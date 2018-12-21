Праздничный курьез: Райан Рейнольдс стал жертвой розыгрыша Джекмана и Джилленгола

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Рейнольдс стал жертвой розыгрыша Джекмана и Джилленгола
Рейнольдс стал жертвой розыгрыша Джекмана и Джилленгола / Instagram @vancityreynolds

Хью Джекман и Джейк Джилленгол пошутили над своим коллегой, голливудским актером Райаном Рейнольдсом, которого пригласили на новогоднюю вечеринку с "тематичнимими рождественскими свитерами". Что интересно, в забавном "глуповатом" наряде пришел лишь Рейнольдс.

Соответствующие фото Рейнольдс опубликовал на своей странице в Instagram.

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К вечеринке Райан подошел ответственно: мужчина надел красно-зеленый новогодний свитер с большим золотистым бантом посредине. Поэтому "празднично" выглядел только он.

На снимке Хью Джекман и Джейк Джилленгол позируют с широкой улыбкой возле Рейнольдса, который грустно смотрит в камеру.

"Эти чертовы муд*ки сказали, что это вечеринка свитеров", – написал актер в подписи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

 

В сети пользователи уже сделали десятки мемов с курьеза, в который попал Рейнольдс. А кое-кто даже нашел у себя в шкафу такой же свитер и опубликовали фото с ним для поддержки актера.

"Я знаю это ощущение"

"Пусть будет справедливость"

 

Теги: LifeStyle Курьезные новости Голливуд
Источник: 24 канал
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