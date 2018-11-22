Правила ухода за зубами – 6 шагов, которые сделают вашу улыбку идеальной

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Правила ухода за зубами
Правила ухода за зубами / unsplash.com

Голливудская улыбка – это мечта каждого! Для этого нужны не только белоснежные, но и здоровые и крепкие зубы. По статистике, основная причина потери зубов происходит из-за недостаточного ухода, поэтому предлагаем вспомнить обязательные правила, чтобы сделать улыбку идеальной.

Правила ухода за зубами

Гигиена рта

Для идеальных зубов нужно тщательно заботиться о качественной гигиене рта – это важный процесс для профилактики различных заболеваний зубов и десен. Много бактерий остается в верхней части рта и языка, поэтому они могут вызвать неприятный запах. Для того, что избежать этого, стоматологи рекомендуют уделять гигиене рта минимум 1 минуту.

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Чистка зубы минимум два раза в течение дня

Чистки зубов один раз в день – недостаточно для качественной гигиены зубов. Нужно делать это не менее двух раз. Процесс тщательной чистки занимает 2-3 минуты минимум, так как важно вычищать каждый участок.

Правильная зубная щетка

Для выбора зубной щетки нужно учитывать особенности десен и зубов. Так, важным критерием для выбора является именно жесткость зубной щетки. Самыми популярными являются 3 вида зубных щеток: мягкая, средней степени жесткости и жесткая.

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По рекомендациям стоматологов, менять зубную щетку нужно по крайней мере каждые три месяца, чтобы предотвратить рост бактерий.

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Для ухода за зубами нужно выбрать правильную зубную щетку / Unsplash

Правильная зубная паста

Главный атрибут ухода за зубами – паста. Именно она помогает отлично счищать налет с зубов, дезинфицировать, а также отбеливать. К примеру, зубные пасты из угольной линии Black clean помогают сделать идеальную улыбку со здоровыми белыми зубами и свежим дыханием благодаря микрочастичкам черного активированного угля, минералам Мертвого моря и лечебным травам.

Зубная нить

Не нужно забывать и о других инструментах в процессе чистки зубов. Зубная нить помогает качественно вычищать остатки пищи, которые скапливаются в межзубных промежутках.

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Скажите "нет" курению

Курение и другие вредные привычки не только плохо влияют на организм, но и значительно ухудшают состояние зубов. Курение табака оставляет налет и окрашивает зубы в неприятный цвет. По печальной статистике, около 40% курильщиков до 65 лет остаются без зубов. Поэтому нужно тщательно заботиться и о своем образе жизни для того, чтобы похвастаться настоящей улыбкой "по-голливудски".

Секрети краси і молодостіИдеальную улыбку сделать просто: главное – правильный уход! / Unsplash

Теги: LifeStyle Секреты красоты и молодости Красота
Источник: 24 канал
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