Праздник приближается: Мелания Трамп украсила Белый дом к рождественским праздникам – фото
Ежегодно перед Рождеством Белый дом украшается командой профессиональных декораторов и дизайнеров. Вместе с ними к процессу присоединяется и первая леди США.
Мелания рассказала поклонникам на своей странице в Instagram, как украшался Белый дом, и опубликовала первые фото.
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Каждый год тематика декора Белого дома постоянно меняется и никогда не повторяется. В этом году концепцией стали "Американские ценности", а главными цветами стали красный, синий и золотой. А каждый зал посвятили важным людям и датам в истории США.
На новых снимках Мелания появилась в красных перчатках и синем длинном пальто. На видео, которое опубликовала пресс-служба Белого дома, можно увидеть все подробности оформления праздничного декора.
Мелания Трамп / Instagram @flotus
Мелания Трамп / Instagram @flotus
Мелания Трамп / Instagram @flotus
Смотрите видео: как украсили Белый дом к Рождеству