. Также неизвестно, состоится ли сама церемония вживую, или, как и многие другие, перейдет в онлайн-режим.

Киноленты смогут получить статуэтки, даже если были презентованы на стриминговых платформах. Но на рассмотрение экспертов фильм должны передать не позже, чем через 60 дней после премьеры. Изменится и количество номинаций: в 2021 году их будет 23.

Также номинанты Оскара не смогут претендовать на еще одну престижную награду – Эмми. Причины такого решения представители Американской киноакадемии решили не разглашать.