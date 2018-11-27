Праздник приближается: Мелания Трамп украсила Белый дом к рождественским праздникам – фото

Ежегодно перед Рождеством Белый дом украшается командой профессиональных декораторов и дизайнеров. Вместе с ними к процессу присоединяется и первая леди США.

Мелания рассказала поклонникам на своей странице в Instagram, как украшался Белый дом, и опубликовала первые фото.

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Каждый год тематика декора Белого дома постоянно меняется и никогда не повторяется. В этом году концепцией стали "Американские ценности", а главными цветами стали красный, синий и золотой. А каждый зал посвятили важным людям и датам в истории США.

На новых снимках Мелания появилась в красных перчатках и синем длинном пальто. На видео, которое опубликовала пресс-служба Белого дома, можно увидеть все подробности оформления праздничного декора.



Мелания Трамп / Instagram @flotus





Мелания Трамп / Instagram @flotus



Мелания Трамп / Instagram @flotus

Смотрите видео: как украсили Белый дом к Рождеству