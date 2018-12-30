Праздничный торт от Лилии Ребрик: рецепт приготовления

Украинская телеведущая Лилия Ребрик перед рождественско-новогодними праздниками решила поделиться с поклонниками рецептом любимого торта ее дочери Дианы. Такая выпечка придется по вкусу и взрослым, и детям, а маленькие помощники помогут в украшении блюда.

Рецепт торта от Лилии Ребрик появился на ее странице в Instagram, вызвав бурное обсуждение среди поклонников. Вероятно, блюдо повторит не одна украинка на своей кухне.

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Как приготовить праздничный торт от Лилии Ребрик (пошаговый рецепт).

Первый корж – бисквитный

Ингредиенты: 5 яиц, 200 г муки, 200 г сахара.

Разделите желтки и белки 5 яиц. Взбейте до густой пены белки с неполным стаканом сахара. Добавьте к ним желтки и взбейте до однородной желтой массы. Чтобы замесить тесто, добавьте к полученной жидкости стакан муки. Легонько и тщательно перемешайте все.

Полученное тесто вылейте в форму для запекания, выстланную кондитерским пергаментом. Выпекайте бисквит в течение 50 минут при 180 градусах.

Второй корж – сырный

Ингредиенты: упаковка желтого желе, 200 мл воды, 800 г сыра творога, 2 желтка, желатин.

Растворите в теплой воде упаковку желтого (лимонного или апельсинового) желе. Дайте ему остыть, но не застыть.

Пропустите через мясорубку 800 г сыра. Добавьте 2 желтка, растворенный желатин и приготовленное желе. Взбейте творожную массу блендером и выложите ее на бисквитный корж.

Последний корж – из суфле

Ингредиенты: желе красного цвета, 200 г воды, 5 белков, 150 г сахара, желатин.

Взбейте 5 охлажденных белков и, постепенно добавляя 150 г сахара, добавьте растворенный в ложке желатин и продолжайте взбивать. Для этого коржа также необходимо предварительно приготовить желе, на этот раз – красное (Лилия Ребрик выбирает вишневое). Охлажденное, но не застывшее желе вылейте в белковую массу и продолжайте взбивать, чтобы получилось суфле розового цвета. Аккуратно выложите его на творожно-бисквитный торт. Украсьте десерт желе или фруктами.

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