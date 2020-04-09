Правила карантина показали на примере легендарных картин: красноречивые фото

Представители Минкульта Украины присоединились к информированию людей во время пандемии коронавируса. На примере легендарных картин они показали, как можно противостоять распространению COVID-19 и оставаться в безопасности.

Известно, что снимки создали представители креативного агентства LOOMA. Проект они решили назвать "Искусство карантина" (Art of Quarantine). На примере знаменитых во всем мире картин художники показали простые правила, которых следует придерживаться каждому во время пандемии коронавируса! Именно это, по их словам, является настоящим искусством.

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"Правила карантина достаточно просты, но придерживаться их своего рода искусство. Об этом рассказывают переосмысленные шедевры мирового искусства в нашем проекте Art Of Quarantine", – отметили они.



Не забывайте за маски / Facebook / @MKIPUkraine

Покупайте еду на несколько дней / Facebook / @MKIPUkraine

Пользуйтесь картами, а не наличными / Facebook / @MKIPUkraine

Надевайте латексные перчатки во время пандемии / Facebook / @MKIPUkraine



Часто и тщательно мойте руки с мылом / Facebook / @MKIPUkraine

Оставайтесь дома / Facebook / @MKIPUkraine

Сохраняйте дистанцию / Facebook / @MKIPUkraine



Как можно меньше ходите в магазины / Facebook / @MKIPUkraine

Дезинфицируйте руки, если нет возможности помыть их / Facebook / @MKIPUkraine