Праздник приближается: Мелания Трамп украсила Белый дом к рождественским праздникам – фото

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / Instagram @flotus

Ежегодно перед Рождеством Белый дом украшается командой профессиональных декораторов и дизайнеров. Вместе с ними к процессу присоединяется и первая леди США.

Мелания рассказала поклонникам на своей странице в Instagram, как украшался Белый дом, и опубликовала первые фото.

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Каждый год тематика декора Белого дома постоянно меняется и никогда не повторяется. В этом году концепцией стали "Американские ценности", а главными цветами стали красный, синий и золотой. А каждый зал посвятили важным людям и датам в истории США.

На новых снимках Мелания появилась в красных перчатках и синем длинном пальто. На видео, которое опубликовала пресс-служба Белого дома, можно увидеть все подробности оформления праздничного декора.

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram @flotus


Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram @flotus

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram @flotus

Смотрите видео: как украсили Белый дом к Рождеству

 

Теги: LifeStyle Меланья Трамп Новости США Рождество
Источник: Lifestyle
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