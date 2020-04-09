Правила карантина показали на примере легендарных картин: красноречивые фото
Представители Минкульта Украины присоединились к информированию людей во время пандемии коронавируса. На примере легендарных картин они показали, как можно противостоять распространению COVID-19 и оставаться в безопасности.
Известно, что снимки создали представители креативного агентства LOOMA. Проект они решили назвать "Искусство карантина" (Art of Quarantine). На примере знаменитых во всем мире картин художники показали простые правила, которых следует придерживаться каждому во время пандемии коронавируса! Именно это, по их словам, является настоящим искусством.
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"Правила карантина достаточно просты, но придерживаться их своего рода искусство. Об этом рассказывают переосмысленные шедевры мирового искусства в нашем проекте Art Of Quarantine", – отметили они.
Не забывайте за маски / Facebook / @MKIPUkraine
Часто и тщательно мойте руки с мылом / Facebook / @MKIPUkraine
Как можно меньше ходите в магазины / Facebook / @MKIPUkraine
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