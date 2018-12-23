Праздничная кутья и лучший костюм в этностиле: в Карпаты на Рождество съедутся украинские звезды

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WINTER ROMANTIK FEST
WINTER ROMANTIK FEST / Пресс-служба

Украинская актриса Ольга Сумская, Виталий Борисюк, певица Наталия Бучинская и другие звезды станут гостями шестого фестиваля украинской культуры и традиций WINTER ROMANTIK FEST, который пройдет в курортном городе Яремче 5-8 января.

WINTER ROMANTIK FEST уже шестой раз проходит в гостеприимном отеле Romantik Spa Hotel, в Карпатах на берегу горной реки Прут. В этом году в Яремче будут петь колядки с певицей Натальей Бучинской, актерами Ольгой Сумской и Виталием Борисюком, телеведущей Татьяной Гончаровой. Кроме того, местным гуцульским колоритом порадуют присутствующих этно-коллективы.

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Также на Святой вечер вместе с популярными ведущими Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир участники фестиваля будут готовить кутью по рецептам разных регионов Украины и выбирать лучшую.

За 6 лет проведения фестиваля мы убедились, что украинцы стремятся узнавать больше о традициях и культуре как своего региона, так и других. Карпаты и Гуцульщина богаты народными традициями и ремеслами, вкусной кухней и уникальным фольклором. А лучшего места, чтобы изучить и продегустировать все это, чем Яремче – не найти. Конечно, Карпаты, кроме всего этого еще и прекрасное место для празднования Рождества,
– рассказал основатель фестиваля и владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон.

Что интересно, на фестиваль приезжают гости в одежде с национальными мотивами, среди которых выберут обладателя самого изысканного и оригинального наряда. Добавим, что в прошлые годы победителями в этом конкурсе становились как обычные гости, так и звездные. Среди звезд, которые получали награду за лучший наряд в национальном стиле – Ольга Сумская, Влада Литовченко, Мария Бурмака и Мария Яремчук.


Ольга Сумская на WINTER ROMANTIK FEST 

Главной интригой рождественского вечера будет то, чья именно звездная кутья и кутья какого региона победит в дегустационном соревновании.

К слову, за годы проведения фестиваля накануне Рождества в сочельник организаторы угостили Святым ужином около 3000 человек, приготовили 500 литров кутьи и более 9000 вареников. Установили рекорд на самую длинную гуцульскую колбаску – 27 метров. Учили гостей мастерить настоящую рождественскую звезду и заплетать обрядовый дидух из пшеницы.


Украинские звезды съедутся на WINTER ROMANTIK FEST
Теги: Новости Украины LifeStyle Рождество Новости культуры
Источник: 24 канал
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