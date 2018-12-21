Праздничный курьез: Райан Рейнольдс стал жертвой розыгрыша Джекмана и Джилленгола
Хью Джекман и Джейк Джилленгол пошутили над своим коллегой, голливудским актером Райаном Рейнольдсом, которого пригласили на новогоднюю вечеринку с "тематичнимими рождественскими свитерами". Что интересно, в забавном "глуповатом" наряде пришел лишь Рейнольдс.
Соответствующие фото Рейнольдс опубликовал на своей странице в Instagram.
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К вечеринке Райан подошел ответственно: мужчина надел красно-зеленый новогодний свитер с большим золотистым бантом посредине. Поэтому "празднично" выглядел только он.
На снимке Хью Джекман и Джейк Джилленгол позируют с широкой улыбкой возле Рейнольдса, который грустно смотрит в камеру.
"Эти чертовы муд*ки сказали, что это вечеринка свитеров", – написал актер в подписи.
В сети пользователи уже сделали десятки мемов с курьеза, в который попал Рейнольдс. А кое-кто даже нашел у себя в шкафу такой же свитер и опубликовали фото с ним для поддержки актера.
"Я знаю это ощущение"
"Пусть будет справедливость"