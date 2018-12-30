Праздничный торт от Лилии Ребрик: рецепт приготовления

124 Читати новину українською
Праздничный торт от Лилии Ребрик
Праздничный торт от Лилии Ребрик / https://viva.ua

Украинская телеведущая Лилия Ребрик перед рождественско-новогодними праздниками решила поделиться с поклонниками рецептом любимого торта ее дочери Дианы. Такая выпечка придется по вкусу и взрослым, и детям, а маленькие помощники помогут в украшении блюда.

 

Рецепт торта от Лилии Ребрик появился на ее странице в Instagram, вызвав бурное обсуждение среди поклонников. Вероятно, блюдо повторит не одна украинка на своей кухне.

Читайте также: Рождественский пост 2018-2019: календарь питания на каждый день

Как приготовить праздничный торт от Лилии Ребрик (пошаговый рецепт).

Первый корж – бисквитный

Ингредиенты: 5 яиц, 200 г муки, 200 г сахара.

Разделите желтки и белки 5 яиц. Взбейте до густой пены белки с неполным стаканом сахара. Добавьте к ним желтки и взбейте до однородной желтой массы. Чтобы замесить тесто, добавьте к полученной жидкости стакан муки. Легонько и тщательно перемешайте все.

Полученное тесто вылейте в форму для запекания, выстланную кондитерским пергаментом. Выпекайте бисквит в течение 50 минут при 180 градусах.

Второй корж – сырный

Ингредиенты: упаковка желтого желе, 200 мл воды, 800 г сыра творога, 2 желтка, желатин.

Растворите в теплой воде упаковку желтого (лимонного или апельсинового) желе. Дайте ему остыть, но не застыть.

Пропустите через мясорубку 800 г сыра. Добавьте 2 желтка, растворенный желатин и приготовленное желе. Взбейте творожную массу блендером и выложите ее на бисквитный корж.

Последний корж – из суфле

Ингредиенты: желе красного цвета, 200 г воды, 5 белков, 150 г сахара, желатин.

Взбейте 5 охлажденных белков и, постепенно добавляя 150 г сахара, добавьте растворенный в ложке желатин и продолжайте взбивать. Для этого коржа также необходимо предварительно приготовить желе, на этот раз – красное (Лилия Ребрик выбирает вишневое). Охлажденное, но не застывшее желе вылейте в белковую массу и продолжайте взбивать, чтобы получилось суфле розового цвета. Аккуратно выложите его на творожно-бисквитный торт. Украсьте десерт желе или фруктами.

Теги: Здоровое питание LifeStyle Food and Drinks Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рождественский пост 2018: что нельзя делать в течении 40 дней
сегодня 16:27 Рождественский пост 2018: что нельзя делать в течении 40 дней
3267
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
1 января 17:55 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 40194
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
1 января 17:29 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
59310
Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
30 декабря 2018 15:48 Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
Олесь Друкач 163
Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
29 декабря 2018 12:22 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
Юлія Михайлова 3080
Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
28 декабря 2018 21:29 Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
547
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук